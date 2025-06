„F1: The Movie” ți-l arată pe Brad Pitt în „rol” de Tom Cruise. Cât de bine seamănă filmul cu Top Gun, din 27 iunie în cinema

Noul film produs de Lewis Hamilton și avându-l pe Brad Pitt în rol principal promite adrenalină, dar pare să se concentreze mai abitir pe actor decât pe acțiunea în sine.

„F1: The Movie” pornește de la o rețetă de succes: dacă Top Gun: Maverick a făcut furori punându-l pe Tom Cruise în carlinga unui avion de luptă, atunci un star de calibru la volanul unui monopost de Formula 1 ar trebui să garanteze același impact, scrie The Independent.

Dar acolo unde Maverick era captivant și plin de vitalitate, F1 pare rece, calculat și lipsit de emoție, scrie, de asemenea, sursa citată.

„F1: The Movie”, în viziunea presei străine

Scenariul semnat de Ehren Kruger lasă pe plan secund realitatea sportului, deciziile luate în fracțiuni de secundă, strategia boxelor sau riscurile manevrelor, în favoarea unei narațiuni stereotipe, centrată pe Sonny Hayes (Brad Pitt), un fost pilot legendar, readus în competiție de vechiul coleg Ruben Cervantes (Javier Bardem), într-o încercare disperată de a salva echipa APXGP de la faliment.

The Independent notează, de asemenea, că Hayes pare o caricatură a eroului solitar: arogant, iresponsabil și prea puțin interesat de regulile jocului. Este, așadar, prezentat ca pe un rebel romantic, dar comportamentul său sfidează mai degrabă etica sportivă decât convențiile narative.

Mai mult Pitt decât Formula 1

În ciuda prezenței unor figuri reale din lumea F1 și a implicării directe a lui Lewis Hamilton în producție, filmul pare mai preocupat de a-l glorifica pe Brad Pitt decât de a explora complexitatea sportului, scriu jurnaliștii din presa străină.

Personajul lui Damson Idris, Joshua „Noah” Pearce, ar trebui să fie cel care oferă o notă de realism, dar pesemne pare umbrit constant de aura suprarealistă a lui Hayes, totul pus în valoare de muzica lui Hans Zimmer care anunță fiecare apariție ca pe o intrare triumfală de supererou.

Ar exista chiar senzația că personajul construit pentru Pitt este un colaj de roluri anterioare: traiul într-o rulotă poate aminti de Once Upon a Time in Hollywood, iar atracția pentru Las Vegas de Rusty Ryan din Ocean’s Eleven.

În acest context, F1 nu pare doar o producție de divertisment, ci și un instrument de menținere a imaginii unui star controversat, într-un moment în care viața personală a actorului este intens mediatizată.

Filmul cu Brad Pitt se va lansa la cinema în data de 27 iunie 2025.