Ultima ora
Cu cât se scumpește factura finală la curent. Hidroelectrica, mesaj către clienți
10 oct. 2025 | 18:52
de Daoud Andra

Fructul exotic care seamănă cu mărul, dar are cu totul alt gust. A apărut şi în supermarketurile din România, costă 3 lei

UTILE
Fructul exotic care seamănă cu mărul, dar are cu totul alt gust. A apărut şi în supermarketurile din România, costă 3 lei
FOTO: Freepik

Românii pasionați de fructe exotice au un motiv de bucurie: perele nashi, cunoscute și sub denumirea de pere asiatice, au început să fie comercializate în supermarketurile din țară, la un preț accesibil de aproximativ 3 lei pe bucată. Deși la prima vedere pot fi confundate cu merele, atât datorită formei cât și a texturii, gustul lor este complet diferit și aduce o experiență inedită pentru papilele gustative.

Ce sunt perele nashi

Perele nashi provin din Asia de Est, fiind cultivate în mod tradițional în Japonia, Coreea și China. În ultimii ani, cererea internațională pentru acest fruct a crescut semnificativ, iar producătorii români au început să îl introducă în livezile și serele locale, adaptându-se la clima temperată. Fructele nashi se dezvoltă pe copaci de talie medie, rezistenți la temperaturi variate, și se recoltează de obicei în perioada finală a verii și începutul toamnei.

Aspectul perelor nashi poate induce în eroare: forma lor este rotundă, similară unui măr, iar coaja subțire are nuanțe de galben-verzui sau uneori maroniu deschis. Textura fructului este crocantă, suculentă și fermă, iar gustul combină subtilitatea perelor clasice cu o notă dulce-acrișoară, ușor florală. Spre deosebire de mere, aroma lor este mai delicată, iar pulpa rămâne consistentă chiar și după ce fructul este lăsat la temperatura camerei pentru câteva zile.

Vezi și:
Fructul preferat al românilor vine tot mai des din import. De ce nu reușim să îl găsim pe rafturi din producția locală
Ce gust are Kiwano sau castravetele cu coarne. Miezul gelatinos îl face să fie special

Cum pot fi savurate aceste fructe

Pe lângă gustul plăcut, perele nashi sunt bogate în fibre și vitamine, fiind ideale pentru o gustare sau pentru a fi integrate în salate și deserturi. Mulți nutriționiști recomandă consumul lor datorită proprietăților antioxidante și capacității de a susține digestia. În plus, textura crocantă le face un înlocuitor excelent pentru mere în rețetele de prăjituri sau smoothie-uri.

Perele nashi au fost introduse recent în lanțurile de supermarketuri din România, fiind disponibile la raioanele de fructe proaspete. Prețul recomandat este de aproximativ 3 lei pe bucată, ceea ce le face accesibile pentru cei care vor să încerce un fruct exotic fără a cheltui mult. Comercianții recomandă păstrarea lor în frigider pentru a-și menține prospețimea și textura crocantă.

În ciuda asemănării cu merele, perele nashi au un gust unic și reprezintă o experiență culinară diferită. Datorită combinației de dulce și acidulat, acestea se potrivesc foarte bine atât în preparate dulci, cât și în salate sărate sau garnituri inovative. Popularitatea lor este în creștere, iar mulți români care le-au gustat deja le recomandă pentru savoarea neobișnuită și textura crocantă.

Astfel, perele asiatice reprezintă o alegere perfectă pentru cei care doresc să experimenteze fructe noi, sănătoase și delicioase. Cu un preț rezonabil și disponibilitate tot mai mare în supermarketuri, acest fruct exotic promite să devină un obicei în dieta românilor curioși și pasionați de gusturi inedite.

Ce aduce fenomenul La Nina, la final de 2025? Anunţul meteorologilor despre iarna aceasta
Recomandări
„Idiocracy”, comedia satirică din 2006, revine în topurile Netflix: de ce filmul pare mai actual ca oricând
„Idiocracy”, comedia satirică din 2006, revine în topurile Netflix: de ce filmul pare mai actual ca oricând
O nouă culoare la semafoare. Motivul pentru care a fost ales albul, ce semnifică în intersecţie
O nouă culoare la semafoare. Motivul pentru care a fost ales albul, ce semnifică în intersecţie
Chris Pratt, acuzat de o inteligență artificială: thrillerul „Mercy” promite un proces ca niciun altul. De când vezi filmul în cinematografele din România
Chris Pratt, acuzat de o inteligență artificială: thrillerul „Mercy” promite un proces ca niciun altul. De când vezi filmul în cinematografele din România
Chibrite sau chibrituri? Singura formă acceptată de DOOM
Chibrite sau chibrituri? Singura formă acceptată de DOOM
Cum faci un cocktail clasic de acum 100 de ani, Corn ’n’ Oil și descoperi o sticlă de rom fără adaos de zahăr, La Hechicera Reserva Familiar
Cum faci un cocktail clasic de acum 100 de ani, Corn ’n’ Oil și descoperi o sticlă de rom fără adaos de zahăr, La Hechicera Reserva Familiar
Inteligența artificială, noua armă cibernetică a Rusiei în războiul împotriva Ucrainei
Inteligența artificială, noua armă cibernetică a Rusiei în războiul împotriva Ucrainei
Ajutor pentru facturi la energie electrică. Până când se mai dau bani pentru plata curentului
Ajutor pentru facturi la energie electrică. Până când se mai dau bani pentru plata curentului
Când ai nevoie de acordul vecinilor pentru a-ți închiria locuința
Când ai nevoie de acordul vecinilor pentru a-ți închiria locuința
Revista presei
Adevarul
Francia Raisa, actrița care i-a donat un rinichi Selenei Gomez, nu a fost invitată la nunta artistei: „Știam că se va căsători”
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de sâmbătă, 11 octombrie 2025. Iniţiativa este cuvântul momentului pentru nativii Berbec
Playtech Știri
O nouă gafă făcută de Emmanuel Macron faţă de o prinţesă. Brigitte a fost lăsată în urmă şi şi-a arătat nemulţumirea. Foto
Playtech Știri
Toto Dumitrescu, nou gest de neînţeles în sala de judecată. Ce a făcut faţă de o persoană din apropiere, declaraţiile fiului lui Ilie Dumitrescu
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...