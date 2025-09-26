Fostul general SRI Dumitru Dumbravă a murit. A condus direcția juridică în mandatul lui Coldea și era judecat de DNA

O veste neașteptată a zguduit scena publică și cea a serviciilor secrete vineri, odată cu anunțul decesului fostului general al Serviciului Român de Informații (SRI), Dumitru Dumbravă, la vârsta de 53 de ani. Conform surselor oficiale citate de G4Media, fostul înalt oficial al SRI a încetat din viață la spitalul instituției. Tragedia survine la doar câteva săptămâni după ce Dumbravă fusese trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție (DNA) într-un dosar complex, alături de o altă figură marcantă a serviciului, generalul (r) Florian Coldea.

Cariera și Ascensiunea în Epoca „Coldea”

Dumitru Dumbravă, cunoscut pentru rolul său cheie în structura internă a SRI în perioada generalului Florian Coldea, s-a aflat în centrul unor controverse majore, care i-au marcat atât cariera, cât și perioada de după trecerea în rezervă.

În perioada în care Florian Coldea ocupa funcția de șef militar al SRI, Dumbravă a deținut o poziție extrem de influentă, conducând Direcția Juridică a SRI. Activitatea sa a continuat și după ce Coldea a trecut în rezervă în anul 2017, Dumbravă fiind numit secretar general al SRI – o funcție pe care a ocupat-o până la propria sa trecere în rezervă în anul 2018.

În ciuda importanței funcțiilor deținute, numele său a devenit sinonim cu o dezbatere aprinsă legată de influența serviciilor în actul de justiție.

Controversa „Câmpul Tactic” și Viziunea Asupra Justiției

În aprilie 2015, generalul Dumbravă a stârnit un val de reacții negative în rândul asociațiilor de magistrați după ce a acordat un interviu publicației juridice.ro, în care a introdus conceptul de ”câmp tactic”.

Fostul șef al Direcției Juridice a SRI a explicat atunci că instituția își menține interesul activ în anumite dosare chiar și după ce acestea ajung în instanță, mergând până la soluționarea lor definitivă.

”Dacă în urmă cu câţiva ani consideram că ne-am atins obiectivul odată cu sesizarea PNA, de exemplu, dacă ulterior ne retrăgeam din câmpul tactic odată cu sesizarea instanţei prin rechizitoriu, apreciind (naiv, am putea spune acum) că misiunea noastră a fost încheiată, în prezent ne menţinem interesul/atenţia până la soluţionarea definitivă a fiecărei cauze”, a declarat la acea dată Dumbravă.

În noiembrie 2017, pe fondul acestor acuzații, generalul Dumitru Dumbravă a fost audiat în Comisia de Control a SRI. Cu acea ocazie, el a respins categoric acuzațiile de implicare personală în rezolvarea anumitor dosare.

Mai mult, el s-a declarat dispus să meargă chiar și la detectorul de minciuni pentru a demonstra că nu i-a cerut fostei șefe DIICOT, Alina Bica, să dispună o anumită soluție într-un dosar, așa cum se vehicula la acea vreme, potrivit informațiilor Mediafax.

Problemele Legale Post-SRI: Dosarul DNA și Acuzațiile de Grup Infracțional

Decesul lui Dumbravă vine la scurt timp după ce, în luna iulie, el și Florian Coldea au fost trimiși în judecată de DNA. Alături de aceștia, în dosar este implicat și avocatul Doru Trăilă.

Acuzațiile formulate de procurorii anticorupție sunt de o gravitate deosebită: constituirea unui grup infracțional organizat, câte două infracțiuni de trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată (în varianta de autorat sau complicitate) și spălarea banilor.

Încă de la începutul investigațiilor, atât Coldea, cât și Dumbravă au respins acuzațiile DNA. Ei au adus critici inclusiv la adresa procurorului de caz, Mihaela Iorga Moraru, pe care au acuzat-o de lipsă de imparțialitate și de administrare de probe în afara cadrului legal.

După trecerea în rezervă, Dumitru Dumbravă era, de asemenea, acționar al firmei de consultanță Wise Line Consulting SRL.

Plagiatul și Anularea Titlului de Doctor

O altă umbră semnificativă a planat asupra reputației lui Dumbravă, legată de formarea sa academică. În anul 2018, jurnalista de investigație Emilia Șercan l-a acuzat pe Dumbravă că și-a plagiat aproape integral teza de doctorat.

Lucrarea fusese susținută în anul 2012 la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” (ANIMV). La momentul obținerii titlului de doctor în Științe Militare și Informații, Dumbravă era colonel și ocupa funcția de director al Direcției Juridice din SRI.

Ulterior, în anul 2021, Tribunalul București a confirmat acuzațiile, dispunând anularea diplomei de doctor a Academiei Naționale de Informații a SRI a generalului (r) Dumitru Dumbravă.