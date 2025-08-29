Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
29 aug. 2025 | 11:48
de Daoud Andra

Facturile la curent s-ar putea ieftini. Ministrul Energiei anunță un pachet legislativ pentru reducerea costurilor la energie

Social
Facturile la curent s-ar putea ieftini. Ministrul Energiei anunță un pachet legislativ pentru reducerea costurilor la energie
FOTO: colaj Playtech.ro

Creșterea facturilor la energie, resimțită de români după ridicarea plafonării prețurilor și majorarea TVA-ului de la 19% la 21%, ar putea fi temperată în viitorul apropiat. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi, la Antena 3 CNN, că a depus la Guvern un pachet legislativ menit să reducă costul facturilor la energie, măsuri considerate urgente de autorități pentru a proteja consumatorii.

Planul ministrului Bogdan Ivan pentru a reduce facturile

„Avem un pachet prin care reducem preţul final al facturilor, la consumatorul final, într-o primă etapă, şi acel pachet l-am depus deja în Guvernul României, iar acum mai actualizăm foarte puţin câteva detalii”, a precizat Bogdan Ivan.

Potrivit ministrului, strategia nu se limitează la intervenții punctuale, ci include măsuri pe termen lung care să stabilizeze și să reducă prețul energiei în România. În acest context, Bogdan Ivan a avut o ședință cu premierul României, Ilie Bolojan, vicepremierul Marian Neacșu și reprezentanții Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Discuțiile au vizat identificarea unor soluții sustenabile pentru reducerea costurilor la electricitate.

„În momentul de față pregătesc pentru a depune în cel mai scurt timp un document strategic în CSAT care să arate din punct de vedere operațional cum a ajuns România aici și cum poate să depășească acest moment”, a explicat ministrul.

Planul său va fi prezentat și Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), pentru a primi avizul necesar și pentru coordonarea acțiunilor strategice.

Vezi și:
Tarifele la energie electrică de la Hidroelectrica – ce se întâmplă cu prețurile pe care le plătesc românii la curent, cât vom plăti pe kWh
Cum obții banii de la stat pentru facturile la energie. Unii românii nu trebuie să facă nimic, nici măcar o cerere că să le intre ajutorul

Printre măsurile propuse se numără creșterea capacităților de producție de energie ale României, investiții în energia nucleară prin dezvoltarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă și renegocierea țintei de decarbonizare stabilite în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Controale privind corectitudinea facturilor

„Al doilea pachet la care am început să lucrăm e cel referitor la capacitățile de producție: al energiei electrice bazate pe gaz. România are foarte mult gaz, iar din 2027 va putea să exploateze și zăcămintele din Marea Neagră din Neptune Deep și din Caragele, Buzău, ceea ce va face să avem unul dintre cele mai mici prețuri la gaz din UE și folosim acel gaz ca să facem energie electrică ieftină.”, a adăugat ministrul.

Ridicarea plafonării prețurilor, majorarea TVA-ului și consumul crescut determinat de utilizarea aparatelor de aer condiționat au dus la facturi chiar și de trei ori mai mari decât în lunile precedente. Situația a fost agravată și de emiterea simultană a mai multor facturi în luna august, cu TVA majorat, pentru perioade anterioare în care consumatorii nu primiseră facturarea.

Ca răspuns, Bogdan Ivan i-a încurajat pe români să sesizeze Protecția Consumatorilor și a solicitat ANRE să efectueze controale urgente la furnizorii de energie pentru a verifica corectitudinea facturilor emise. Această măsură vine ca răspuns direct la nemulțumirile și dificultățile financiare resimțite de populație.

Toamnă atipică în România. ANM a actualizat prognoza meteo pentru luna septembrie, ce schimbări ne așteaptă
Recomandări
Un nou film Star Wars, „Starfighter”, intră în producție: Ryan Gosling în rol principal. Când îl poți vedea în cinema
Un nou film Star Wars, „Starfighter”, intră în producție: Ryan Gosling în rol principal. Când îl poți vedea în cinema
O tehnologie care a luat naștere în 1957, pusă în practică abia acum. Cum au reușit chinezii să creeze turbina eoliană suspendată în aer, la 1.500 de metri, capabilă să genereze 1 MW
O tehnologie care a luat naștere în 1957, pusă în practică abia acum. Cum au reușit chinezii să creeze turbina eoliană suspendată în aer, la 1.500 de metri, capabilă să genereze 1 MW
Un bărbat suspectat că și-a ucis copilul s-a baricadat în casă și amenință că se aruncă de la balcon cu celălalt. Poliția a adus negociatorii
Un bărbat suspectat că și-a ucis copilul s-a baricadat în casă și amenință că se aruncă de la balcon cu celălalt. Poliția a adus negociatorii
Piața IT din România în 2025: de la recrutări masive la selecție strategică
Piața IT din România în 2025: de la recrutări masive la selecție strategică
DNSC avertizează: atacatorii cibernetici nu au nevoie de coduri complicate, ci de încrederea ta
DNSC avertizează: atacatorii cibernetici nu au nevoie de coduri complicate, ci de încrederea ta
Locurile de muncă pentru tineri, din ce în ce mai puține. De vină este inteligența artificială, explicația fenomenului îngrijorător
Locurile de muncă pentru tineri, din ce în ce mai puține. De vină este inteligența artificială, explicația fenomenului îngrijorător
Județul din România în pericol de dispariție. A pierdut o treime din populație în ultimii ani
Județul din România în pericol de dispariție. A pierdut o treime din populație în ultimii ani
Când sunt Moșii de toamnă în 2025. Ce se împarte în Sâmbăta Morților
Când sunt Moșii de toamnă în 2025. Ce se împarte în Sâmbăta Morților
Revista presei
Adevarul
Superstiţii la Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ce nu ai voie să faci pe 29 august
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul zilei de vineri, 29 august 2025. Zodia cu protecție divină într-o zi de mare sărbătoare, norocul e de partea ei
Playtech Știri
Prima imagine cu Monica Gabor după ce s-a zvonit că a născut al doilea copil. Un detaliu a atras atenția tuturor
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 28 august 2025. Zodiile cu noroc uriaș la bani la finalul verii
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!