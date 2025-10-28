Garanția de 50 de bani se extinde: noi produse intră în sistemul de returnare a ambalajelor

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR), considerat cel mai ambițios proiect de economie circulară implementat vreodată în România, urmează să se extindă. Deputatul PNL Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a anunțat o nouă inițiativă legislativă prin care garanția de 50 de bani se va aplica și altor categorii de produse. Astfel, românii vor putea returna și ambalajele de borș, oțet, apă distilată, cafea și produse pe bază de cafea pentru a-și recupera suma plătită.

Extinderea sistemului are ca scop creșterea gradului de colectare a ambalajelor și reducerea poluării, dar și stimularea populației să adopte un comportament mai responsabil față de mediu. Într-o perioadă în care România reușește pentru prima dată să atingă rate de reciclare comparabile cu cele din statele vest-europene, măsura vine ca un pas firesc spre consolidarea unui sistem eficient și sustenabil.

„Ducem SGR-ul și în cămară”, a declarat Mircea Fechet, subliniind că românii se vor obișnui în curând să returneze nu doar sticlele și dozele de băuturi răcoritoare, ci și ambalajele de borș, oțet sau cafea. Inițiativa legislativă prevede ca aceste produse să fie integrate treptat în Sistemul de Garanție-Returnare, folosind aceeași infrastructură de colectare automatizată prin RVM-uri (Reverse Vending Machines).

Proiectul are în vedere și ambalajele reutilizabile, o categorie care până acum nu era inclusă în SGR. Potrivit lui Fechet, sticlele reutilizabile pentru băuturi – precum sucurile, apa minerală sau berea – ar putea fi spălate și refolosite chiar de 50-60 de ori, ceea ce ar reduce considerabil cantitatea de deșeuri. Această schimbare ar reprezenta o premieră pentru România, care s-ar alinia astfel unor practici europene consacrate în țări precum Germania sau Țările de Jos.

Noua etapă de implementare urmează să înceapă în 1 ianuarie 2027, dată la care sistemul de garanție-returnare ar putea include și borcanele – fie că sunt de compot, zacuscă sau murături. Acestea vor putea fi aduse la punctele de colectare, unde vor fi procesate prin infrastructura deja existentă. În acest fel, se estimează că România va reuși să reducă semnificativ deșeurile de sticlă, un material care, în prezent, este mult mai greu de colectat și reciclat față de plastic sau aluminiu.

Garanția de 50 de bani se menține și pentru ambalajele reutilizabile

Conform proiectului, garanția de 50 de bani va fi păstrată și pentru noile tipuri de ambalaje introduse în sistem. Consumatorii vor primi înapoi aceeași sumă atunci când returnează sticlele sau recipientele corespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt de unică folosință sau reutilizabile.

„În cazul sticlelor reutilizabile, acestea nu vor fi sparte sau presate, așa cum se întâmplă în prezent, ci vor fi colectate pentru a fi spălate și reintroduse în circuitul comercial”, a explicat Fechet. Acest proces ar permite economii importante pentru producători, dar și o reducere semnificativă a amprentei de carbon. În plus, infrastructura deja existentă a punctelor de colectare va putea fi folosită fără investiții majore suplimentare.

Deocamdată, sistemul nu se va aplica pentru capsulele de cafea, chiar dacă acestea reprezintă o problemă de mediu în creștere. Fechet a explicat că RVM-urile au limite clare privind dimensiunea ambalajelor acceptate, ceea ce face imposibilă integrarea capsulelor în sistemul actual. Cu toate acestea, fostul ministru a recunoscut că și acest tip de deșeu va necesita o soluție pe termen mediu, întrucât volumul lor crește constant în rândul gospodăriilor urbane.

Prin această extindere, România face un nou pas către o gestionare integrată a deșeurilor și către atingerea țintelor de reciclare impuse de Uniunea Europeană. Sistemul actual, gestionat de compania RetuRO, a reușit deja să demonstreze eficiența modelului: în septembrie 2025, rata de returnare a ambalajelor de băuturi a depășit 90% pentru a doua lună consecutiv.

România, tot mai aproape de un model european de reciclare eficientă

Succesul Sistemului de Garanție-Returnare din România arată că populația este dispusă să adopte un comportament responsabil atunci când procesul este simplu, clar și bine organizat. Extinderea garanției de 50 de bani către noi produse și ambalaje nu reprezintă doar o inițiativă legislativă, ci o schimbare de mentalitate la nivel național.

Pe termen lung, includerea borcanelor și a ambalajelor reutilizabile în SGR ar putea transforma radical modul în care românii percep reciclarea. De la o obligație, aceasta devine o rutină zilnică, o formă de implicare civică și o modalitate concretă de a proteja mediul.

Mircea Fechet a subliniat că sistemul este „suficient de matur” pentru a fi extins și că performanțele din ultimele luni îl fac comparabil cu cele mai eficiente modele din Europa. În prezent, România a depășit cu mult vechile rate de colectare de 13-15% din sistemele convenționale, reușind să atingă niveluri care o apropie de țări cu tradiție în reciclare.

Într-un context global în care sustenabilitatea devine o prioritate, măsura vine ca o confirmare că România poate face tranziția reală către o economie circulară. Garanția de 50 de bani rămâne astfel nu doar un instrument economic, ci și un simbol al schimbării: un gest mic, cu efecte mari, care începe din gospodăria fiecăruia.