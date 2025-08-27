Ultima ora
Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
27 aug. 2025 | 12:20
de Badea Violeta

Fenomen spectaculos surprins în Italia: o turistă a filmat momentul exact în care un fulger lovește direct între umbrele pe o plajă

Știri Externe
Fenomen spectaculos surprins în Italia: o turistă a filmat momentul exact în care un fulger lovește direct între umbrele pe o plajă
Moment incredibil surprins in Italia

Nordul Italiei se confruntă de câteva zile cu vremea extremă, care a perturbat vacanțele turiștilor și a creat situații atât spectaculoase, cât și periculoase. Pe fundalul furtunilor, un fulger a lovit direct între umbrelele unei plaje, fenomen surprins de o turistă din Germania.

Vreme extremă în nordul Italiei

În regiunea Lignano Sabbiadoro, plajele au rămas aproape pustii din cauza furtunilor violente care s-au abătut asupra nordului Italiei. Vântul puternic și ploile torențiale au transformat litoralul într-un spațiu periculos, iar imaginile surprinse de trecători au oferit priveliști cu adevărat impresionante, pline de dramatism și energie.

Printre acestea se numără și momentul în care un fulger a lovit cu precizie între umbrelele de pe plajă, provocând scântei și un mic incendiu, un spectacol efemer dar fascinant.

Fenomenul a evidențiat forța impunătoare a naturii și imprevizibilitatea furtunilor, iar dansul luminilor electrice printre umbrele goale a lăsat o impresie de neuitat asupra celor care au văzut imaginile. Atmosfera încărcată, cu nori amenințători și rafale de vânt, a transformat scena într-un tablou dramatic al puterii elementelor naturii.

Un fulger a lovit exact între umbrelele amplasate pe nisip

Recent, un fulger a lovit cu precizie între umbrelele plasate pe nisip, aprinzând materiale ușor inflamabile și creând un adevărat spectacol de lumini și scântei, care a fost imediat surprins pe video de o turistă atentă. Din fericire, vremea nefavorabilă a ținut oamenii departe de plajă, evitând astfel orice risc de rănire.

Scena impresionantă a captat rapid atenția internauților după ce videoclipul a fost distribuit pe rețelele de socializare, fiind apreciat pentru frumusețea și raritatea fenomenului natural. Fulgerele par să danseze printre umbrele goale, oferind un spectacol efemer, dar memorabil, care amintește de forța impresionantă a naturii.

Ce recomandă autoritățile

Evenimentul servește ca un reminder al pericolelor asociate furtunilor puternice în zonele de litoral. Autoritățile italiene recomandă evitarea plajelor și a spațiilor deschise în timpul descărcărilor electrice și respectarea avertizărilor meteo.

În ciuda frumuseții fenomenului, fulgerele rămân extrem de periculoase și pot provoca incendii, electrocutări sau alte accidente. Videoclipul surprins de Heidi Ketzer rămâne un exemplu clar al forței naturii și al importanței precauției.

