Felix Baumgartner, slăbit înainte de ultimul zbor. Ce le-a spus celor apropiaţi, înainte de tragedie. Noi mărturii despre momentul impactului

Felix Baumgartner, simbol al curajului extrem și pionier al sporturilor aeriene, s-a confruntat cu un moment tragic pe 17 iulie, în stațiunea italiană Porto Sant’Elpidio. Ceea ce trebuia să fie un zbor recreativ s-a transformat într-un accident fatal, aducând o notă sumbră unei cariere marcate de performanțe spectaculoase. Detaliile ieșite la iveală în urma accidentului conturează o imagine tulburătoare a ultimelor clipe din viața sportivului, sugerând că problemele de sănătate ar fi putut contribui la tragedie.

Porto Sant’Elpidio, o destinație frecventată de turiști, a devenit scena unui accident cutremurător, în care celebrul cascador austriac și-a pierdut viața. În jurul orei locale 16:00, parapanta pe care o pilota Baumgartner a pierdut brusc altitudine, prăbușindu-se în apropierea unei piscine din cadrul unei unități hoteliere.

În acel moment, zona era populată de copii și turiști, iar în urma impactului, o angajată a hotelului a fost rănită ușor. Medicii sosiți de urgență au aplicat manevre de resuscitare, însă sportivul în vârstă de 56 de ani nu a mai putut fi salvat.

Conform relatărilor celor prezenți, parapanta s-a rotit violent în aer înainte de a se izbi de sol, fără a se observa manevre de evitare sau încercări de redresare. Această lipsă de reacție i-a determinat pe anchetatori să ia în calcul ipoteza pierderii conștienței pilotului în timpul zborului.

Deși investigația oficială nu a identificat până acum defecțiuni tehnice majore ale aparatului, scenariul cel mai probabil rămâne cel al unui episod medical acut. Surse apropiate sportivului au declarat că, înainte de decolare, Baumgartner s-a plâns că nu se simte în formă și că părea vizibil slăbit. A recunoscut chiar că „nu este în cea mai bună formă”, însă a ales să nu își modifice planurile de zbor.

Potrivit anchetatorilor, ipoteza cea mai solidă este aceea a unui infarct miocardic suferit în aer. În lipsa unor dovezi mecanice privind defectarea parapantei, explicația medicală capătă tot mai multă consistență. Dacă acest lucru se confirmă, se va dovedi că unul dintre cei mai pregătiți sportivi ai sporturilor extreme a fost învins nu de pericolul zborului, ci de propriul corp.

Tragedia se petrece la doar câțiva ani după ce Baumgartner a scris istorie în 2012, devenind primul om care a depășit viteza sunetului în cădere liberă, după ce a sărit de la peste 38.000 de metri altitudine. Performanța a fost parte a proiectului Red Bull Stratos și l-a consacrat drept un pionier al limitelor umane. Ironia sorții face ca moartea sa să nu survină într-o misiune extremă, ci în cadrul unui zbor de agrement.

Felix Baumgartner era cunoscut pentru autocontrolul său și pentru planificarea minuțioasă a fiecărui salt. Totuși, cei apropiați au observat o schimbare în tonul și starea sa înainte de ultimul zbor. Slăbit fizic și aparent obosit, acesta a transmis un mesaj îngrijorător prin simpla afirmație că nu se simte bine, dar nu a dat semne că ar intenționa să renunțe.

În ciuda avertismentelor interne, alegerea de a decola a fost una personală. Rămâne neclar dacă sportivul era conștient de riscul real la care se expunea sau dacă a considerat, așa cum a făcut-o întreaga viață, că poate controla situația până la capăt.

Printre turiștii italieni aflați la piscină, șocul a fost instantaneu:

Sunetul impactului a fost descris de o altă turistă ca „o bubuitură, de parcă ar fi explodat ceva”. Un alt martor recunoaște că nu a avut curajul să se apropie:

„Nu am avut curajul să mă apropii. Am văzut mulțimea adunându‑se, dar eu am rămas departe.”