FTTH Congress Central Eastern Europe: accelerarea transformării digitale în regiune

Nicuşor Dan, anunţ despre situaţia economică şi reforma statului. „Sfârşitul lui 2026 este capătul tunelului"
10 sept. 2025
de Alexandru Puiu

Viitorul digital al Europei Centrale și de Est se construiește astăzi, iar în centrul acestei transformări se află dezvoltarea rețelelor de fibră până la domiciliu (FTTH – fibre-to-the-home). FTTH Congress Central Eastern Europe (CEE) s-a impus drept principalul forum regional unde factori de decizie, operatori, lideri tehnologici și investitori se reunesc pentru a modela viitorul conectivității. Ediția de anul acesta promite să fie mai influentă ca niciodată, pe măsură ce regiunea își consolidează rolul în economia digitală a Europei.

Având loc în perioada 7–8 octombrie 2025 la DoubleTree by Hilton, Varșovia, Polonia, Congresul va analiza politicile, strategiile de investiții și progresele tehnologice care accelerează dezvoltarea rețelelor de fibră în întreaga Europă Centrală și de Est. Cu guverne ce stabilesc obiective ambițioase pentru banda largă și comunități care cer infrastructură digitală rezilientă, evenimentul va oferi perspective esențiale asupra oportunităților și provocărilor viitoare.

De ce să participați?

Participanții vor avea acces direct la perspectivele autorităților de reglementare, ale directorilor de top și ale inovatorilor aflați în prima linie a extinderii rețelelor de fibră din Europa. Discuțiile vor acoperi modele de investiții, parteneriate public–private, progrese în arhitectura rețelelor, sustenabilitate și rolul fibrei ca fundație pentru 5G și orașele inteligente. FTTH Congress Central Eastern Europe este, de asemenea, o platformă de networking fără egal, reunind factori de decizie din întregul ecosistem telecom pentru a schimba idei, a crea parteneriate și a explora noi oportunități de afaceri.

Cine participă?

Acest congres își propune să reunească peste 400 de părți interesate cheie din piețele Europei Centrale și de Est și din piețele europene mai largi, alături de decidenți europeni interesați de regiune. Ediția anterioară a evenimentului a beneficiat de o participare semnificativă la nivel de C-suite și directori din partea operatorilor telecom, investitorilor, factorilor de decizie și furnizorilor din toate țările Europei de Sud-Est, iar pentru această a doua ediție găzduită la Varșovia așteptăm un profil de audiență similar.

De ce Europa Centrală și de Est?

Cu peste 13 milioane de locuințe care încă urmează să fie conectate, țări precum Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, statele baltice, Ucraina, România și Moldova reprezintă oportunități semnificative pentru investiții și extinderea rețelelor. Polonia extinde rapid acoperirea FTTH, vizând 1,1 milioane de noi conexiuni până în 2027, sprijinită de obiective naționale, fonduri UE și investiții private. Cehia face, de asemenea, pași importanți, propunându-și să conecteze un milion de locuințe până în 2026 prin modernizări de infrastructură susținute de guvern.

FTTH Congress Central Eastern Europe va include sesiuni de câte o oră dedicate fiecărei țări acoperite de eveniment. Printre acestea se află o sesiune dedicată României, susținută de principalii furnizori de fibră și companii de investiții, care va analiza pe larg peisajul FTTH din România și va oferi o privire detaliată asupra stadiului actual al implementării fibrei, mediului politic și climatului investițional.

La această sesiune vor lua cuvântul:

  • Veronica Bocarova: Head of Regulatory Training and Capacity Building la Cullen International
  • Adrian Racasan: CEO la Netcity
  • Iulian Gimiga: Passive Access Network Manager la Orange România
  • Cornel Barbut: Vicepreședinte la AFOR – Asociația de Fibră Optică din România
  • Eric Andrei Băleanu: Președinte la Asociația Interlan

*Date din European FTTH/B Market Panorama 2024

Înscrieți-vă acum și fiți parte din această călătorie! FTTH Congress Central Eastern Europe nu este doar o conferință; este un catalizator pentru colaborare și creștere. Pe măsură ce Europa Centrală și de Est avansează rapid către o societate gigabit, această reuniune oferă o oportunitate unică de a interacționa cu oamenii, strategiile și tehnologiile care vor defini viitorul digital al regiunii.

Pentru mai multe informații și detalii privind înregistrarea, vă rugăm să vizitați https://www.ftthcongress.eu.

