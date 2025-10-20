Explozie puternică într-o gospodărie din Teleorman. Trei persoane au fost rănite, pompierii intervin la fața locului

Salvatorii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Teleorman au intervenit luni după-amiază în localitatea Frăsinet, după ce o explozie s-a produs într-o gospodărie. Primele informaţii de la faţa locului arată că două persoane au fost rănite în urma deflagraţiei.

Explozie într-o gospodărie din Teleorman

Update, ora 15:55. Echipajele de salvatori care au ajuns la locul exploziei au găsit trei persoane rănite. Este vorba despre doi bărbaţi şi o femeie, cu vârste cuprinse între 57 şi 80 de ani. Victimele sunt conştiente şi cooperante, au suferit arsuri de gradul II la nivelul mâinilor, picioarelor şi feţei şi au fost preluate de echipajele medicale pentru a primi primul ajutor.

La faţa locului a fost solicitată şi intervenţia unui elicopter SMURD.

Deflagraţia a produs şi pagube materiale, două camere ale casei fiind afectate suflul puternic.

„Se pare că aceasta s-a produs de la o acumulare de gaze provenită de la o conductă a instalaţiei existente în gospodărie. Explozia nu a fost urmată de incendiu. Pompierii continuă misiunea pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi pentru degajarea elementelor de construcţie ce pot pune în pericol viaţa oamenilor”, precizează oficialii ISU Teleorman.

Știre inițială:

Potrivit reprezentanţilor ISU Teleorman, explozia a avut loc la o conductă de gaz conectată la o butelie cu gaz petrolier lichefiat (GPL), aflată în curtea locuinţei. Din fericire, deflagraţia nu a fost urmată de incendiu.

Echipele de intervenţie au fost alertate imediat, fiind informat că două persoane ar putea fi rănite. La faţa locului au fost trimise două autospeciale de stingere, o autospecială CBRN – destinată măsurătorilor în caz de incident chimic, biologic, radiologic sau nuclear – precum şi două echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Teleorman, care acordă primul ajutor victimelor.