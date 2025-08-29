Fraudele online fac ravagii printre patroni, micile firme și întreprinderi. Un sfert dintre ei au căzut deja victimă

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) din Europa, coloana vertebrală a economiei continentului, se confruntă cu o amenințare tot mai mare: criminalitatea cibernetică. Deși reprezintă 99% dintre companii și asigură trei sferturi dintre locurile de muncă, vulnerabilitatea lor la atacuri online pune în pericol nu doar veniturile antreprenorilor, ci și stabilitatea economiei europene.

Potrivit unui studiu realizat de Mastercard în 18 țări, unul din patru antreprenori a fost deja victima fraudelor online. Atacurile nu doar că produc pierderi financiare directe, dar duc și la pierderea clienților și la afectarea reputației firmelor.

Cum acționează hackerii și ce pierd antreprenorii

Datele arată că cele mai frecvente atacuri sunt hackingul și malware-ul (32%), urmate de phishing (31%). Aceste metode sunt suficient de simple pentru a fi lansate la scară largă, dar și suficient de sofisticate pentru a păcăli firmele mici, care de multe ori nu au infrastructură de securitate avansată.

Consecințele sunt clare: 11% dintre patroni au pierdut bani în urma fraudelor, iar 9% au pierdut clienți. Aproape jumătate dintre antreprenori spun că știu cel puțin o altă firmă care a căzut pradă hackerilor, ceea ce confirmă amploarea fenomenului.

În Irlanda (38%), Danemarca (35%) și Franța (29%) procentul celor afectați este și mai ridicat, semn că nici piețele dezvoltate nu sunt imune la riscurile digitale.

Teama de atacuri blochează dezvoltarea IMM-urilor

Un efect mai puțin vizibil, dar la fel de grav, este frâna pusă pe dezvoltarea firmelor. Aproape jumătate dintre IMM-urile europene (49%) amână sau evită planuri de extindere din cauza riscului de a fi atacate. În Slovacia (80%), Polonia (79%) și Spania (68%) procentul urcă la cote alarmante, arătând cum frica de fraude online limitează creșterea economică.

Un sfert dintre antreprenori recunosc chiar că se tem ca un atac cibernetic să nu le închidă definitiv afacerea. Această teamă arată cât de fragile pot fi micile întreprinderi în fața pierderilor provocate de atacuri digitale.

Educația digitală, singura soluție viabilă

Două treimi dintre patroni (67%) admit că trebuie să își îmbunătățească cunoștințele în materie de securitate cibernetică. Nivelul cel mai mare de preocupare se înregistrează în Irlanda (83%), Polonia (82%) și Portugalia (79%), unde antreprenorii recunosc că lipsa de pregătire îi expune direct la fraude.

Generația Z, adesea văzută ca fiind mai familiarizată cu tehnologia, este de fapt cea mai îngrijorată: 36% dintre tinerii antreprenori spun că se gândesc zilnic la posibilitatea unui atac cibernetic, în timp ce doar 27% dintre Millennials și 25% dintre Baby Boomers împărtășesc aceeași teamă.

Specialiștii atrag atenția că pentru IMM-uri, investițiile în securitate cibernetică și educația digitală a angajaților nu mai sunt opționale, ci vitale pentru supraviețuire. În lipsa lor, frauda online rămâne un risc iminent, capabil să lovească oricând și să destabilizeze întreaga afacere.