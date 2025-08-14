Generația „nu, mulțumesc” lovește din nou – Caz ireal la o firmă care oferă salarii de 5.000 de euro pentru job de acasă. Un student a spus că e prea puțin. Patronul e stupefiat de așteptările tinerilor de la piața muncii

Ultima ora
14 aug. 2025 | 13:32
de Mădălina Bahrim

Se întâmplă în Austria, țară în care, în ciuda unei rate a șomajului de 6,7% în luna iulie (adică aproape 290.000 de persoane n-au un loc de muncă), joburile se „plictisesc” să mai aștepte candidați. Doar în Viena sunt circa 9.700 de joburi vacante. Unul dintre acestea vine cu un salariu care ar face să roșească și portofelul unui CEO de multinațională din Estul Europei: minim 5.000 de euro pe lună. Dar nimeni nu-l vrea.

„Prea puțin, dom’le” – realitatea incredibilă a pieței muncii

Manuel Löw-Beer, fondatorul și CEO-ul companiei de securitate cibernetică Spixnet, a ajuns la o concluzie simplă, dar dureroasă: e mai greu să angajezi oameni decât să protejezi date de hackeri. Caută doi – trei programatori buni, dispuși să lucreze de acasă, cu program flexibil și, evident, cu un salariu „decent”, adică peste 5.000 de euro lunar. Nu cere diplome, nu vânează CV-uri pompoase. Doar niște cunoștințe reale în IT.

„E un avantaj dacă au absolvit informatică, dar nu e o condiție obligatorie”, spune Löw-Beer, cu o ușoară amărăciune în glas, citat de publicația Heute.

Dar, culmea, deși oferta sună a vis cu ochii deschiși pentru oricine are habar cum să scrie un cod, răspunsurile primite de patron nu sunt tocmai cele scontate. Unul dintre candidați, student, pasionat de programare și aparent cu potențial,  a spus că salariul este… prea mic. Nu că nu i se potrivea proiectul. Nu că n-ar avea timp. Ci că nu se ridică la „nivelul” său.

Salariu mare, motivație mică

Pentru Löw-Beer, situația e halucinantă. Conduce o firmă care dezvoltă soluții de criptografie avansată, inclusiv proiecte finanțate cu milioane de euro pentru protecția împotriva atacurilor cuantice, adică viitorul în materie de securitate cibernetică. Este un job care oferă program de lucru flexibil, salariu generos și șansa de a lucra pe proiecte relevante la nivel internațional. Și cu toate acestea, nu atrage.

„Munca la Spixnet este diversă și interesantă”, spune fondatorul, dar tot mai des are impresia că tinerii nu mai caută un job, ci o vacanță plătită cu entuziasm de un angajator visător.

Generația „nu, mulțumesc”

Cazul ilustrează o realitate tot mai frecventă în Europa Occidentală: schimbarea dramatică a mentalității privind munca. Ce era odată considerat un „job de aur”, cu salariu mare, flexibilitate, zero cerințe academice, este astăzi privit cu o sprânceană ridicată de o generație care pare să caute mai degrabă sensul vieții în echilibru karmic decât în contracte de muncă.

Löw-Beer nu e singurul patron aflat în această dilemă. Din ce în ce mai multe firme, inclusiv în domenii tehnice și bine plătite, au probleme serioase în a găsi oameni dispuși să muncească. Nu pentru că nu există candidați. Ci pentru că, în mod paradoxal, mulți nu sunt „impresionați” de ofertă. Motivația de a lucra pare să fi devenit un bun de lux.

Iată că și 5.000 de euro pot părea prea puțini bani pentru unii candidați

Într-o economie care încă se confruntă cu instabilitate, unde locuri de muncă bine plătite sunt tot mai greu de găsit, refuzul unui job de 5.000 de euro pe motiv că „nu e suficient” ar putea părea o glumă. Dar este o realitate, una care ridică multe semne de întrebare despre viitorul muncii, al educației și al așteptărilor generațiilor tinere.

Între timp, Spixnet încă așteaptă doi – trei programatori care vor să lucreze de acasă, pe bani buni, în proiecte care contează. Dar poate că, în 2025, asta nu mai e suficient. Poate ar trebui să ofere și un podcast de dezvoltare personală, cursuri de respirație conștientă și cel puțin o zi pe lună în care angajatul să-și caute sensul în viață. Plătit, desigur.

 

