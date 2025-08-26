Gabriela Balaban, Best Hairstylist 2024, demontează miturile despre păr. Rozmarinul și uleiul de ricin chiar fac minuni? EXCLUSIV

Ne dorim păr ca în reclame, dar câteodată uităm cât efort și timp se ascund în spatele fiecărui fir strălucitor. Internetul abundă în mituri și trucuri „minune” făcute acasă, dar Gabriela Balaban, câștigătoarea titlului Best Hairstylist 2024 la Beauty Gala Awards, dezvăluie, în exclusivitate pentru Playtech, de ce aceste metode nu funcționează cu adevărat și ce ar trebui să faci pentru un păr sănătos.

Gabriela Balaban, adevărul despre trucurile minune pentru păr

Un păr strălucitor, sănătos și bine aranjat e ca un boost instant de încredere. Iar dacă e lung, te simți aproape ca Rapunzel! Dar realitatea e că, de multe ori, vrem rezultate spectaculoase în timp record și, dacă se poate, fără să ieșim din casă. Internetul e plin de trucuri „minune” care promit un păr bogat, mătăsos și cu volum – dar câte dintre ele chiar funcționează?

Am aflat răspunsul de la Gabriela Balaban, câștigătoarea titlului Best Hairstylist 2024 la Beauty Gala Awards, care ne-a explicat, în exclusivitate pentru Playtech, ce trucuri ajută cu adevărat și ce ar fi mai bine să evităm.

Se spune că ceaiul de rozmarin sau cel de orez ar stimula creșterea părului, motiv pentru care multe femei apelează la ele. Totuși, Gabriela Balaban nu le recomandă și, din experiența sa, le consideră un mit.

„Din punctul meu de vedere, este un mit. Acum, am tot auzit povești de la fete care au făcut asta și au văzut o schimbare. Eu nu sunt de acord cu lucrurile astea, să zic așa, bio, naturale, pe care ni le facem noi acasă, dar fiecare face cum consideră și cum crede”, ne-a dezvăluit experta.

Nici statul ore întregi cu uleiuri în păr, cum ar fi cele de cocos, argan sau ricin, nu este indicat. Deși se crede că, astfel, vei obține un păr hidratat și strălucitor, rezultatul ar putea fi cu totul altul.

„Doamne ferește! Cocos, ricin și argan, niciodată, mai ales persoanele care au părul blond. Cocosul, din punctul meu de vedere, usucă părul, ricinul îngălbenește părul și arganul la fel. Deci nu recomand niciuna dintre ele, la fel ca și partea cu rozmarin”, a completat Gabriela.

Perioada ideală pentru tuns

Când ar trebui să ne tundem vârfurile? Unii cred că trebuie să profităm de Luna Plină, ca părul să crească mai repede și să-și recupereze lungimea inițială. Gabriela Balaban, însă, demontează acest mit: vârfurile ar trebui tăiate la fiecare trei luni, în funcție de starea reală a părului, nu de fazele lunii.

„Să ne tundem vârfurile cam la 3 luni. Ar fi cel mai indicat, pentru că atunci părul începe să-și revină la forma inițială și își pierde volumul. Vârfurile se îngroașă, se tocesc, se rup și, cu cât amâni tunsul, după 3 luni începe să arate inestetic”, a subliniat Gabriela Balaban.

Pe de altă parte, multe femei se plâng că părul lor devine uleios chiar a doua zi după spălare. Soluția „minune” recomandată de unii? Să-l speli cât mai rar. Gabriela Balaban avertizează însă: acest obicei poate face mai mult rău decât bine.

„Ăsta este un mit. Părul trebuie spălat de fiecare dată când se îngrașă. Și acel sebum pe care scalpul tău îl secretă, îl secretă cu un scop, pentru că și el are rolul de a proteja, exact cum sunt uleiurile pe care fetele și le pun în păr. Uleiul nostru natural, pe care scalpul îl secretă, este special pentru protecție. Și dacă trebuie să te speli în fiecare zi, pentru că ai un fir foarte subțire, se lipește de cap și se îngrașă, atunci îl speli. Nu sunt de acord cu acele șampoane pe care trebuie să le folosești pentru părul gras. Dacă le folosești în exces, o perioadă lungă de timp, scalpul se poate deregla și poți modifica pH-ul, încât să-l faci și mai dependent de spălat și să se îngrașe și mai tare decât se îngrășa înainte”, a menționat Gabriela Balaban.

Ingredientele din bucătărie nu au ce căuta pe păr

Printre trucurile ‘minune’ pentru un păr mătăsos se numără bicarbonatul adăugat în șampon și clătirea cu oțet. Gabriela Balaban nu are dubii: aceste ingrediente din bucătărie nu-și au locul pe scalp

„Eu sunt șocată. Bicarbonatul de sodiu și oțet pentru păr mătăsos și strălucitor… Deci nu. Clar nu. Asta cu ingredientele din bucătărie, exclus. Din punctul meu de vedere, nu sunt o soluție pentru părul tău. Există atâtea produse profesionale și bune. Și s-au făcut atâtea experimente până să iasă produsele pe piață, încât nu mai este cazul să ne ducem în dulapul bucătăriei să folosim bicarbonat și tot felul de nebunii”, a subliniat Gabriela Balaban.

Hairstylista a povestit că în salonul său au venit fete care au testat astfel de trucuri, dar și-au distrus părul. Din acest motiv, ea recomandă tratamentele realizate într-un mediu profesional, după o discuție cu un specialist.

„Îmi aduc aminte de o clientă care și-a dat cu lămâie foarte mult în păr, până i s-a deschis părul. Apoi și-a luat o soluție care deschide părul treptat și, efectiv, l-a făcut varză. Nu. Singurele tratamente pe care poți să le faci acasă sunt cele recomandate de hairstylist, speciale pentru tipul tău de păr. Trebuie să te vadă, să-ți spună exact ce probleme are părul tău. Nu așa, să ne ducem în magazin, să ne luăm un tratament și să-l facem noi acasă”, a explicat Gabriela Balaban.

Masajul scalpului, de ajutor pentru păr

Vestea bună este că există și metode sigure pentru acasă. De exemplu, masajul scalpului, efectuat regulat, poate stimula circulația sângelui și, implicit, sănătatea părului.