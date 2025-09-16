Fenomenul care transformă programatorii cu experiență în „bone” pentru inteligența artificială. Cum funcționează vibe coding?

Vibe coding, adică utilizarea inteligenței artificiale pentru a genera cod, schimbă radical modul în care programatorii experimentați își desfășoară activitatea.

Dezvoltatorii seniori au ajuns adesea să acționeze ca „babysitteri” pentru AI, verificând, corectând și ajustând codul generat automat, însă mulți recunosc că beneficiile merită efortul.

Provocările vibe coding: de la erori la supravegherea continuă

Carla Rover, programatoare cu 15 ani de experiență și fondatoare de startup, povestește că a ajuns să reseteze un proiect complet generat de AI, după ce a descoperit multiple erori care ar fi putut compromite produsul final.

„Am tratat copilotul ca pe un angajat, dar nu este unul”, spune Rover, potrivit TechCrunch. Ea compară interacțiunea cu AI-ul cu a încredința unui copil inteligent dar neexperimentat sarcini delicate: rezultatul poate fi util, dar imprevizibil și uneori problematic.

Un raport Fastly arată că 95% dintre cei aproape 800 de dezvoltatori chestionați petrec timp suplimentar corectând codul generat de AI.

Sarcina de verificare cade cel mai adesea pe umerii dezvoltatorilor seniori, care trebuie să prevină probleme precum pachete fictive, ștergerea informațiilor critice sau vulnerabilități de securitate.

Nevoia de supraveghere a dat naștere și unui nou rol corporativ, numit „vibe code cleanup specialist”, dedicat curățării codului creat de AI.

Beneficiile și viitorul care sună destul de bine

În ciuda frustrărilor, vibe coding aduce avantaje semnificative. Feridoon Malekzadeh, un alt dezvoltator cu peste 20 de ani de experiență, afirmă că folosirea AI-ului îi permite să economisească timp și resurse, chiar dacă petrece până la 40% din timp corectând codul generat.

Tehnologia nu excelează încă în gândirea sistemică, creând uneori soluții redundante sau fragmentate, dar rămâne un instrument valoros pentru prototipare și generarea rapidă de cod boilerplate.

Programatorii subliniază că vibe coding nu poate înlocui experiența umană. Rover menționează că AI-ul poate oferi soluții greșite sau incomplete și că uneori „fabrică” explicații pentru a părea corect, ceea ce poate fi derutant.

În același timp, experții consideră că monitorizarea atentă și verificarea codului permit să se profite de viteza și creativitatea pe care AI-ul le oferă, fără a compromite calitatea produsului final.

Chiar și tinerii ingineri, precum Elvis Kimara, absolvent recent cu master în AI, recunosc că vibe coding schimbă modul în care se învață și se dezvoltă proiectele.

„Nu mai există dopamină de la rezolvarea problemelor singur. AI-ul le rezolvă”, spune el. Totuși, Kimara subliniază că avantajele depășesc dezavantajele și că pregătirea pentru noua realitate presupune ghidarea sistemelor AI și asumarea responsabilității pentru eventualele erori.

Astfel, vibe coding-ul redefinește rolul dezvoltatorului senior: nu mai scriu doar cod, ci devin consultanți și supraveghetori pentru AI, beneficiind de viteza și eficiența acestuia, dar asumându-și responsabilitatea pentru produsul final.