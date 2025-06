Floarea ce îi îmbogățește pe români. Un kilogram se vinde cu 12.000 de euro

Tot mai mulți români se orientează către culturi profitabile pe suprafețe mici, iar una dintre cele mai surprinzătoare alegeri este șofranul. Supranumit și ”aurul roșu”, această floare aduce câștiguri impresionante pentru agricultorii care reușesc să o cultive cu succes. Un kilogram de șofran poate ajunge la prețuri de până la 12.000 de euro pe piața internațională.

Șofranul, floarea care le aduce venituri consistente românilor

Șofranul, considerat cel mai scump condiment din lume, este o cultură tot mai căutată și în România. Planta, cunoscută științific sub denumirea de Crocus sativus, este apreciată nu doar pentru aroma sa inconfundabilă, ci și pentru valoarea economică uriașă.

Un kilogram de șofran necesită recoltarea a peste 150.000 de flori, ceea ce presupune multă muncă manuală și atenție la detalii. Însă efortul este răsplătit din plin: prețul de vânzare poate depăși chiar și 12.000 de euro/kg, în funcție de calitatea produsului și de piața de desfacere.

România are un climat propice pentru cultura șofranului, mai ales în zonele din sudul și vestul țării, unde toamnele sunt blânde, iar solul este bine drenat. În plus, șofranul nu are nevoie de irigații intensive, fiind o plantă rezistentă la secetă.

O cultură ideală pentru suprafețe mici

Avantajul major al șofranului este că se poate cultiva cu succes pe terenuri mici, chiar și de sub 1.000 de metri pătrați. Este una dintre puținele culturi care, pe un hectar, poate aduce profituri de zeci de mii de euro, cu o investiție inițială relativ mică.

După ce se plantează bulbii, șofranul poate produce recolte constante timp de 4-5 ani. Recoltarea se face manual, floare cu floare, iar stigmatele — părțile valoroase ale plantei — se usucă atent pentru a fi comercializate.

Pentru cei care vor să înceapă, este esențial un plan de afaceri solid și canale sigure de distribuție, fie că vorbim de export, fie de vânzare în magazine naturiste sau online.

Cerere mare, ofertă mică

Cererea globală pentru șofran este în continuă creștere, iar oferta limitată face ca prețurile să rămână ridicate. Tot mai mulți români descoperă această oportunitate agricolă și își transformă terenurile în adevărate pepiniere de profit.

Pe lângă valoarea financiară, șofranul este apreciat în industria alimentară, cosmetică și farmaceutică, ceea ce înseamnă că are multiple canale de valorificare. În România, cultura este încă la început, dar potențialul este uriaș.

Pentru micii fermieri care vor să investească într-o cultură cu profit ridicat și cerere sigură, șofranul se dovedește a fi alegerea perfectă. Este o floare delicată, dar cu o valoare de piață care poate îmbogăți, la propriu, pe oricine știe cum să o valorifice.