FOTO Cele mai frumoase imagini de la Wildlife Photographer of the Year 2025. Așa vezi lumea sălbatică prin ochii fotografilor

Ediția din 2025 a prestigiosului concurs Wildlife Photographer of the Year, organizat de Muzeul de Istorie Naturală din Londra, a adunat peste 60.000 de imagini din 113 țări.

Câștigătorii au fost anunțați recent, iar fotografiile selectate surprind momente unice din viața sălbatică, de la o hienă maronie rătăcind printr-un oraș-fantomă până la un caracal care prinde un flamingo în Serengeti.

O hienă printre ruine: imaginea anului

Titlul de Wildlife Photographer of the Year 2025 i-a revenit fotografului sud-african Wim van den Heever, pentru fotografia intitulată Ghost Town Visitor.

Realizată în orașul abandonat Kolmanskop, din Namibia, imaginea arată o hienă maronie deplasându-se printre clădirile părăsite ale unei foste mine de diamante.

Van den Heever a declarat că i-au trebuit aproape zece ani pentru a obține cadrul perfect: „Am instalat capcane foto la fiecare vizită, sperând ca hiena să apară.

După un deceniu, am reușit în sfârșit să surprind momentul”. Această specie rară, cea mai puțin numeroasă dintre hiene, este nocturnă și trăiește solitar.

Fotografia a fost apreciată de juriu pentru contrastul său emoționant între natura care își revendică teritoriul și urmele civilizației umane dispărute.

Frumusețea naturii în mișcare

La categoria Comportament: Mamifere, premiul a fost acordat lui Dennis Stogsdill pentru imaginea Cat Amongst the Flamingos, surprinsă în Parcul Național Serengeti, Tanzania.

Fotografia arată un caracal purtând un flamingo în colți, o scenă rar întâlnită chiar și pentru această specie cunoscută pentru agilitatea sa.

În categoria Comportament: Păsări, fotograful chinez Qingrong Yang a fost premiat pentru Synchronised Fishing, o imagine spectaculoasă realizată pe lacul Yundang, care surprinde perfect momentul în care o egreta și un pește-șoarece își dispută aceeași pradă.

La secțiunea Animale în mediul lor natural, canadianul Shane Gross a documentat un comportament rar al murenei pătate (Gymnothorax pictus) care iese complet din apă pentru a se hrăni, în timp ce la categoria Subacvatic, americanul Ralph Pace a fost recompensat pentru Survival Purse, o imagine delicată a unui embrion de rechin capturat în interiorul unui „sac de sirenă”, luminat prin transparența algelor din golful Monterey.

Competiția, ajunsă la cea de-a 61-a ediție, continuă să evidențieze diversitatea vieții de pe Pământ și relația complexă dintre oameni și natură. Fiecare imagine câștigătoare nu doar impresionează prin estetică, ci și atrage atenția asupra fragilității ecosistemelor și importanței conservării lor.