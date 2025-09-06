Funcții Firefox pe care probabil le uiți, dar care îți pot transforma navigarea în ceva frumos și util

Ultima ora
TEHNOLOGIE
Trucuri Firefox / Foto: The Mozilla Blog

Firefox este un browser recunoscut pentru performanță și securitate, dar puțini utilizatori cunosc toate funcțiile sale utile. De la modul Reader până la instrumente integrate pentru capturi de ecran și managementul tab-urilor, Firefox oferă opțiuni care simplifică semnificativ navigarea și productivitatea online.

Una dintre cele mai practice funcții este Reader Mode. Aceasta elimină toate elementele inutile de pe pagină, reclame, pop-up-uri și meniuri, și păstrează doar textul principal.

Utilizatorii pot ajusta fontul, dimensiunea literelor, spațierea sau tema paginii (în mod întunecat, teal sau sepia). În plus, funcția Read Aloud permite ascultarea conținutului, fiind utilă atunci când viteza internetului este scăzută sau pagina se încarcă lent, scrie How to Geek.

Altă opțiune utilă în Firefox este captura de ecran avansată, care nu necesită extensii externe. Poți selecta exact zona dorită, pagina vizibilă sau întreaga pagină scrollabilă și să alegi dacă imaginea va fi salvată direct sau copiată în clipboard. Aceasta simplifică foarte mult procesul de documentare sau partajare a conținutului web.

Cum organizezi tab-urilor și separi activități

Firefox oferă și funcții speciale pentru organizarea activităților și a tab-urilor. Cu operatorul % în bara de adrese poți căuta rapid printre toate tab-urile deschise, inclusiv cele de pe alte dispozitive sincronizate.

În plus, funcția Containers permite crearea de spații izolate pentru diferite activități: muncă, cont personal, shopping sau banking. Fiecare container își păstrează propriile cookie-uri și sesiuni, permițând conectarea simultană la mai multe conturi fără interferențe.

Pentru cei care urmăresc conținut video, Picture-in-Picture este un instrument excelent. Orice videoclip poate fi redat într-o fereastră plutitoare, ce poate fi mutată liber și rămâne vizibilă chiar și atunci când utilizatorul schimbă tab-ul sau minimizează browserul.

Firefox integrează și instrumente AI în bara laterală, ce permit sumarizarea textelor, explicarea conceptelor sau verificarea materialelor scrise, fără a părăsi pagina curentă.

Firefox Sync, o funcție deosebit de utilă

Funcția Firefox Sync oferă sincronizarea datelor între dispozitive fără a depinde de conturile Google sau Microsoft, criptând toate informațiile în mod implicit.

Pentru gestionarea resurselor, Task Manager monitorizează memoria și CPU-ul folosit de tab-uri și procese, permițând închiderea celor care consumă excesiv.

Alte opțiuni utile includ Firefox View, care centralizează tab-urile recente și cele trimise între dispozitive, precum și Smart Keywords, ce transformă căutările frecvente în comenzi rapide în bara de adrese.

În fine, pentru utilizatorii avansați, about:config permite ajustarea tuturor setărilor browserului, de la redarea automată a conținutului până la modificarea interfeței prin CSS.

Flexibilitatea face din Firefox un instrument extrem de versatil, potrivit atât pentru navigarea zilnică, cât și pentru activități de productivitate și design web.

