Fructele lângă care să nu pui niciodată bananele. Devin mari şi se înmoaie imediat

Bananele sunt printre cele mai consumate fructe din România, datorită gustului dulce și aportului de energie. Însă mulți nu știu că depozitarea lor alături de alte fructe poate duce la coacerea rapidă și chiar alterarea acestora într-un timp foarte scurt.

Specialiștii în nutriție și depozitare alimentară avertizează că bananele eliberează etilenă, un gaz natural care accelerează procesul de coacere. Din acest motiv, dacă sunt păstrate lângă anumite fructe sensibile, acestea se înmoaie și devin necomestibile într-un timp record.

Fructele de care trebuie ferite bananele

Merele – și ele eliberează cantități mari de etilenă, iar în combinație cu bananele, procesul de coacere este mult accelerat.

Perele – se înmoaie foarte repede dacă sunt ținute în același bol cu bananele.

Kiwi – sensibile la etilenă, își pierd fermitatea și prospețimea rapid.

Caisele și piersicile – foarte perisabile, devin moi și își schimbă gustul.

Avocado – se coace mult mai repede și ajunge aproape instant la punctul de alterare.

Cum depozităm corect bananele

Bananele trebuie păstrate separat, la temperatura camerei, în special dacă vrem să le menținem proaspete mai mult timp. De asemenea, nu este recomandat să fie puse în frigider când sunt verzi, pentru că își încetinesc coacerea și pot căpăta pete maronii inestetice. Abia când sunt complet coapte pot fi ținute în frigider pentru câteva zile.

Un alt truc folosit de gospodine este înfășurarea codițelor bananelor în folie alimentară. Acest lucru reduce cantitatea de etilenă eliberată și prelungește prospețimea fructelor cu până la 4-5 zile.

Bananele rămân un fruct sănătos și versatil, dar modul de depozitare este esențial. Pentru a evita risipa alimentară și pentru a le menține proaspete, cel mai bine este să fie ținute singure, ferite de fructele sensibile la etilenă. Astfel, își păstrează gustul și consistența mai mult timp.