Gardul dintre vecini: ce se întâmplă dacă este ridicat fără acord. Ai dreptul să ceri demolarea?

Gardul care desparte două proprietăți nu este doar o chestiune estetică: este reglementat de Codul civil și de normele de urbanism. În anumite situații el este prezumat a fi bun comun al vecinilor, iar cine construiește trebuie să respecte limite de înălțime, distanțe și, uneori, proceduri administrative.

Ce spune legea despre proprietate şi înălţime

Codul civil prevede, explicit, că zidul, şanţul sau orice despărţitură între două fonduri sunt prezumate a fi în proprietatea comună a vecinilor (excepţia apare doar dacă titlul de proprietate sau un semn de necomunitate arată contrariul). Această prezumţie înseamnă că modificările importante asupra gardului implică adesea consimţământul ambelor părţi.

În lipsa unor reguli locale diferite, înălțimea zidului comun se stabilește de părți, „dar fără a depăși 2 metri”, art. 662 alin. (2) din Codul civil rămânând reperul legal pentru gardurile despărțitoare. Practic, părțile pot conveni altceva, iar regulamentele locale de urbanism pot prevedea limite și condiții specifice.

Distanțe și amplasament

Pentru orice construcţie, inclusiv împrejmuiri, Codul civil conține reguli de proximitate:, în mod uzual, se impune păstrarea unei distanţe minime de 60 cm faţă de linia de hotar pentru a nu aduce atingere drepturilor vecinului — dar regulamentele de urbanism locale pot modifica această regulă sau pot impune condiții mai stricte. Derogările se fac, de regulă, prin acord scris între părți sau prin reglementări exprese.

Construirea sau modificarea unui gard poate necesita autorizaţie de construire, în funcţie de natura lucrării şi de prevederile Legii nr. 50/1991 şi ale regulamentelor locale de urbanism. Lipsa autorizației acţionează ca motiv pentru sancțiuni administrative și, eventual, pentru măsuri de desființare impuse de autorități.

Ce poți face dacă vecinul a ridicat gardul fără acord

Discuție amiabilă — primul pas: solicită explicații și, dacă e cazul, cere rectificarea.

Cerere către primărie/inspecţia în construcţii — dacă gardul încalcă regulamentul de urbanism sau lipseşte autorizaţia, autorităţile pot dispune măsuri (amenzi, somaţii, chiar desfiinţare administrativă).

Acțiune civilă în instanță — poți cere constatarea ilegalităţii, demolarea sau refacerea la starea anterioară și daune pentru prejudiciile cauzate; instanţa poate pronunţa şi obligaţii privind refacerea sau plata unei cote-parte (dacă gardul este coproprietate).

Latura penală — distrugerea sau modificarea bunului altuia, strămutarea semnelor de hotar sau tulburarea posesiei pot atrage răspundere penală (infracțiuni prevăzute în Codul penal), în anumite situații.

Ai dreptul să soliciți desființarea unui gard ridicat ilegal sau fără respectarea regulilor, dar succesul depinde de probe (titluri de proprietate, expertize topografice, autorizaţii) și de procedura aleasă: administrativă (primărie) sau judiciară. În practică, este recomandabilă consultarea unui avocat şi a unui topograf pentru a stabili linia de hotar și pașii legali optimi înainte de a escalada conflictul.