Gelul care repară smalțul dinților ar putea ajunge în cabinete chiar de anul viitor și îi entuziasmează pe cercetători

O echipă internațională de cercetători spune că este foarte aproape de ceva ce stomatologia urmărește de ani buni: un tratament simplu, sub formă de gel, care să repare smalțul dentar deteriorat. Substanța, dezvoltată la Universitatea din Nottingham, ar imita procesul natural prin care se formează smalțul la copii și ar crea pe dinte o „schelă” pe care ionii de calciu și fosfat din salivă să se depună din nou. Cercetătorii spun că sunt atât de încrezători în rezultate încât speră să transforme descoperirea într-un produs real, disponibil în cabinetele stomatologice chiar de anul viitor, potrivit informațiilor publicate în revista științifică Nature Communications, notează BBC.

De ce e importantă repararea smalțului

Smalțul este stratul dur de la suprafața dintelui și, odată pierdut, organismul nu îl mai regenerează natural. De aici apar problemele clasice: carii, sensibilitate dentară, infecții și, în cazuri grave, pierderea dintelui. Organizația Mondială a Sănătății estimează că aproximativ 3,7 miliarde de oameni suferă de boli orale, iar degradarea smalțului este una dintre cauzele de bază. Până acum, stomatologia a mers mai mult pe prevenție (fluorizare, periaj corect, sigilări) sau pe „reparații” mecanice, adică obturații și lucrări protetice.

Noutatea acestui gel este că nu doar protejează dintele, ci îl ajută efectiv să refacă structura pierdută. Substanța este pe bază de proteină și „copiază” modul în care smalțul se dezvoltă la vârste fragede. Aplicată pe dinte, creează un mediu în care mineralele din salivă se pot re-așeza ordonat, formând din nou cristalele de apatită care dau duritate smalțului. Profesorul Álvaro Mata, care a condus studiul, a spus că tehnologia a fost gândită „cu medicul și pacientul în minte”, adică să fie ușor de aplicat, rapidă și fără proceduri invazive.

Un „Sfânt Graal” al stomatologiei, tot mai aproape

Un profesor de biomateriale de la Universitatea din Sheffield, citat de presa britanică, a spus că refacerea smalțului natural a fost „un fel de Sfânt Graal” pentru cercetătorii în materiale dentare, iar acest studiu arată că se poate ajunge la o soluție realistă. În testele de laborator, cercetătorii au arătat chiar imagini cu dinți demineralizați înainte și după două săptămâni de tratament, iar structura smalțului era vizibil refăcută.

Dacă produsul va ajunge în cabinete în 2026 (cercetătorii spun „anul viitor” raportat la momentul publicării), pacienții cu smalț subțiat, cu început de carii sau cu zone erodate ar putea, în locul unei plombe clasice, să primească un tratament aplicat local, care să regenereze zona. Asta ar putea reduce și numărul intervențiilor mai agresive pe termen lung. Rămâne însă pasul de reglementare și testare clinică pe scară mai mare, pe care cercetătorii spun că îl au deja în vedere.