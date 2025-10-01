Ultima ora
Antrenamentele pe stomacul gol: ce spune știința despre arderea grăsimilor
01 oct. 2025 | 17:54
de Ioana Bucur

Fructele lângă care să nu pui niciodată bananele. Devin mari şi se înmoaie imediat

UTILE
Fructele lângă care să nu pui niciodată bananele. Devin mari şi se înmoaie imediat
Imagine arhivă. Foto: Pixabay

Bananele sunt printre cele mai consumate fructe din România, datorită gustului dulce și aportului de energie. Însă mulți nu știu că depozitarea lor alături de alte fructe poate duce la coacerea rapidă și chiar alterarea acestora într-un timp foarte scurt.

Specialiștii în nutriție și depozitare alimentară avertizează că bananele eliberează etilenă, un gaz natural care accelerează procesul de coacere. Din acest motiv, dacă sunt păstrate lângă anumite fructe sensibile, acestea se înmoaie și devin necomestibile într-un timp record.

Fructele de care trebuie ferite bananele

Vezi și:
Fructul preferat al românilor vine tot mai des din import. De ce nu reușim să îl găsim pe rafturi din producția locală
Fructul tropical care conține o moleculă secretă ce ar putea lupta împotriva cancerului
  • Merele – și ele eliberează cantități mari de etilenă, iar în combinație cu bananele, procesul de coacere este mult accelerat.
  • Perele – se înmoaie foarte repede dacă sunt ținute în același bol cu bananele.
  • Kiwi – sensibile la etilenă, își pierd fermitatea și prospețimea rapid.
  • Caisele și piersicile – foarte perisabile, devin moi și își schimbă gustul.
  • Avocado – se coace mult mai repede și ajunge aproape instant la punctul de alterare.

Cum depozităm corect bananele

Bananele trebuie păstrate separat, la temperatura camerei, în special dacă vrem să le menținem proaspete mai mult timp. De asemenea, nu este recomandat să fie puse în frigider când sunt verzi, pentru că își încetinesc coacerea și pot căpăta pete maronii inestetice. Abia când sunt complet coapte pot fi ținute în frigider pentru câteva zile.

Un alt truc folosit de gospodine este înfășurarea codițelor bananelor în folie alimentară. Acest lucru reduce cantitatea de etilenă eliberată și prelungește prospețimea fructelor cu până la 4-5 zile.

Bananele rămân un fruct sănătos și versatil, dar modul de depozitare este esențial. Pentru a evita risipa alimentară și pentru a le menține proaspete, cel mai bine este să fie ținute singure, ferite de fructele sensibile la etilenă. Astfel, își păstrează gustul și consistența mai mult timp.

Alertă meteo în București: cod portocaliu de vijelii. Primăria Capitalei activează procedurile de urgență
Recomandări
Ninsori abundente şi viscol, în România. Vremea se strică în toată ţara
Ninsori abundente şi viscol, în România. Vremea se strică în toată ţara
Mașina despre care mecanicii spun că nu se strică des și are piese foarte ieftine. Este una dintre cele mai dorite autoturisme second-hand
Mașina despre care mecanicii spun că nu se strică des și are piese foarte ieftine. Este una dintre cele mai dorite autoturisme second-hand
Semnal cosmic unic: astronomii au surprins „primul puls” al unei stele nou-născute
Semnal cosmic unic: astronomii au surprins „primul puls” al unei stele nou-născute
Avertizare hidrologică de ultimă oră: cod portocaliu și galben de inundații în mai mult de 20 de județe
Avertizare hidrologică de ultimă oră: cod portocaliu și galben de inundații în mai mult de 20 de județe
O breșă de securitate la o companie aeriană a expus datele clienților: Pașapoarte, buletine, toate au ajuns pe internet
O breșă de securitate la o companie aeriană a expus datele clienților: Pașapoarte, buletine, toate au ajuns pe internet
Nicușor Dan propune concedieri în administrația publică: „Sunt instituții unde trebuie să plece oameni”
Nicușor Dan propune concedieri în administrația publică: „Sunt instituții unde trebuie să plece oameni”
Suma pe care nu ai voie să o depășești dacă vinzi bunuri online, pe OLX, Vinted sau Marketplace: ANAF te verifică dacă depășești acest prag
Suma pe care nu ai voie să o depășești dacă vinzi bunuri online, pe OLX, Vinted sau Marketplace: ANAF te verifică dacă depășești acest prag
Un nou instrument de inteligență artificială detectează leziuni cerebrale ascunse la copiii cu epilepsie
Un nou instrument de inteligență artificială detectează leziuni cerebrale ascunse la copiii cu epilepsie
Revista presei
Adevarul
Arma care ar putea fi lozul câștigător pentru Ucraina împotriva Rusiei
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cum arată acum Monica Gabor? S-a schimbat mult de când a plecat din România, a fost filmată de Irina Columbeanu
Playtech Știri
Marea actriţă de la Hollywood care uimeşte cu anunţul divorţului. Toţi au crezut că are un mariaj de vis, însă este separată de soţul ei de trei ani
Playtech Știri
Trei zodii atrag banii ca magnetul în octombrie 2025. Vor avea succes financiar fără să se aştepte
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...