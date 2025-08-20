Fructele care cad în curtea vecinului: ce spune legea și cine are voie să le culeagă

Puține subiecte aprind spiritele între vecini ca un măr sau un vișin plantat „prea aproape de gard”. Cine strânge fructele care cad din ramurile întinse în curtea alăturată? Cine taie crengile care umbreau grădina toată vara? Răspunsurile nu țin doar de „bunul-simț”, ci de reguli clare din Codul civil.

Cui aparțin fructele căzute pe proprietate

Pe scurt, fructele care cad în mod natural pe terenul tău îți aparțin, chiar dacă provin din pomul vecinului. Le poți culege și păstra fără a cere permisiune, atâta vreme cât au ajuns la tine prin cădere naturală, nu pentru că ai scuturat copacul peste gard. Această situație este prevăzută expres în art. 613 alin. (3) din Codul civil, care conferă proprietarului terenului dreptul de a păstra fructele căzute pe fondul său.

Tot același articol îți dă dreptul să tai crengile sau rădăcinile care pătrund pe proprietatea ta dinspre fondul vecin: poți să le înlături până la limita de hotar, fără a avea nevoie de consimțământul acestuia. Desigur, intervenția trebuie făcută cu prudență (să nu provoci pagube nejustificate) și, ideal, după ce ți-ai anunțat vecinul, pentru a evita un conflict inutil.

Legea reglementează și distanța minimă la care se plantează arborii față de hotar: în lipsa altor reguli locale ori a „obiceiului locului”, arborii se sădesc la cel puțin 2 metri de linia de proprietate. Există excepții pentru arborii mai mici de 2 metri, plantații și garduri vii. Dacă distanța nu este respectată, poți cere scoaterea sau tăierea lor „la înălțimea cuvenită”, pe cheltuiala proprietarului pe al cărui teren se află arborii. Toate acestea sunt prevăzute în art. 613 alin. (1)–(2) Cod civil.

Ce nu ai voie să faci

Nu este permis să treci gardul pentru a culege din pomul vecinului, să scuturi ramurile care sunt de partea lui ori să tai copacul „din rădăcină” dacă se află integral pe proprietatea sa. Dreptul tău se limitează la ceea ce intră efectiv pe terenul tău (crengi, rădăcini) și la fructele căzute natural la tine.

Cum e mai înțelept să procedezi în practică

Discută amiabil cu vecinul și fixează o zi pentru cosmetizarea coroanei. De cele mai multe ori, o toaletare corectă rezolvă și umbra, și „ploaia” de fructe. Dacă vecinul refuză, documentează situația (fotografii cu ramurile peste hotar, data, eventual martori) și taie doar ce intră pe terenul tău.

Dacă arborii au fost plantați la o distanță nelegală și produc prejudicii (țigle sparte, jgheaburi colmatate), îi poți cere în scris remedierea sau despăgubiri; în ultimă instanță, te adresezi instanței, invocând art. 613 alin. (2).

Regulile locale de urbanism ori obiceiul locului pot stabili alte distanțe, iar acestea se aplică cu prioritate; informează-te la primărie înainte de a planta ori a reclama. Dacă pomul e comun (pe hotar) sau coproprietate, fructele se împart proporțional cu cotele, după alte reguli din Codul civil privind bunurile comune.