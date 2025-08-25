Filmul Furiosa: A Mad Max Saga, prequelul intens, disponibil pe Netflix: De ce să urmărești producția SF

Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
25 aug. 2025 | 09:17
de Ozana Mazilu

În universul post-apocaliptic al seriei Mad Max apare un nou capitol menit să clarifice originile unuia dintre cele mai puternice personaje feminine din franciză. Furiosa: A Mad Max Saga, lansat ca filmul de pe Netflix, aduce o perspectivă nouă asupra eroinei și promite o experiență cinematografică intensă, cu accente de dramă și acțiune spectaculoasă.

Un prequel ambițios în saga Mad Max

Filmului de pe Netflix îi revine sarcina de a explora trecutul personajului introdus inițial în „Mad Max: Fury Road” din 2015. Regizat de George Miller, cel care a creat întreaga serie, filmul urmărește transformarea protagonistei dintr-o copilă răpită într-un lider redutabil, capabil să înfrunte cele mai dure condiții ale lumii post-apocaliptice.

Producția a fost realizată în Australia, pe parcursul a doi ani, și a beneficiat de o echipă tehnică experimentată, aceeași care a stat în spatele succesului Fury Road. Anya Taylor-Joy, noua interpretă reușește să transmită intensitatea și vulnerabilitatea personajului prin expresivitate, chiar dacă replicile sale sunt limitate. Povestea se întinde pe mai bine de 15 ani, fiind structurată pe capitole, ceea ce oferă o construcție narativă mult mai complexă decât filmul anterior din serie.

George Miller a ales să schimbe și tonul vizual. Dacă în Fury Road domina estetica dieselpunk, de această dată pelicula aduce accente mai apropiate de solarpunk, cu o paletă vizuală contrastantă. Această alegere artistică oferă un suflu nou francizei, fără a-i diminua însă intensitatea.

Reacții împărțite: de la laude la critici

Criticii de film au remarcat că filmul de pe Netflix este mai dens narativ, cu o construcție care privilegiază dezvoltarea personajelor în locul acțiunii non-stop. Această alegere a fost apreciată de o parte a publicului, dar a generat și nemulțumiri din partea celor care așteptau același ritm alert și brutalitate vizuală din Fury Road.

Interpretarea Anyei Taylor-Joy a fost unanim lăudată, chiar dacă dialogul său este minimal. Carisma și expresivitatea actriței au compensat lipsa replicilor, iar prezența ei a consolidat imaginea Furiosei ca eroină tragică și neînfricată. În schimb, efectele speciale generate pe computer au atras unele critici, fiind considerate mai puțin convingătoare în comparație cu cascadoriile și efectele practice spectaculoase din filmele anterioare ale francizei.

Tonul filmului a fost perceput de unii ca fiind mai teatral, aproape suprarealist, ceea ce l-a îndepărtat de realismul brutal care a consacrat universul Mad Max. Totuși, pentru mulți spectatori, tocmai această schimbare de stil a adus un plus de profunzime și de originalitate poveștii. Astfel, pelicula reușește să împartă publicul, dar și să confirme că George Miller continuă să fie un regizor care riscă artistic.

Disponibilitate limitată pe Netflix

Un aspect important pentru fanii francizei este faptul că filmul de pe Netflix are o disponibilitate limitată. Producția este anunțată pentru retragere de pe platformă în vara anului 2025, ceea ce înseamnă că timpul pentru a-l viziona online este restrâns. Cei care nu vor să rateze ocazia sunt îndemnați să îl urmărească în perioada în care mai este inclus în oferta serviciului de streaming.

În paralel, Furiosa a fost lansat și în ediții fizice, pe DVD și Blu-ray 4K, cu materiale bonus care includ documentare despre procesul de filmare, interviuri cu echipa și secvențe din culisele producției. Astfel, fanii pasionați au la dispoziție și o variantă de colecție, pentru a păstra filmul în propria bibliotecă.

Această strategie de distribuție confirmă interesul de a menține pelicula accesibilă atât pentru publicul digital, cât și pentru colecționarii tradiționali. Totodată, discuțiile din mediul online arată că Furiosa este perceput ca un capitol esențial pentru înțelegerea universului Mad Max și că, indiferent de critici, a devenit deja un reper pentru cinefili.

Furiosa: A Mad Max Saga se dovedește un film ambițios, care adâncește mitologia uneia dintre cele mai populare francize de acțiune. Cu o eroină memorabilă, o poveste amplă și un stil vizual distinct, pelicula confirmă că saga creată de George Miller continuă să evolueze. Filmului de pe Netflix i se recunoaște meritul de a aduce un alt nivel de complexitate într-o lume deja consacrată, chiar dacă nu toată lumea este de acord cu direcția artistică.

Dacă vrei să descoperi originile Furiosei și să înțelegi cum a ajuns unul dintre cele mai puternice personaje feminine ale cinematografiei recente, acum este momentul potrivit: filmul de pe Netflix este disponibil încă, dar nu pentru mult timp.

