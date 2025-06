Fosta jurnalistă care a căzut cu fiica de la etajul 5, plasată în arest preventiv. Ce au descoperit anchetatorii

Fosta jurnalistă care a șocat o țară întreagă după ce și-a aruncat fiica de 7 ani de la etajul 5, apoi s-a aruncat și ea, a fost plasată în arest preventiv. Tribunalul București a admis solicitarea procurorilor și a emis un mandat pentru 30 de zile, în urma noilor informații obținute în anchetă.

Pe 5 iunie, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au anunțat că au pus în mișcare acțiunea penală împotriva femeii de 37 de ani, acuzată de violență în familie, în forma tentativei de omor calificat, și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Judecătorul de drepturi și libertăți a considerat că există suficiente indicii temeinice care să justifice arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Ancheta este în plină desfășurare, fiind coordonată de procurorii de la Parchetul Tribunalului București și Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei.

Incidentul a avut loc pe 20 mai, într-un bloc din București. Fosta jurnalistă, care lucrase la România TV și Realitatea TV, s-a aruncat împreună cu fiica ei de la etajul 5. Ambele au fost găsite în stare critică de martorii care au sunat imediat la 112.

”Am fugit la ea să văd ce face. Cineva de la geam ne-a zis că e şi copilul acolo, am lăsat-o pe ea, am fugit la copil, am văzut că şi copilul respira”, a declarat un martor ocular.

”Când am ajuns la faţa locului am văzut copilul prima dată, mama fiind între maşini n-am observat-o”, a spus și Marius Neculai, voluntar ”Există un erou”.