Facturile la curent s-ar putea ieftini. Ministrul Energiei anunță un pachet legislativ pentru reducerea costurilor la energie

Creșterea facturilor la energie, resimțită de români după ridicarea plafonării prețurilor și majorarea TVA-ului de la 19% la 21%, ar putea fi temperată în viitorul apropiat. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi, la Antena 3 CNN, că a depus la Guvern un pachet legislativ menit să reducă costul facturilor la energie, măsuri considerate urgente de autorități pentru a proteja consumatorii.

Planul ministrului Bogdan Ivan pentru a reduce facturile

„Avem un pachet prin care reducem preţul final al facturilor, la consumatorul final, într-o primă etapă, şi acel pachet l-am depus deja în Guvernul României, iar acum mai actualizăm foarte puţin câteva detalii”, a precizat Bogdan Ivan.

Potrivit ministrului, strategia nu se limitează la intervenții punctuale, ci include măsuri pe termen lung care să stabilizeze și să reducă prețul energiei în România. În acest context, Bogdan Ivan a avut o ședință cu premierul României, Ilie Bolojan, vicepremierul Marian Neacșu și reprezentanții Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Discuțiile au vizat identificarea unor soluții sustenabile pentru reducerea costurilor la electricitate.

„În momentul de față pregătesc pentru a depune în cel mai scurt timp un document strategic în CSAT care să arate din punct de vedere operațional cum a ajuns România aici și cum poate să depășească acest moment”, a explicat ministrul.

Planul său va fi prezentat și Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), pentru a primi avizul necesar și pentru coordonarea acțiunilor strategice.

Printre măsurile propuse se numără creșterea capacităților de producție de energie ale României, investiții în energia nucleară prin dezvoltarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă și renegocierea țintei de decarbonizare stabilite în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Controale privind corectitudinea facturilor

„Al doilea pachet la care am început să lucrăm e cel referitor la capacitățile de producție: al energiei electrice bazate pe gaz. România are foarte mult gaz, iar din 2027 va putea să exploateze și zăcămintele din Marea Neagră din Neptune Deep și din Caragele, Buzău, ceea ce va face să avem unul dintre cele mai mici prețuri la gaz din UE și folosim acel gaz ca să facem energie electrică ieftină.”, a adăugat ministrul.

Ridicarea plafonării prețurilor, majorarea TVA-ului și consumul crescut determinat de utilizarea aparatelor de aer condiționat au dus la facturi chiar și de trei ori mai mari decât în lunile precedente. Situația a fost agravată și de emiterea simultană a mai multor facturi în luna august, cu TVA majorat, pentru perioade anterioare în care consumatorii nu primiseră facturarea.

Ca răspuns, Bogdan Ivan i-a încurajat pe români să sesizeze Protecția Consumatorilor și a solicitat ANRE să efectueze controale urgente la furnizorii de energie pentru a verifica corectitudinea facturilor emise. Această măsură vine ca răspuns direct la nemulțumirile și dificultățile financiare resimțite de populație.