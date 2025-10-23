Funcția introdusă de Tinder care te ferește de escroci și boți și care chiar funcționează. Așa îți dă aplicația de dating șanse reale să-ți găsești jumătatea

Tinder a anunțat lansarea „Face Check”, un nou sistem de verificare facială obligatorie pentru utilizatorii noi din Statele Unite, menit să reducă numărul de conturi false și să combată escrocheriile romantice online.

Măsura reprezintă o premieră pentru o aplicație majoră de dating și face parte din strategia companiei de a crește încrederea și siguranța pe platformă, așa cum scriam, de altfel, într-un material anterior.

Noua funcție, disponibilă inițial în California, urmează să fie extinsă în Texas și alte state. În timpul procesului de înregistrare, utilizatorii trebuie să realizeze un scurt videoclip de tip selfie pentru o „verificare a autenticității”.

În loc să stocheze imaginea feței, Tinder transformă datele biometrice în informații criptate despre structura facială, sub forma unui „hash” matematic.

Aceste date sunt folosite ulterior pentru a detecta eventuale potriviri cu conturi deja existente, prevenind crearea de profiluri multiple.

Măsură fără precedent pentru siguranța utilizatorilor

Yoel Roth, directorul departamentului de Încredere și Siguranță din cadrul Match Group, compania care deține Tinder, afirmă că noua tehnologie stabilește „un nou standard de siguranță în industria datingului online”, potrivit Wired.

Sistemul ar trebui să facă aproape imposibilă crearea rapidă a mai multor conturi false: „Poți obține un alt număr de telefon, o altă adresă de e-mail sau un nou dispozitiv, dar nu-ți poți schimba fața”, a explicat Roth.

Potrivit datelor companiei, 98% dintre acțiunile de moderare ale Tinder vizează eliminarea conturilor false, a tentativelor de fraudă și a mesajelor spam.

Reprezentanții aplicației recunosc totuși că noua cerință de scanare facială ar putea ridica preocupări legate de confidențialitate, dar susțin că datele colectate sunt inofensive chiar și în cazul unei eventuale breșe de securitate, nefiind posibile reconstrucții vizuale ale fețelor.

Anterior, verificarea identității era opțională și se baza pe selfie-uri sau documente de identitate. Alte aplicații precum Bumble folosesc recunoașterea facială, însă doar pe bază voluntară.

În plus, tehnologia Face Check a fost dezvoltată în colaborare cu compania FaceTec, specializată în autentificare biometrică 3D, și a fost deja implementată în țări precum Canada, Australia, India și Columbia, unde a dus la o scădere cu 40% a raportărilor de activitate frauduloasă.

Tinder răspunde creșterii escrocheriilor romantice online

Decizia vine în contextul unei creșteri alarmante a fraudelor romantice, care au provocat pierderi de peste 4,5 miliarde de dolari în Statele Unite în ultimul deceniu, conform datelor FBI.

Escrocii folosesc identități false, adesea sprijinite de instrumente AI, pentru a înșela utilizatorii și a obține bani sau criptomonede.

Noua funcție Face Check este parte a strategiei de relansare a Tinder sub conducerea noului CEO al Match Group, Spencer Rascoff, cofondator al platformei Zillow.

După ce a preluat funcția în februarie 2025, Rascoff a început o restructurare amplă a companiei, inclusiv reducerea personalului cu 13%.

Match Group intenționează să extindă Face Check și la alte aplicații din portofoliu, precum Hinge, OkCupid sau Plenty of Fish, începând din 2026.

Tinder, lansată în 2012, a revoluționat întâlnirile online prin mecanismul de „swipe”, dar în ultimii ani a pierdut teren în fața altor platforme.

În 2024, utilizatorii petreceau cu 35% mai puțin timp zilnic în aplicație față de 2018, iar numărul abonamentelor plătite a scăzut cu 7%. Compania speră că prin introducerea Face Check va reuși să recâștige încrederea utilizatorilor și să transforme siguranța într-un avantaj competitiv într-o piață tot mai saturată.

De fapt, rezultatele încep deja să se vadă, astfel că cei care speră să-și găsească jumătatea au acum mai multe șanse să nu piardă timpul cu boți și escroci care vor să obțină bani.