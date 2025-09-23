Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
23 sept. 2025 | 14:25
de Ozana Mazilu

Filmul Ice Road: Vengeance, pe Prime Video. Liam Neeson în Himalaya, supraviețuire pe un drum al răzbunării
Un nou thriller în care Liam Neeson pornește într-o misiune personală în Himalaya, pentru a-și onora fratele, și se trezește prins într-o luptă contra unui grup de mercenari care amenință un sat și un grup de turiști.

Poveste și context

După evenimentele din The Ice Road (2021), Mike McCann (Liam Neeson) este devastat de moartea fratelui său, Gurty. În căutarea unui sens și pentru a-i îndeplini ultima dorință, Mike pleacă spre Nepal pentru a-i presăra cenușa pe Muntele Everest. În localitatea Kodari, află de conflictul dintre un lider local, Ganesh Rai, și o corporație coruptă care urmărește construirea unui baraj, după ce tatăl lui Ganesh este ucis într-un atentat camuflat în accident.

Alături de ghida locală Dhani (Fan Bingbing), Mike se urcă într-un autocar turistic ce traversează periculoasa “Road to the Sky”. Împreună cu alți pasageri – printre care figura un profesor american și fiica lui – devin ținte ale unor mercenari conduși de Rudra Yash. Aventura se transformă într-o cursă pentru supraviețuire, traficată cu lupte, urmăriri și sacrificii, până când Mike reușește să disperseze cenușa fratelui său în vârful Himalayei.

Distribuție și producție

Liam Neeson revine în rolul lui Mike McCann, flancat de Fan Bingbing (Dhani), Bernard Curry (profesorul Myers), Geoff Morrell (Spike), Mahesh Jadu (Rudra Yash), Saksham Sharma (Vijay Rai) și Grace O’Sullivan (Starr).

Filmul este scris și regizat de Jonathan Hensleigh și este continuarea directă a primului film din 2021. Filmările au avut loc majoritar în statul Victoria, Australia, în special în orașul Walhalla, care a fost adaptat ca decor pentru Nepal.

Producția este asigurată de CODE Entertainment, ShivHans Pictures și Envision Media Arts, iar distribuția în SUA este semnată de Vertical Entertainment. În anumite piețe, Prime Video a achiziționat drepturile internaționale.

Filmul a fost lansat în cinematografe în SUA pe 27 iunie 2025 și a devenit disponibil pentru închiriere și cumpărare digitală din 1 iulie 2025. O lansare pe Netflix este planificată pentru mijlocul lunii septembrie 2025.

Critica cinematografică a fost în mare parte negativă. Pe Rotten Tomatoes, filmul are doar 18 % rating de la critici și 29 % de la public, ceea ce evidențiază o reacție slabă. Metacritic indică un scor mediu de 37/100, reflectând recenzii “în general nefavorabile”.

RogerEbert.com subliniază că filmul “nu are nimic din afară de un alt actioner tip Redbox/Saban Films” și că spectatorii ar face bine să caute opțiuni mai bune. The Hollywood Reporter consideră producția un rezultat previzibil și plicticos, lipsit de originalitate. Un critic AVForums îl descrie ironic ca un sequel cu efecte slabe, altfel banal, comparabil cu producțiile de calitate redusă ale lui Steven Seagal.

În lumea francofonă, s-a remarcat că filmul are un sentiment „close to made-for-TV”, cu o poveste care reia formule obosite și nu reușește să ofere tensiune adevărată; în ciuda câtorva scene spectaculoase, filmul este considerat „irelevant” și nepotrivit pentru un actor de talia lui Neeson.

Ice Road: Vengeance este un thriller de acțiune cu un concept încărcat emoțional – o călătorie spre Everest pentru a-și onora fratele – dar care din păcate nu reușește să atingă impactul dorit. Distribuția solidă nu salvează un scenariu clasic, plin de clișee și cu efecte vizuale discutabile. Dacă apreciezi acțiunea stil direct-to-VOD și ești fan al lui Neeson, poate fi un film din categoria “pentru cine îți place genul”. Dar, dacă vrei o producție cu profunzime și originalitate, probabil că vei considera Ice Road: Vengeance prea puțin pentru numele care o poartă.

