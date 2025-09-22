„Găinile și picioarele”, problema de clasa a III-a la care adulţii găsesc cu greu răspunsul corect

Ultima ora
Elon Musk și Donald Trump s-au împăcat la memorialul lui Charlie Kirk. Șeful Tesla a postat imediat pe X
22 sept. 2025 | 11:29
de Badea Violeta

Cultură generală și teste / Quiz
O problemă aparent simplă de clasa a III-a a reușit să pună în dificultate mulți adulți. ”Găinile și picioarele” provoacă gândirea rapidă, testând abilitatea de a vedea răspunsul evident fără a complica inutil calculul. Iată de ce această problemă stârnește atât de multe ezitări.

”Găinile și picioarele”, exercițiul de clasa a III-a care îi pune în dificultate pe adulți

Într-o curte sunt 10 găini. Câte picioare au găinile? La prima vedere, întrebarea pare simplă, însă mulți adulți încep să caute formule complicate, încercând să descopere un tipar matematic sau să ia în considerare situații neprevăzute.

Problema este destinată elevilor de clasa a III-a și presupune doar aplicarea logicii de bază și a cunoștințelor despre animale.

În esență, exercițiul testează abilitatea de a observa informațiile evidente și de a rezolva problema fără a complica inutil calculul. Este un bun exemplu de cum simplitatea poate fi adesea cheia înțelegerii corecte a unei situații.

Soluția este mai simplă decât crezi

Răspunsul corect este simplu și direct. Fiecare găină are 2 picioare, iar pentru cele 10 găini, calculul este: 10 × 2 = 20 de picioare. Nu este nevoie de formule complicate sau de gândire abstractă.

Problema testează mai degrabă capacitatea de a identifica informațiile esențiale și de a ignora elementele irelevante care ar putea complica rezolvarea.

În plus, acest exercițiu subliniază importanța concentrării și a abordării logice, demonstrând că uneori cele mai simple soluții sunt și cele mai eficiente. Este un bun exemplu de cum atenția la detalii poate face diferența între confuzie și claritate.

Capcanele gândirii adulților

Mulți adulți complică problema gândindu-se la oameni, câini sau alte animale ”invizibile” în enunț. De asemenea, tendința de a căuta soluții sofisticate sau formule matematice mai complexe poate întârzia găsirea răspunsului corect.

Această problemă arată că uneori, cel mai simplu calcul este tot ce este necesar, iar gândirea clară și atentă poate elimina confuzia. Pentru elevi, exercițiul servește drept antrenament în logica matematică și în înțelegerea relațiilor directe între obiecte și proprietățile lor. Problema ”Găinile și picioarele” rămâne un exemplu clasic de exercițiu care testează simplitatea raționamentului.

Chiar și pentru adulți, reamintirea regulilor de bază și a datelor clare poate fi provocatoare, demonstrând cât de ușor ne putem complica gândirea atunci când căutăm răspunsuri ”ascunse” acolo unde nu există.

