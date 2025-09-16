Florești devine prima comună din România cu supraveghere inteligentă bazată pe inteligență artificială

Comuna Florești din județul Cluj devine primul loc din România care implementează un sistem de supraveghere video cu inteligență artificială, capabil să identifice și să raporteze în timp real diverse abateri. Proiectul reprezintă un pas important pentru siguranța comunității și pentru modernizarea serviciilor publice, fiind conceput astfel încât să respecte normele europene privind protecția datelor personale.

Cum funcționează tehnologia cu inteligență artificială

Cele 250 de camere de supraveghere instalate în Florești nu se mai limitează la simpla înregistrare video. Fiecare dispozitiv este dotat cu un soft bazat pe inteligență artificială care analizează imaginile în timp real. Atunci când sistemul identifică o neregulă, trimite automat alerte către autoritățile locale, oferind informații exacte despre locația incidentului.

Primăria a anunțat că programul va putea recunoaște, în prima etapă, cinci tipuri principale de contravenții: aruncarea deșeurilor pe domeniul public, acte de vandalism, parcări neregulamentare, precum și circulația autovehiculelor de mare tonaj fără autorizație sau fără achitarea taxei de acces. Datele sunt transmise instantaneu polițiștilor, care pot emite amenzi pe baza probelor furnizate de sistem.

Un aspect esențial este că această tehnologie nu folosește recunoaștere facială. Conform legislației europene, autoritățile nu pot identifica direct persoanele, ci doar comportamentele neconforme. În acest fel, intimitatea locuitorilor rămâne protejată, iar măsurile de supraveghere se concentrează exclusiv asupra faptelor.

Beneficii pentru comunitate și autorități

Implementarea acestui sistem aduce avantaje semnificative pentru întreaga comună. În primul rând, reduce timpul de reacție al autorităților, care pot interveni imediat ce primesc alertele. Situațiile de vandalism, aruncare de gunoaie sau blocare a drumurilor prin parcări ilegale vor putea fi gestionate mai rapid, crescând siguranța și confortul cetățenilor.

În al doilea rând, tehnologia va descuraja potențialii infractori sau pe cei tentați să încalce regulile. Simplul fapt că există un sistem capabil să detecteze neregulile și să trimită date în timp real către poliție poate avea un efect preventiv puternic. În plus, administrația locală va putea folosi informațiile colectate pentru a identifica zonele cu probleme recurente și pentru a planifica mai eficient patrulele și investițiile în infrastructură.

Primarul Bogdan Pivariu a subliniat că proiectul vizează în special zonele cu abateri frecvente și că, în funcție de rezultate, sistemul ar putea fi extins. Astfel, Florești ar putea deveni un model pentru alte comunități din România interesate să adopte soluții moderne de supraveghere și securitate.

Provocări și perspective de extindere

Deși beneficiile sunt evidente, implementarea unei asemenea tehnologii ridică și câteva provocări. Este necesară o infrastructură digitală solidă, precum și personal specializat care să monitorizeze alertele și să intervină rapid. În plus, autoritățile trebuie să mențină un echilibru delicat între nevoia de siguranță publică și respectarea vieții private, conform legislației europene privind protecția datelor.

Cu toate acestea, succesul inițiativei din Florești ar putea deschide calea pentru proiecte similare în alte localități. Dacă rezultatele vor fi pozitive, sistemele de supraveghere cu inteligență artificială ar putea deveni o soluție standard pentru combaterea contravențiilor și pentru creșterea siguranței în mediul urban și rural.

Prin adoptarea acestei tehnologii inovatoare, Florești demonstrează că digitalizarea și utilizarea inteligenței artificiale pot aduce beneficii reale comunităților locale. Proiectul marchează un pas important către modernizarea serviciilor publice din România și arată cum soluțiile tehnologice pot sprijini autoritățile în menținerea ordinii și protejarea mediului, fără a compromite drepturile cetățenilor.