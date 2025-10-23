ForestAria: un turneu internațional dedicat vocilor feminine și legăturii dintre natură, muzică și artă vizuală

Un nou proiect cultural de amploare, intitulat ForestAria, va aduce în prim-plan în această toamnă vocile feminine din muzica nouă, într-o serie de concerte care unesc expresia sonoră, natura vie și arta vizuală. Lansat de Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR), turneul explorează felul în care creativitatea umană și mediul natural pot intra într-un dialog artistic profund. Evenimentul se va desfășura între 7 și 24 noiembrie 2025, cu opriri în Londra, Brașov, București, Galway și Dublin, și promite o experiență sonoră și vizuală unică.

Proiectul ForestAria își propune să aducă în fața publicului o reflecție asupra echilibrului dintre natură și artă, asupra modului în care energia feminină contribuie la regenerarea creativă a lumii contemporane. Curatoriat de Dr. Diana Gheorghiu, compozitoare și manager cultural, turneul reunește patru compozitoare de talie internațională: Rucsandra Popescu (România-Germania), Oana Vardianu (România), Sarah Marze (SUA/Anglia) și Crea Sullivan (Irlanda).

Aceste artiste au fost selectate în urma unui apel internațional, iar lucrările lor au fost create special pentru ForestAria, reflectând patru perspective complementare asupra lumii sonore de astăzi. De la introspecție poetică și melancolie, la intensitate dramaturgică și viziune cinematografică, compozițiile lor construiesc un portret polifonic al feminității contemporane în artă.

Fotograful Mihai Benea completează această viziune cu o serie de portrete documentare realizate în peisaje naturale, unde lumina, textura și detaliul vizual devin extensii ale personalității fiecărei artiste. În aceste imagini, natura nu este un simplu decor, ci un personaj care respiră alături de muzică.

„ForestAria explorează echilibrul dintre natură și creație, dintre energia feminină și forța regeneratoare a pădurii, într-un dialog interdisciplinar între muzică contemporană și artă vizuală”, explică Diana Gheorghiu.

Proiectul este organizat de UCIMR și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), cu sprijinul unor instituții culturale din România, Irlanda și Marea Britanie, precum ICR Londra, Ambasada României în Irlanda și Contemporary Music Centre Ireland.

Cvartetul ConTempo, între excelență și tradiție

Cele patru lucrări ale compozitoarelor vor fi interpretate în premieră mondială de Cvartetul ConTempo, un ansamblu româno-irlandez cu o carieră internațională impresionantă. Format în 1995 la București, cvartetul este alcătuit din Bogdan Sofei și Ingrid Nicola (viori), Andreea Banciu (violă) și Adrian Mantu (violoncel).

De-a lungul celor trei decenii de activitate, ConTempo a concertat pe unele dintre cele mai prestigioase scene din lume, precum Carnegie Hall din New York, Wigmore Hall din Londra și Philharmonie Berlin, susținând peste 2.900 de concerte și obținând 14 premii internaționale. În anul 2022, membrii ansamblului au fost distinși cu Ordinul Cavalerilor Artelor Spectacolului, o recunoaștere a excelenței lor în domeniul muzicii de cameră.

În cadrul turneului ForestAria, ConTempo va avea ca invitat special pe violonistul și violistul Ladislau Csendes, profesor la Universitatea Națională de Muzică din București, o prezență care adaugă profunzime și echilibru artistic fiecărui concert.

Programul evenimentelor este următorul:

Londra – 7 noiembrie

Brașov – 20 noiembrie

București – 21 noiembrie

Galway – 23 noiembrie

Dublin – 24 noiembrie

Publicul poate accesa detalii despre program și bilete pe site-ul oficial www.ucimr.ro și pe canalele sociale UCIMR.

Patru compozitoare, patru lumi sonore

Fiecare dintre artistele incluse în proiectul ForestAria aduce o voce distinctă în peisajul muzicii contemporane.

Rucsandra Popescu, stabilită în Germania, prezintă lucrarea Natural Distorsion, o explorare a tensiunii dintre structura ordonată și imprevizibilul organic al naturii. Stilul său rafinat, cu accente poetice, a fost remarcat în festivaluri internaționale precum Donaueschinger Musiktage și ISCM World New Music Days.

Oana Vardianu, una dintre cele mai promițătoare tinere compozitoare române, semnează piesa Where the Meadows Fall Silent, o reflecție asupra fragilității și tăcerii ca formă de expresie artistică. În creațiile sale, Oana îmbină sensibilitatea folclorului românesc cu un limbaj modern, plin de texturi sonore și subtilități armonice.

Lucrarea Strange Terrain a compozitoarei Sarah Marze, stabilită la Londra, propune o incursiune teatrală în relația dintre voce și spațiu, între discurs și emoție. Muzica ei este marcată de intensitate și de o abordare narativă care aduce aminte de dramaturgia muzicală europeană.

În încheiere, compozitoarea irlandeză Crea Sullivan aduce piesa Awakenings, o creație cinematografică ce combină orchestrarea sofisticată cu o sensibilitate lirică aparte. Absolventă a Berklee College of Music, Sullivan este cunoscută pentru lucrările sale pentru film și orchestră, interpretate de ansambluri prestigioase din Europa.

Prin diversitatea stilistică și prin colaborarea între muzicieni, artiști vizuali și instituții culturale internaționale, ForestAria devine un manifest artistic despre forța creativității feminine și despre armonia dintre oameni și natură.

Turneul nu este doar o serie de concerte, ci o invitație la reflecție: cum poate arta contemporană să reconecteze omul modern la ritmul naturii și cum se poate exprima feminitatea prin sunet, lumină și spațiu. Într-o lume în continuă transformare, ForestAria demonstrează că muzica rămâne una dintre cele mai pure forme de dialog între cultură, natură și spiritul uman.