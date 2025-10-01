Fiul lui Ianis Hagi a fost botezat în mare secret. Primele imagini cu micuțul Giorgios

Elena și Ianis Hagi au trecut printr-un moment cu adevărat special în viața lor de familie, devenind părinți pentru prima dată la sfârșitul lunii august 2025. Nașterea micuțului a fost păstrată în intimitate, iar familia a continuat să protejeze aceste clipe de ochii curioșilor și în timpul botezului. Recent, primele imagini cu Giorgios Hagi au fost dezvăluite pe rețelele sociale, oferind o privire asupra emoțiilor acestui moment unic.

Botezul micuțului Giorgios a avut loc într-un cadru extrem de intim

Botezul micuțului Giorgios, fiul Elenei și al lui Ianis Hagi, a fost organizat în mare discreție, în prezența celor apropiați familiei. Totul s-a desfășurat într-un cadru intim, departe de atenția publicului și a mass-mediei.

Familia Hagi a ales să păstreze taina evenimentului, accentuând astfel importanța momentului și bucuria personală a părinților. Se poate observa că fiecare detaliu a fost gândit cu atenție, de la aranjamentele din biserică până la atmosfera caldă și primitoare pentru invitați.

Primele imagini cu băiețelul lui Ianis Hagi

După câteva săptămâni, Elena Hagi a ales să împărtășească cu fanii primele fotografii de la botez. Imaginile surprind momentele de emoție și bucurie ale părinților și ale invitaților, punând în evidență inocența și farmecul micuțului Giorgios.

Fotografiile au stârnit rapid reacții pe rețelele sociale, admiratorii comentând cu entuziasm și felicitând familia pentru această etapă importantă din viața lor. Vezi imaginile în galeria foto a acestui articol!

Numărul mare de aprecieri subliniază cât de mult așteptau fanii să afle vești despre familia Hagi și să vadă primele fotografii cu cel mai tânăr membru al familiei.

”Felicitări, o nouă generație de Hagi 😍 Tot ce e mai bun pentru mica voastră familie! Ianis, ești un exemplu pentru mine. Salutări din Elveția 😘♥️”, a scris un internaut. ”Doamneeee….sa va fie sănătos, ce copil frumos😍”, a transmis o altă persoană. ”Să fiți sănătoși și să vă aducă bucurii multe!🤍”, a scris altcineva.

O perioadă deosebită pentru familia Hagi

Ianis și Elena Hagi traversează acum cea mai frumoasă perioadă din viața lor, dedicându-se pe deplin creșterii fiului lor. Botezul lui Giorgios marchează un moment simbolic pentru familie, consolidând legătura dintre părinți și copil și întărind valorile familiale.

Deși preferă să păstreze discreția în viața personală, imaginile publicate arată emoțiile și bucuria autentice trăite în această zi specială.

Momentele împărtășite pe Instagram oferă fanilor șansa de a se bucura alături de familia Hagi și de a descoperi primele clipe ale micuțului Giorgios într-un cadru cald și intim.