Festivalul berii Oktoberfest a fost închis, în urma unei explozii într-un imobil. Cel puţin o persoană ar fi murit

Cel puţin o persoană a fost grav rănită, iar alta a murit, în urma unui incendiu urmat de o explozie într-un imobil rezidenţial din München. În urma incidentului, autorităţile au decis suspendarea temporară a sărbătorii berii Oktoberfest, relatează AFP.

Explozie într-un imobil

Un dispozitiv amplu de poliţie şi pompieri a intervenit la faţa locului în jurul orei 4:40, ora locală (5:40, ora României). Incendiul, declanşat într-o clădire de locuinţe, a fost urmat de o explozie puternică.

Potrivit cotidianului Bild, un bărbat ar fi provocat incendiul şi deflagraţia, după care s-ar fi sinucis. Tot Bild scrie că o a doua persoană a fost găsită rănită prin împuşcare. Poliţia nu a confirmat aceste informaţii, dar a anunţat că o persoană este grav rănită.

Un purtător de cuvânt al poliţiei bavareze a precizat că nu există nicio legătură între incident şi Oktoberfest şi că populaţia nu este în pericol. „Nu există, în prezent, niciun risc pentru public”, a subliniat acesta.

În urma deflagraţiei, circulaţia în zonă a fost blocată pentru a permite intervenţia echipelor de salvare. Ancheta este în curs, autorităţile urmând să stabilească exact împrejurările în care s-a produs explozia.