Gafa făcută de George Simion în direct la o televiziune din Franța. Candidatul la prezidențiale a rămas fără cuvinte, așa că a improvizat

George Simion, liderul AUR și candidat în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din România, a devenit ținta ironiilor pe internet după o apariție stânjenitoare la televiziunea franceză CNews. Invitat să comenteze situația războiului din Ucraina, Simion a încercat să vorbească în limba franceză, însă momentul s-a transformat rapid într-o gafă care a făcut înconjurul rețelelor sociale.

În timpul intervenției, Simion a început cu încredere o frază în limba franceză, dorind să-și exprime poziția față de eforturile internaționale de a încheia conflictul dintre Rusia și Ucraina. Cu toate acestea, în mijlocul ideii, liderul AUR s-a blocat, vizibil derutat, și a continuat propoziția în limba română. Televiziunea îi pusese la dispoziție și translator, dar Simion a încercat să se exprime în franceză.

„Nous voulons… o încetare a focului”, a spus Simion în direct, în fața unui prezentator vizibil încurcat, care nu a înțeles continuarea în limba română și nici nu a reușit să salveze momentul. Deși a încercat să mențină aparențele, candidatul român părea pierdut în traducere. Clipul cu momentul nefericit s-a răspândit rapid online, românii reacționând imediat cu glume, meme-uri și comentarii sarcastice.

Pe rețelele sociale, utilizatorii au ironizat contrastul dintre dificultatea exprimării și rezultatele excelente ale lui George Simion la examenul de Bacalaureat. Potrivit documentelor prezentate chiar de el în urmă cu câteva zile, Simion a obținut nota 10 la proba orală de limba franceză, dar și la română oral și sport. La celelalte probe scrise a luat: 9 la română, 9.55, la istorie și 9.60 la limba engleză.

Pentru un candidat la cea mai înaltă funcție în stat, apariția la un post internațional este o ocazie de a transmite mesaje clare și coerente către partenerii externi. În schimb, momentul de pe CNews a lăsat o impresie contrară. În ciuda intenției de a susține ideea încetării focului în Ucraina și de a reafirma alinierea României la poziția partenerului strategic american, George Simion a reușit mai degrabă să genereze confuzie. Nu este prima dată când politicienii români devin virali în urma gafelor comise în spațiul public

Cu doar câteva ore înainte de acest moment, George Simion a făcut o gafă și la televiziunea din România. El l-a numit pe contracandidatul său, Nicușor Dan, „autist”, iar momentul a fost filmat de jurnaliștii de la Pro TV.

După ce declarația a stârnit controverse în spațiul public, George Simion a revenit cu un mesaj în care și-a cerut scuze.

„Îmi pare rău. Nu era programat ProTV, nu eram atent, mă întrerupeau din întâlnirile pe care le-am avut azi și am spus că acest contracandidat al meu este autist. Nu cred că am folosit termenul corect și-mi cer scuze față de persoanele neurodivergente. Voiam să zic că acest candidat al meu este securist. Și are în acest sens dovedit o diplomă de colaborator când era el să se ducă pe la olimpiade, cam singurul pe care se poate lăuda în viață”, a susținut Simion.