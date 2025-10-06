Galaxiile care strălucesc în unde radio ar putea ascunde civilizații extraterestre avansate

Universul ar putea fi plin de viață, dar noi pur și simplu nu am știut până acum unde să privim. Este concluzia fascinantă la care ajunge astrofizicianul Brian Lacki, cercetător al inițiativei Breakthrough Listen, unul dintre cele mai mari programe dedicate căutării vieții inteligente în cosmos. Într-o serie de lucrări recente, acesta sugerează că galaxiile care emit puternice semnale radio ar putea fi, de fapt, indicii ale existenței unui număr uriaș de civilizații avansate.

Teoria lui Lacki oferă o nouă perspectivă asupra celebrului paradox Fermi, întrebarea fundamentală a științei moderne: dacă Universul e plin de planete locuibile, unde sunt extratereștrii? Poate că răspunsul, spune el, se află chiar în undele radio care luminează cerul.

Lacki a lansat ideea că unele galaxii „radio-luminoase” — acele structuri uriașe care emit radiații intense, vizibile la distanțe cosmice — ar putea fi „galaxii artificiale”, adică locuri în care mai multe civilizații avansate coexistă, comunică și trimit semnale radio.

„Dacă călătoria interstelară și migrația sunt posibile, atunci civilizațiile extraterestre se comportă diferit de orice fenomen astrofizic cunoscut: pot să se reproducă”, scrie el. „Astfel, chiar dacă civilizațiile capabile să călătorească printre stele sunt rare, o galaxie ar putea avea miliarde de lumi locuite, în timp ce alta – niciuna.”

Ideea de bază este simplă, dar profundă: o singură civilizație tehnologică, odată ce învață să se deplaseze între stele, nu mai rămâne izolată, ci își răspândește influența și tehnologia în întreaga galaxie. Pe scurt, un singur punct de viață inteligentă ar putea transforma complet un colț al Universului.

Pentru Lacki, cheia descoperirii nu este să căutăm civilizații individuale, ci să analizăm întreaga galaxie ca pe un sistem ce ar putea conține nenumărate civilizații interconectate. Dacă aceste lumi emit undele lor radio simultan, „semnătura colectivă” ar putea face ca galaxia întreagă să strălucească neobișnuit în spectrul radio.

Cum am putea detecta aceste semne de viață

Metoda propusă de Lacki reprezintă o schimbare de strategie în căutarea vieții extraterestre. În loc să urmărim semnale individuale provenite de la o singură stea – cum fac telescoapele implicate în programe precum SETI –, el propune analizarea fluxului radio emis de galaxii întregi.

„Dacă o parte dintre aceste galaxii conțin multe transmisii radio, ele vor apărea extrem de luminoase în spectrul radio”, explică cercetătorul. Astfel, în loc să căutăm un semnal izolat pierdut printre miliarde de frecvențe, putem observa un tipar statistic: galaxiile mai „zgomotoase” ar putea ascunde civilizații active.

Desigur, teoria vine cu provocări uriașe. Emisiile radio pot proveni din surse naturale – cum ar fi găurile negre supermasive din centrul galaxiilor sau exploziile stelare. „Problema este că nu putem spune doar din intensitatea semnalului dacă sursa este naturală sau artificială”, admite Lacki. „Probabil că, în aproape toate cazurile, este vorba despre fenomene naturale. Dar există posibilitatea ca unele dintre ele să nu fie.”

Această incertitudine nu descurajează comunitatea științifică. Dimpotrivă, oferă un nou cadru de analiză. În paralel, cercetătorii sugerează și alte direcții: căutarea emisiei infraroșii anormale, care ar putea trăda existența unei Sfere Dyson – o megastructură ipotetică construită pentru a capta energia unei stele – sau analiza semnalelor X și gamma, posibile produse ale unor tehnologii extraterestre avansate.

De la paradoxul Fermi la un Univers plin de „metasocietăți”

Ipoteza lui Lacki nu doar că redeschide dezbaterea despre viața extraterestră, ci o și reinterpretează fundamental. Până acum, paradoxul Fermi a fost privit printr-o lentilă pesimistă: dacă Universul este atât de vast și vechi, iar noi nu vedem dovezi de viață, înseamnă fie că suntem singuri, fie că alte civilizații s-au autodistrus.

Dar noua perspectivă sugerează exact opusul: poate că viața inteligentă este comună, însă manifestările ei nu pot fi recunoscute ușor. În acest scenariu, galaxiile „radio-luminoase” ar putea fi centre pline de „metasocietăți”, conglomerate uriașe de civilizații care coexistă și se dezvoltă simultan.

„Aceasta este o nouă modalitate de a privi cosmosul – nu doar ca pe un spațiu gol, ci ca pe o rețea vastă de lumi care comunică între ele”, scrie Lacki.

Chiar dacă ipoteza sa este încă în stadiu preliminar și nu a fost revizuită de alți specialiști, ea oferă o nouă speranță pentru cei care caută răspunsul la întrebarea veche de secole: suntem singuri în Univers?

Poate că nu. Poate că „luminile” radio care străbat cerul nu sunt doar fenomene cosmice, ci ecoul tehnologic al altor ființe care, asemenea nouă, privesc spre stele și se întreabă dacă undeva, la capătul frecvențelor, cineva le ascultă.