Filmul nominalizat la Oscar care și-a dublat numărul de vizualizări după moartea Papei Francisc. A doborât recorduri în doar câteva zile

Moartea Papei Francisc a produs nu doar o undă de șoc la nivel global, ci și un val neașteptat de interes pentru un film care a captat esența puterii, credinței și intrigilor din spatele ușilor închise ale Vaticanului. Este vorba despre Conclave, filmul lansat anul trecut și care fusese deja remarcat în timpul sezonului premiilor, obținând o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun film. Însă, după anunțul oficial privind decesul Suveranului Pontif, vizualizările producției au crescut cu un uimitor 283%, propulsând Conclave în topul celor mai urmărite filme la nivel mondial.

Conclave, cel mai urmărit film al momentului

Fenomenul nu este unul rar în lumea cinematografică – operele de artă care rezonează cu evenimentele curente tind să fie redescoperite de public. Totuși, în cazul Conclave, saltul în popularitate a fost uluitor, iar în doar câteva zile de la moartea Papei, filmul a doborât recorduri de streaming pe platformele pe care este disponibil. În unele țări, s-a reluat chiar difuzarea lui în cinematografe, la cererea publicului.

Citește și: Papa Francisc și motivul pentru care a refuzat pantofii roșii: între istorie, umilință și luxul perceput

Această atenție se datorează și tematicii filmului, care aduce în prim-plan misterul și gravitatea procesului de alegere a unui nou Papă – un subiect care, în mod natural, a devenit extrem de relevant în contextul actual. Mulți au văzut în Conclave nu doar o dramă cinematografică de excepție, ci și o oportunitate de a înțelege mai bine tensiunile, ritualurile și politica Vaticanului.

Actorul Ralph Fiennes joacă rolul principal

Conclave este regizat de Edward Berger, cunoscut pentru All Quiet on the Western Front, și este bazat pe romanul cu același nume scris de Robert Harris. În centrul acțiunii se află cardinalul Lomeli, interpretat magistral de Ralph Fiennes, care este ales să conducă procesul conclavului după moartea unui Papă iubit, într-o perioadă tensionată și plină de incertitudini pentru Biserică.

Citește și: Imagini rare cu Papa Francisc. Cum arăta Suveranul Pontif în tinerețe. A fost inginer chimist înainte să ajungă la Vatican

Distribuția este una de excepție, completată de actorii Stanley Tucci, John Lithgow, Bruno Ganz (în ultimul său rol), și Isabelle Huppert, fiecare aducând o nuanță aparte unui film care pendulează între dramă politică și explorare spirituală. Atmosfera solemnă, dialogurile intense și cadrele spectaculoase filmate în locații inspirate din Vatican oferă publicului o experiență cinematografică profundă și memorabilă.

Conclave nu este doar un film despre Biserică, ci despre oameni – slăbiciunile lor, ambițiile ascunse și căutarea adevărului în mijlocul puterii. Moartea Papei Francisc pare să fi trezit în public dorința de a privi dincolo de titluri și tradiții, către mecanismele nevăzute ale uneia dintre cele mai influente instituții din lume.