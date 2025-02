Forza Horizon 5 ajunge pe PS5: un pas surprinzător pentru Microsoft

Microsoft continuă să își extindă catalogul de jocuri dincolo de ecosistemul Xbox, iar una dintre cele mai mari surprize din acest an este lansarea Forza Horizon 5 pe PlayStation 5. Jocul de curse, până acum exclusiv pentru Xbox și PC, va ajunge pe consola Sony în primăvară, oferindu-le fanilor PS5 o experiență pe care nu o credeau posibilă.

Lansarea Forza Horizon 5 pe PS5 marchează o schimbare semnificativă în strategia Microsoft. Jocul va veni pe consola Sony cu toate actualizările recente, iar pachetele DLC vor putea fi cumpărate separat. Portarea este realizată de Panic Button, în colaborare cu Playground Games, dezvoltatorul principal al jocului.

Deși Microsoft nu a lansat încă un trailer oficial pentru versiunea de PS5, fanii pot găsi imagini mai vechi ale jocului pe site-ul oficial Forza.net. Într-o declarație postată pe acest site, echipa Playground Games a transmis un mesaj de entuziasm pentru această nouă comunitate de jucători:

„Suntem încântați să vedem cum comunitatea Forza Horizon 5 crește cu noi jucători pe PS5 și abia așteptăm să vedem creativitatea și abilitatea pe care acești noi creatori, constructori și piloți le vor aduce comunității noastre vibrante”.

Cross-play și noi actualizări pentru jucătorii de pe PS5

Microsoft a confirmat că versiunea PS5 a Forza Horizon 5 va avea cross-play, permițând utilizatorilor PlayStation să concureze cu cei de pe Xbox și PC. Aceasta este o veste excelentă pentru fanii jocului, care vor putea experimenta cursele spectaculoase alături de o comunitate globală.

O altă surpriză este lansarea unei noi actualizări de conținut, numită Horizon Realms, care va fi disponibilă și pe PS5. Aceasta le va oferi jucătorilor șansa de a explora lumi preferate din Evolving Worlds, alături de alte surprize pregătite de dezvoltatori.

O tendință nouă: jocurile Xbox ajung pe alte platforme

Forza Horizon 5 nu este singurul titlu exclusiv Xbox care ajunge pe PlayStation. În ultimul an, Microsoft a început să aducă mai multe jocuri pe alte platforme, începând cu Hi-Fi Rush, Grounded, Sea of Thieves și Pentiment. Mai mult, DOOM: The Dark Ages și The Outer Worlds 2 au fost deja confirmate ca lansări pentru PS5 încă din prima zi.

Odată cu această nouă direcție, zvonurile despre portarea unor titluri iconice Microsoft pe PS5 au început să se intensifice. Printre acestea se numără Halo: The Master Chief Collection, Gears of War: Ultimate Edition și Microsoft Flight Simulator, despre care se spune că vor ajunge pe consola Sony în următoarele 12 luni.

Această mișcare a Microsoft sugerează că gigantul american este dispus să își extindă catalogul de jocuri și pe alte platforme, renunțând la politica exclusivităților care a definit Xbox timp de mulți ani. Cu această strategie, Microsoft nu doar că își mărește baza de jucători, dar și deschide noi oportunități pentru viitoarele sale titluri.

În concluzie, Forza Horizon 5 pe PS5 reprezintă un moment important atât pentru fanii PlayStation, cât și pentru industria gaming-ului. Rămâne de văzut dacă această tendință va continua și ce alte surprize ne pregătește Microsoft în viitor.