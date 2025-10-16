Fazanii au luat cu asalt Bucureştiul. Zonele în care pot fi văzuţi mai mereu: „O surpriză fantastică”

Bucureștiul, un oraș mereu plin de surprize, pare să fi devenit în ultimele zile scena unei apariții neobișnuite. Printre claxoane, tramvaie și zgomotul cotidian, locuitorii Capitalei au început să observe o prezență neașteptată: fazanii. Aceste păsări elegante și viu colorate, cândva simboluri ale zonelor de câmpie, par acum tot mai prezente în inima metropolei, stârnind uimire, amuzament și chiar îngrijorare printre bucureșteni.

Un fazan surprins pe Barbu Văcărescu

Totul a pornit de la o imagine postată pe grupul de Facebook „Păsări sălbatice în România Group”, care a devenit rapid virală. Fotografia, realizată pe 12 octombrie, surprinde un fazan stând liniștit chiar pe bulevardul Barbu Văcărescu, în apropierea traseului tramvaiului 5 spre Pipera. Pasărea pare complet detașată de agitația urbană, părând mai degrabă curioasă decât speriată de privirile trecătorilor.

Internauții au reacționat imediat, împărtășind emoțiile lor variate – de la fascinație și admirație, până la glume și ironii inspirate.

„Da, Bucureștiul e plin de fazani care preferă un oraș aglomerat, dar fără vulpi și ulii, dușmanii lor tradiționali”, a scris un utilizator, adăugând o notă de umor situației.

Bucureștenii, între încântare și îngrijorare

Reacțiile bucureștenilor nu s-au oprit la nivelul amuzamentului. Mulți au simțit nevoia să își exprime grija pentru siguranța păsărilor.

„Mai bine nu mai dădeați locația. Se vor repezi să-l prindă…”, a scris o persoană, îngrijorată de faptul că dezvăluirea locului exact ar putea atrage oameni care nu au cele mai bune intenții.

Un alt internaut a ținut să avertizeze pe cei tentați să intervină: „Parcul are pază. Așa că să nu vă vină vreo idee”.

Pe lângă comentariile îngrijorate, mulți bucureșteni au confirmat că au văzut fazani în diferite zone ale orașului.

„Astăzi, în Parcul Tineretului, pe gardul de la Cimitirul Bellu, am văzut două femele fazan. Au fost o surpriză fantastică”, a povestit o persoană. Altcineva a completat: „La Bellu e plin de fazani, îi vedeam încă de acum 5-6 ani acolo”.

Fazanii, o prezență constantă în mai multe zone din Capitală

Pe lângă Barbu Văcărescu și Tineretului, fazanii au fost observați frecvent și în alte locuri. Utilizatorii au menționat prezența lor în Parcul Natural Văcărești, în împrejurimile Bucureștiului, dar și în curtea Casei Academiei sau în zona Băneasa.

„Sunt în Tineretului, am văzut câteva femele, în Parcul Natural Văcărești, în împrejurimile Bucureștiului, nu mai vorbesc…”, a scris un alt bucureștean, confirmând că fenomenul nu mai este deloc izolat.

Comentariile de acest fel par să indice o realitate tot mai clară: fazanii s-au adaptat la mediul urban și au găsit, în mod surprinzător, un refugiu între clădiri, parcuri și bulevarde.

De ce apar fazanii în oraș

Specialiștii au explicat în mai multe rânduri că prezența animalelor sălbatice în orașe nu este deloc întâmplătoare. În ultimii ani, defrișările masive și extinderea zonelor urbane au redus considerabil habitatul natural al multor specii. Lipsa spațiilor verzi din jurul Bucureștiului și diminuarea pădurilor din împrejurimi obligă animalele și păsările să caute noi locuri unde să găsească hrană și adăpost.

Astfel, fazanii, care în mod natural trăiesc în zone de câmpie sau la marginea pădurilor, ajung tot mai des în oraș, unde descoperă spații verzi, gunoaie care le oferă hrană ușor accesibilă și, paradoxal, mai puțini prădători naturali decât în mediul sălbatic.