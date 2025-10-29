Franța inaugurează prima autostradă din lume care încarcă mașinile electrice în mers

O revoluție în transportul electric a început în Franța, unde a fost deschis primul tronson de autostradă din lume care permite încărcarea vehiculelor electrice în timpul mersului. Proiectul, numit sugestiv Charge as you drive, marchează un pas decisiv către o infrastructură rutieră inteligentă, capabilă să transforme fiecare kilometru de asfalt într-o sursă de energie.

Noua tehnologie, dezvoltată de compania Electreon în colaborare cu VINCI Autoroutes, VINCI Construction, Universitatea Gustave Eiffel și Hutchinson, este testată pe autostrada A10, la 40 de kilometri de Paris. Deocamdată, doar câteva vehicule prototip — un camion, o autoutilitară, un autoturism și un autobuz — circulă pe această porțiune experimentală de 1,5 kilometri. Dar ambițiile sunt mari: dacă sistemul se dovedește eficient, Franța ar putea extinde conceptul la scară națională.

Ideea pare desprinsă dintr-un film SF: mașina se încarcă singură în timp ce rulează, fără cabluri și fără opriri la stațiile de încărcare. În realitate, tehnologia este deja funcțională. Bobinele instalate sub asfalt generează un câmp magnetic ce transferă energie către o bobină receptor montată pe vehicul, care transformă acest flux electromagnetic în curent electric. Energia este apoi direcționată fie către motorul electric, fie către bateria vehiculului, în funcție de necesități.

Sistemul a fost testat în laborator timp de mai mulți ani, pentru a-i verifica durabilitatea și compatibilitatea cu structura asfaltului. Rezultatele au depășit așteptările: puterea medie de încărcare a atins 200 kW, iar vârfurile de peste 300 kW îl plasează la același nivel cu cele mai performante stații rapide existente.

„Implementarea acestei tehnologii pe principalele rețele rutiere va accelera electrificarea transportului de marfă și va reduce semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră”, a declarat Nicolas Notebaert, CEO al VINCI Autoroutes. Transportul rutier este responsabil în prezent pentru peste 16% din emisiile totale ale Franței, astfel că trecerea la soluții electrice devine o prioritate națională.

Pentru Electreon, compania care a dezvoltat sistemul, succesul acestui test marchează un moment de referință. CEO-ul Oren Ezer a subliniat că „aceasta este singura tehnologie din lume capabilă să ofere încărcare dinamică stabilă și de mare putere în condiții reale de trafic”.

Avantaje tehnologice și impact asupra industriei auto

Tehnologia „drumurilor electrice” promite să rezolve una dintre cele mai mari provocări ale electromobilității: autonomia limitată și timpul lung de încărcare. Cu un sistem de alimentare continuă în mers, vehiculele ar putea utiliza baterii mai mici și mai ieftine, reducând costurile de producție și greutatea totală.

Acest avantaj este crucial mai ales pentru camioanele de transport greu, unde bateriile masive reprezintă o problemă majoră pentru eficiența și capacitatea de încărcare. În plus, reducerea necesității opririlor frecvente la stațiile rapide va elibera presiunea asupra rețelelor electrice, care încep deja să fie suprasolicitate în perioadele de vârf.

Pentru a garanta sustenabilitatea sistemului, cercetătorii au simulat în laborator peste 25 de ani de trafic intens, iar asfaltul s-a dovedit stabil, fără semne de degradare. Totodată, costurile de întreținere ar urma să fie comparabile cu cele ale infrastructurii rutiere obișnuite.

Deși testele de pe A10 se află abia la început, primele rezultate indică o rată de transfer a energiei de 90–93%, o performanță impresionantă pentru o tehnologie aflată la debutul implementării comerciale.

Industria auto europeană privește cu interes aceste evoluții. O autostradă care oferă energie în timp real ar putea reduce dependența de materiile prime importate pentru baterii — precum litiul și cobaltul — și ar stimula dezvoltarea lanțurilor de producție locale de componente electronice, materiale și infrastructură.

Franța deschide drumul, dar competiția europeană se intensifică

Proiectul francez nu este singular, dar este primul implementat la scară reală și în trafic deschis. Alte țări europene se pregătesc să urmeze exemplul:

În Germania , un tronson de 1 km pe autostrada A6 , lângă Bavaria, va fi inaugurat în vara lui 2025, folosind aceeași tehnologie Electreon, în cadrul programului E|MPOWER .

, un tronson de , lângă Bavaria, va fi inaugurat în vara lui 2025, folosind aceeași tehnologie Electreon, în cadrul programului . În Italia , proiectul Arena del Futuro, derulat în Lombardia, testează un sistem similar pe o porțiune destinată vehiculelor comerciale.

, proiectul Arena del Futuro, derulat în Lombardia, testează un sistem similar pe o porțiune destinată vehiculelor comerciale. Suedia , pionier în domeniu, a decis totuși în 2024 să nu extindă rețeaua la nivel național , invocând costurile ridicate de infrastructură, dar a păstrat câteva segmente experimentale.

, pionier în domeniu, a decis totuși în 2024 să , invocând costurile ridicate de infrastructură, dar a păstrat câteva segmente experimentale. În SUA, Departamentul Transporturilor a anunțat un program pilot în statul Michigan, unde se va construi o bandă de drum urban cu încărcare wireless până la finalul lui 2026.

Pentru Franța, însă, miza este dublă: ecologică și strategică. Pe de o parte, proiectul se înscrie în obiectivul european de reducere cu 55% a emisiilor până în 2030, iar pe de altă parte, poziționează țara ca lider tehnologic în infrastructura rutieră a viitorului.

„Această autostradă este începutul unei noi ere. În viitor, vehiculele nu vor mai depinde de opriri lungi pentru încărcare — energia va fi parte din drum”, a afirmat Oren Ezer, adăugând că Franța a devenit primul laborator global al mobilității electrice dinamice.

Viitorul mobilității: drumuri inteligente pentru o lume fără emisii

Autostrada A10 ar putea deveni, peste câțiva ani, modelul pe care se vor baza toate marile rețele europene. În următoarele luni, cercetătorii vor analiza fiabilitatea sistemului în condiții de ploaie, variații termice și trafic intens, pentru a determina costurile reale și durata de viață a echipamentelor.

Dacă rezultatele vor confirma așteptările, segmentul de 1,5 kilometri ar putea fi extins rapid la zeci de kilometri, transformând complet logica infrastructurii rutiere.

Prin acest experiment, Franța nu doar testează o tehnologie, ci propune o nouă viziune asupra mobilității electrice: una în care drumurile devin surse active de energie, iar distanța nu mai este o limitare, ci o oportunitate.

„Drumul viitorului nu va fi doar un traseu între două puncte, ci o rețea inteligentă care susține economia verde și libertatea de mișcare”, concluzionează reprezentanții VINCI Autoroutes.

Pentru prima dată, șoseaua nu doar te duce la destinație — te și încarcă în timp ce conduci.