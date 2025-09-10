Femeile care consumă canabis riscă probleme la tratamentele de fertilitate, au aflat cercetătorii

Un nou studiu ridică semnale de alarmă pentru femeile care recurg la fertilizarea in vitro (FIV) și folosesc canabis. Cercetările arată că expunerea ovocitelor la tetrahidrocanabinol (THC), substanța psihoactivă din canabis, poate afecta calitatea acestora și poate reduce șansele de succes ale tratamentului de fertilitate.

Studiul a fost realizat de o echipă de la Universitatea din Toronto, condusă de embriologul Cyntia Duval. Rezultatele sugerează că, deși fertilizarea propriu-zisă nu este împiedicată, riscul de a produce embrioni cu anomalii cromozomiale crește odată cu prezența THC în lichidul folicular care înconjoară ovocitele.

Rezultatele studiului și ce înseamnă pentru tratamentele FIV

Cercetătorii au analizat 1.059 mostre de lichid folicular de la paciente care urmau proceduri de fertilizare in vitro. În 62 dintre acestea s-au găsit urme de THC. Oocitele expuse au prezentat o rată mai mare de anomalii cromozomiale și o maturizare accelerată, comparativ cu cele neexpuse.

Pentru a valida aceste rezultate, echipa a testat și ovocite provenite de la 24 de paciente voluntare. Concluziile au confirmat tendința: expunerea la concentrații ridicate de THC a dus la o creștere de aproape 10% a erorilor cromozomiale. Cercetătorii atrag însă atenția că dimensiunea redusă a eșantionului nu permite excluderea altor factori, precum vârsta pacientelor, care rămâne principala cauză a scăderii calității ovocitelor.

Mark Connor, farmacolog la Universitatea Macquarie, a declarat că studiul indică o posibilă influență a consumului de canabis asupra rezultatelor FIV, deși nu abordează efectele asupra concepției naturale. Această observație sugerează că sunt necesare investigații suplimentare pentru a înțelege pe deplin impactul THC asupra fertilității feminine.

Riscurile pentru calitatea embrionilor și șansele de sarcină

Unul dintre aspectele critice evidențiate de specialiști este faptul că anomaliile cromozomiale reduc șansele de implantare a embrionilor și cresc probabilitatea de avort spontan. Alex Polyakov, obstetrician și ginecolog la Universitatea din Melbourne, subliniază că expunerea la canabis nu împiedică fecundarea, dar poate compromite calitatea genetică a embrionilor.

Pe termen practic, acest lucru înseamnă că o femeie care consumă canabis ar putea avea nevoie de mai multe cicluri FIV pentru a obține o sarcină viabilă. În plus, probabilitatea de eșec al tratamentului sau de pierdere a sarcinii rămâne mai ridicată.

Rezultatele sunt în concordanță cu datele din studiile pe animale, unde THC-ul a demonstrat efecte negative asupra dezvoltării embrionare. Totodată, cercetări anterioare pe oameni au indicat o legătură între consumul regulat de canabis și infertilitate, deși mecanismele exacte nu sunt încă pe deplin înțelese.

Recomandările experților privind consumul de canabis și fertilitatea

Deși canabisul câștigă popularitate ca tratament pentru durere și afecțiuni psihice, specialiștii avertizează că utilizarea lui în contextul concepției și sarcinii este riscantă. Kimberly Ryan, obstetrician la Oregon Health & Science University, atrage atenția că nu există o doză considerată sigură în această perioadă critică. Recomandarea este clară: abstinența este cea mai bună opțiune pentru cei care își doresc un copil.

Pe lângă posibilele efecte asupra ovocitelor, cercetările anterioare au arătat că și calitatea spermei poate fi afectată de consumul de canabis. De aceea, medicii susțin că ambele persoane implicate în procesul de concepție ar trebui să evite această substanță.

Concluzia generală a studiului publicat în Nature Communications este că THC-ul nu ar trebui trecut cu vederea atunci când se discută despre factorii care influențează succesul fertilizării in vitro. Chiar dacă sunt necesare mai multe cercetări pentru a clarifica impactul exact, datele actuale sunt suficiente pentru a recomanda prudență.

Într-o perioadă în care fiecare șansă contează, mai ales pentru cuplurile care investesc resurse emoționale și financiare în tratamente FIV, evitarea consumului de canabis poate face diferența între eșec și o sarcină reușită.