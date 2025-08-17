Ultima ora
Filmul Fear Street: Prom Queen readuce groaza în liceu și întărește poziția genului horror pe Netflix

ENTERTAINMENT
Filmul Fear Street: Prom Queen readuce groaza în liceu și întărește poziția genului horror pe Netflix
Ce aduce nou și de ce merită urmărit filmul de pe Netflix

Inspirat din seria cult a autorului R.L. Stine, Fear Street: Prom Queen este cel mai nou capitol din universul cinematografic Fear Street, care a prins viață pe Netflix în 2021. Lansat în vara lui 2024, filmul de pe Netflix propune o poveste clasică de groază adolescentină, adaptată pentru publicul actual, dar care păstrează farmecul nostalgic al anilor ’90. Cu o atmosferă tensionată, personaje bine conturate și o serie de crime misterioase care zguduie un liceu american tipic, filmul se impune rapid în topul preferințelor abonaților platformei.

Regizat de Leigh Janiak, deja cunoscută pentru primele trei filme din trilogia Fear Street, acest nou titlu nu este o continuare directă, ci o poveste separată, inspirată din volumul omonim al lui Stine, publicat în 1992. Cu toate acestea, reia teme familiare: tineri în pericol, secrete din trecut, și o forță malefică ce pare să-i urmărească pe locuitorii din Shadyside. Atmosfera este densă, ritmul alert, iar estetica vizuală amintește de slasherele clasice, fără a deveni însă o copie lipsită de originalitate.

Crimele din Shadyside revin cu o nouă regină a groazei

Acțiunea filmului de pe Netflix se desfășoară în perioada pregătirilor pentru balul de absolvire, evenimentul cel mai așteptat de elevii liceului Shadyside High. Deși ar trebui să fie o perioadă de entuziasm și visuri împlinite, totul se transformă într-un coșmar odată cu dispariția misterioasă a mai multor eleve, toate candidate la titlul de „Prom Queen”. În centrul poveștii se află Lizzie McVee, o adolescentă inteligentă, dar marginalizată, care încearcă să supraviețuiască în timp ce devine suspectă și, totodată, potențială victimă.

Pe măsură ce Lizzie investighează disparițiile, în încercarea de a-și salva prietenele și de a-și dovedi nevinovăția, descoperă o rețea întunecată de invidii, minciuni și traume nerezolvate. În acest context, filmul reușește să aducă o doză de comentariu social subtil, legat de bullying, presiunea popularității și standardele nerealiste impuse adolescenților. Totodată, filmul nu ezită să ofere scene tensionate, violente și imprevizibile, care să țină publicul în alertă până la final.

Personajele secundare, precum rivala ei, Simone, sau consilierul școlar cu un trecut misterios, contribuie la complexitatea poveștii și la amplificarea suspansului. Muzica bine aleasă și decorurile autentice completează o producție care, deși nu reinventează genul, oferă exact ceea ce promite: un horror adolescentin de calitate.

Legătura cu trilogia originală și un potențial nou univers

Deși Fear Street: Prom Queen poate fi urmărit independent, fanii trilogiei din 2021 vor recunoaște elemente comune: orașul blestemat Shadyside, personajele care ascund secrete întunecate, și o atmosferă care pendulează între groază și nostalgie. Acest film de pe Netflix pare să anunțe o extindere a universului Fear Street, posibil sub forma unei antologii cu episoade de sine stătătoare, dar interconectate subtil.

Regizoarea Leigh Janiak a declarat în mai multe interviuri că intenționează să transforme Fear Street într-un adevărat „MCU al horror-ului”, în care fiecare film să spună o poveste diferită, dar care să contribuie la o mitologie mai amplă. În acest sens, Prom Queen funcționează ca o piesă de puzzle bine plasată, ce poate fi urmată de alte titluri inspirate din cărțile lui Stine, care are peste 50 de volume în seria Fear Street.

Această direcție este una promițătoare nu doar pentru fanii genului, ci și pentru Netflix, care își consolidează astfel portofoliul de horror original. Spre deosebire de alte producții slabe din același gen, filmul de pe Netflix Fear Street: Prom Queen se remarcă prin atenția la detalii, interpretările actoricești solide și echilibrul dintre clișeu și originalitate.

Unul dintre punctele forte ale acestui film de pe Netflix este faptul că reușește să echilibreze tradiția cu inovația. Deși are toate ingredientele unui horror clasic – un criminal necunoscut, o protagonistă marginalizată, un bal care sfârșește în haos – reușește să nu devină previzibil. Fiecare twist este construit cu grijă, iar finalul evită soluțiile facile, oferind o concluzie care lasă loc interpretărilor și, eventual, unei continuări.

Interpretarea actriței principale, Sadie Stanley (cunoscută și din filmul The Sleepover), este unul dintre cele mai lăudate aspecte ale producției. Ea aduce un plus de profunzime personajului Lizzie, făcând-o nu doar credibilă, ci și demnă de empatie. Astfel, filmul de pe Netflix capătă un strat emoțional aparte, care îl diferențiază de alte horroruri adolescentine.

Dacă ești pasionat de povești cu adolescenți, mistere și un strop de nostalgie întunecată, Fear Street: Prom Queen este o alegere inspirată. Fie că ești deja familiar cu universul Fear Street, fie că descoperi acum orașul Shadyside, filmul te va ține cu sufletul la gură și îți va aminti de ce horrorul rămâne un gen relevant și captivant.

Cu o atmosferă bine dozată, personaje carismatice și un mesaj subtil despre presiunile adolescenței, Fear Street: Prom Queen nu e doar un divertisment de weekend, ci și o reflecție asupra modului în care trauma și marginalizarea pot naște monștri, fie reali, fie imaginari.

