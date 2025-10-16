Ultima ora
Transalpina se închide din nou. Circulația a fost oprită din cauza viscolului și a riscului de avalanșe
16 oct. 2025 | 16:48
de Vieriu Ionut

Fazanii au luat cu asalt Bucureştiul. Zonele în care pot fi văzuţi mai mereu: „O surpriză fantastică”

Social
Fazanii au luat cu asalt Bucureştiul. Zonele în care pot fi văzuţi mai mereu:
Toți mai mulți fazani sunt observați în București

Bucureștiul, un oraș mereu plin de surprize, pare să fi devenit în ultimele zile scena unei apariții neobișnuite. Printre claxoane, tramvaie și zgomotul cotidian, locuitorii Capitalei au început să observe o prezență neașteptată: fazanii. Aceste păsări elegante și viu colorate, cândva simboluri ale zonelor de câmpie, par acum tot mai prezente în inima metropolei, stârnind uimire, amuzament și chiar îngrijorare printre bucureșteni.

Un fazan surprins pe Barbu Văcărescu

Totul a pornit de la o imagine postată pe grupul de Facebook „Păsări sălbatice în România Group”, care a devenit rapid virală. Fotografia, realizată pe 12 octombrie, surprinde un fazan stând liniștit chiar pe bulevardul Barbu Văcărescu, în apropierea traseului tramvaiului 5 spre Pipera. Pasărea pare complet detașată de agitația urbană, părând mai degrabă curioasă decât speriată de privirile trecătorilor.

Internauții au reacționat imediat, împărtășind emoțiile lor variate – de la fascinație și admirație, până la glume și ironii inspirate.

Vezi și:
Cele mai mari pensii din România, pe regiuni ale țării. Diferențele ajung și la 1.300 de lei de la un oraș la altul
Cum va fi vremea în Bucureşti, în weekend? Temperaturile încep să urce

„Da, Bucureștiul e plin de fazani care preferă un oraș aglomerat, dar fără vulpi și ulii, dușmanii lor tradiționali”, a scris un utilizator, adăugând o notă de umor situației.

Sursă foto: Păsări sălbatice din România Group/ Facebook

Sursă foto: Păsări sălbatice din România Group/ Facebook

Bucureștenii, între încântare și îngrijorare

Reacțiile bucureștenilor nu s-au oprit la nivelul amuzamentului. Mulți au simțit nevoia să își exprime grija pentru siguranța păsărilor.

„Mai bine nu mai dădeați locația. Se vor repezi să-l prindă…”, a scris o persoană, îngrijorată de faptul că dezvăluirea locului exact ar putea atrage oameni care nu au cele mai bune intenții.

Un alt internaut a ținut să avertizeze pe cei tentați să intervină: „Parcul are pază. Așa că să nu vă vină vreo idee”.

Pe lângă comentariile îngrijorate, mulți bucureșteni au confirmat că au văzut fazani în diferite zone ale orașului.

„Astăzi, în Parcul Tineretului, pe gardul de la Cimitirul Bellu, am văzut două femele fazan. Au fost o surpriză fantastică”, a povestit o persoană. Altcineva a completat: „La Bellu e plin de fazani, îi vedeam încă de acum 5-6 ani acolo”.

Fazanii, o prezență constantă în mai multe zone din Capitală

Pe lângă Barbu Văcărescu și Tineretului, fazanii au fost observați frecvent și în alte locuri. Utilizatorii au menționat prezența lor în Parcul Natural Văcărești, în împrejurimile Bucureștiului, dar și în curtea Casei Academiei sau în zona Băneasa.

„Sunt în Tineretului, am văzut câteva femele, în Parcul Natural Văcărești, în împrejurimile Bucureștiului, nu mai vorbesc…”, a scris un alt bucureștean, confirmând că fenomenul nu mai este deloc izolat.

Comentariile de acest fel par să indice o realitate tot mai clară: fazanii s-au adaptat la mediul urban și au găsit, în mod surprinzător, un refugiu între clădiri, parcuri și bulevarde.

De ce apar fazanii în oraș

Specialiștii au explicat în mai multe rânduri că prezența animalelor sălbatice în orașe nu este deloc întâmplătoare. În ultimii ani, defrișările masive și extinderea zonelor urbane au redus considerabil habitatul natural al multor specii. Lipsa spațiilor verzi din jurul Bucureștiului și diminuarea pădurilor din împrejurimi obligă animalele și păsările să caute noi locuri unde să găsească hrană și adăpost.

Astfel, fazanii, care în mod natural trăiesc în zone de câmpie sau la marginea pădurilor, ajung tot mai des în oraș, unde descoperă spații verzi, gunoaie care le oferă hrană ușor accesibilă și, paradoxal, mai puțini prădători naturali decât în mediul sălbatic.

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
Mâncarea românească pe care cei din Luxemburg o adoră. Un român a dat lovitura cu un restaurant tradiţional: „Sunt preferaţii lor”
Mâncarea românească pe care cei din Luxemburg o adoră. Un român a dat lovitura cu un restaurant tradiţional: „Sunt preferaţii lor”
Europa gata de război cu Rusia până în 2030
Europa gata de război cu Rusia până în 2030
Ce se întâmplă cu majorarea salariului minim din 2026. Răspunsul îi nemulțumește pe mulți români
Ce se întâmplă cu majorarea salariului minim din 2026. Răspunsul îi nemulțumește pe mulți români
Ce este SCUT, noua companie românească creată împreună cu Orange Cyberdefense. Cum funcționează scutul cibernetic digital cu o abordare unificată
Ce este SCUT, noua companie românească creată împreună cu Orange Cyberdefense. Cum funcționează scutul cibernetic digital cu o abordare unificată
Temperatura ideală pentru somn, potrivit medicului Vlad Ciurea. Câte grade ar trebui să fie în dormitor
Temperatura ideală pentru somn, potrivit medicului Vlad Ciurea. Câte grade ar trebui să fie în dormitor
Ce spune legea despre lucrările în apartamente: când trebuie să anunți vecinii și asociația de proprietari
Ce spune legea despre lucrările în apartamente: când trebuie să anunți vecinii și asociația de proprietari
Familia mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni, distrusă de durere. Fetiţa o strigă neîncetat, motivul pentru care băiatul va fi scos de la şcoală
Familia mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni, distrusă de durere. Fetiţa o strigă neîncetat, motivul pentru care băiatul va fi scos de la şcoală
Telescopul James Webb surprinde jetul uriaș al primei găuri negre fotografiate. Ce înseamnă asta pentru știință, de fapt?
Telescopul James Webb surprinde jetul uriaș al primei găuri negre fotografiate. Ce înseamnă asta pentru știință, de fapt?
Revista presei
Adevarul
Giganții cu păr roșu din legendele amerindienilor. Ce au descoperit arheologii
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile care intră într-o „eră” a puterii începând cu 16 octombrie. Li se schimbă viaţa în bine
Playtech Știri
Modelul și vedeta de televiziune Pamela Genini, ucisă de iubit în văzul tuturor. Cine este Gianluca Soncin, bărbatul care a omorât-o
Playtech Știri
Simona Halep, fotografiată alături de un domn grijuliu. Cine este bărbatul care i-a fost alături la cumpărături fostei jucătoare de tenis
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...