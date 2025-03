Fumigene aprinse şi sticle aruncate, în Parlamentul din Serbia. Un deputat este în stare critică, după un accident vascular cerebral

Un scandal de proporții a izbucnit în Parlamentul Serbiei, când mai mulți membri ai opoziției au provocat un haos total în sala de plen. Deputații din opoziție au aprins grenade fumigene, au aruncat cu sticle și alte obiecte, iar tensiunile politice s-au transformat într-o confruntare violentă. În urma incidentului, un deputat, Jasmina Obradovic, a suferit un accident vascular cerebral și se află în stare critică.

În prima ședință din această primăvară a Parlamentului, după ce ordinea de zi a fost aprobată de coaliția guvernamentală, atmosfera a escaladat rapid.

Deputații din opoziție, nemulțumiți de politicile guvernamentale, au început să arunce cu grenade fumigene și cu sticle, provocând haos în sală, potrivit Reuters.

Aceștia au suflat vuvuzele pentru a împiedica orice tentativă de dialog, iar președinta Camerei Deputaților, Ana Brnabić, a fost aproape imposibil de auzit din cauza fumului dens.

A urmat o încăierare, iar mulți deputați au fost implicați în acest conflict. În mijlocul haosului, deputații opoziției au ținut pancarte pe care scria ”Corupția ucide” și ”Grevă generală”, în sprijinul protestelor studențești care au loc de luni bune în Serbia.

De asemenea, aceștia au cerut o grevă generală în întreaga țară pe 15 martie. Manifestațiile din ultimele luni au fost alimentate de tragedia de la gara din Novi Sad, în urma căreia 15 persoane și-au pierdut viața.

BREAKING VIDEO: „Smoke bombs in the Serbian Parliament – One MP in critical condition!

Total chaos between the government representatives and opposition in the Serbian Parliament – Live on TV

A member of parliament suffered a stroke and is in critical condition! pic.twitter.com/sL4DUTHqZv

— Mario ZNA (@MarioBojic) March 4, 2025