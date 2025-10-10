Fructul exotic care seamănă cu mărul, dar are cu totul alt gust. A apărut şi în supermarketurile din România, costă 3 lei

Românii pasionați de fructe exotice au un motiv de bucurie: perele nashi, cunoscute și sub denumirea de pere asiatice, au început să fie comercializate în supermarketurile din țară, la un preț accesibil de aproximativ 3 lei pe bucată. Deși la prima vedere pot fi confundate cu merele, atât datorită formei cât și a texturii, gustul lor este complet diferit și aduce o experiență inedită pentru papilele gustative.

Ce sunt perele nashi

Perele nashi provin din Asia de Est, fiind cultivate în mod tradițional în Japonia, Coreea și China. În ultimii ani, cererea internațională pentru acest fruct a crescut semnificativ, iar producătorii români au început să îl introducă în livezile și serele locale, adaptându-se la clima temperată. Fructele nashi se dezvoltă pe copaci de talie medie, rezistenți la temperaturi variate, și se recoltează de obicei în perioada finală a verii și începutul toamnei.

Aspectul perelor nashi poate induce în eroare: forma lor este rotundă, similară unui măr, iar coaja subțire are nuanțe de galben-verzui sau uneori maroniu deschis. Textura fructului este crocantă, suculentă și fermă, iar gustul combină subtilitatea perelor clasice cu o notă dulce-acrișoară, ușor florală. Spre deosebire de mere, aroma lor este mai delicată, iar pulpa rămâne consistentă chiar și după ce fructul este lăsat la temperatura camerei pentru câteva zile.

Cum pot fi savurate aceste fructe

Pe lângă gustul plăcut, perele nashi sunt bogate în fibre și vitamine, fiind ideale pentru o gustare sau pentru a fi integrate în salate și deserturi. Mulți nutriționiști recomandă consumul lor datorită proprietăților antioxidante și capacității de a susține digestia. În plus, textura crocantă le face un înlocuitor excelent pentru mere în rețetele de prăjituri sau smoothie-uri.

Perele nashi au fost introduse recent în lanțurile de supermarketuri din România, fiind disponibile la raioanele de fructe proaspete. Prețul recomandat este de aproximativ 3 lei pe bucată, ceea ce le face accesibile pentru cei care vor să încerce un fruct exotic fără a cheltui mult. Comercianții recomandă păstrarea lor în frigider pentru a-și menține prospețimea și textura crocantă.

În ciuda asemănării cu merele, perele nashi au un gust unic și reprezintă o experiență culinară diferită. Datorită combinației de dulce și acidulat, acestea se potrivesc foarte bine atât în preparate dulci, cât și în salate sărate sau garnituri inovative. Popularitatea lor este în creștere, iar mulți români care le-au gustat deja le recomandă pentru savoarea neobișnuită și textura crocantă.

Astfel, perele asiatice reprezintă o alegere perfectă pentru cei care doresc să experimenteze fructe noi, sănătoase și delicioase. Cu un preț rezonabil și disponibilitate tot mai mare în supermarketuri, acest fruct exotic promite să devină un obicei în dieta românilor curioși și pasionați de gusturi inedite.