Ultima ora
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
20 oct. 2025 | 15:21
de Ioana Bucur

Explozie puternică într-o gospodărie din Teleorman. Trei persoane au fost rănite, pompierii intervin la fața locului

ACTUALITATE
Explozie puternică într-o gospodărie din Teleorman. Trei persoane au fost rănite, pompierii intervin la fața locului
Imagine arhivă. Foto: Facebook

Salvatorii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Teleorman au intervenit luni după-amiază în localitatea Frăsinet, după ce o explozie s-a produs într-o gospodărie. Primele informaţii de la faţa locului arată că două persoane au fost rănite în urma deflagraţiei.

Explozie într-o gospodărie din Teleorman

Update, ora 15:55. Echipajele de salvatori care au ajuns la locul exploziei au găsit trei persoane rănite. Este vorba despre doi bărbaţi şi o femeie, cu vârste cuprinse între 57 şi 80 de ani. Victimele sunt conştiente şi cooperante, au suferit arsuri de gradul II la nivelul mâinilor, picioarelor şi feţei şi au fost preluate de echipajele medicale pentru a primi primul ajutor.

La faţa locului a fost solicitată şi intervenţia unui elicopter SMURD.

Vezi și:
Scenarii pentru demolarea blocului din Rahova după explozie. Experții spun că etajele superioare vor fi dărâmate primele
Explozie la rafinăria Lukoil din Ploieşti: o persoană a fost rănită, intervenție de urgență a pompierilor

Deflagraţia a produs şi pagube materiale, două camere ale casei fiind afectate suflul puternic.

„Se pare că aceasta s-a produs de la o acumulare de gaze provenită de la o conductă a instalaţiei existente în gospodărie. Explozia nu a fost urmată de incendiu. Pompierii continuă misiunea pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi pentru degajarea elementelor de construcţie ce pot pune în pericol viaţa oamenilor”, precizează oficialii ISU Teleorman.

Știre inițială:

Potrivit reprezentanţilor ISU Teleorman, explozia a avut loc la o conductă de gaz conectată la o butelie cu gaz petrolier lichefiat (GPL), aflată în curtea locuinţei. Din fericire, deflagraţia nu a fost urmată de incendiu.

Echipele de intervenţie au fost alertate imediat, fiind informat că două persoane ar putea fi rănite. La faţa locului au fost trimise două autospeciale de stingere, o autospecială CBRN – destinată măsurătorilor în caz de incident chimic, biologic, radiologic sau nuclear – precum şi două echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Teleorman, care acordă primul ajutor victimelor.

Vremea se schimbă radical: România trece de la 26°C la -2°C. Prognoza meteo până la sfârșitul lunii
Recomandări
Ce sume a încasat Ioana Ginghină pe proiectele cu Primăria Sectorului 1 și ce relație are cu primarul George Tuță. Declarațiile EXCLUSIVE ale actriței
EXCLUSIV
Ce sume a încasat Ioana Ginghină pe proiectele cu Primăria Sectorului 1 și ce relație are cu primarul George Tuță. Declarațiile EXCLUSIVE ale actriței
Pierderea rapidă a dinților la vârste înaintate poate semnala un risc crescut de deces, arată un studiu
Pierderea rapidă a dinților la vârste înaintate poate semnala un risc crescut de deces, arată un studiu
Tot ce trebuie să știi despre Orionide, explicat de astronomul Valentin Grigore. Zeci de tineri le observă la Astro Space Fest: „Datele vor fi preluate și de NASA”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Tot ce trebuie să știi despre Orionide, explicat de astronomul Valentin Grigore. Zeci de tineri le observă la Astro Space Fest: „Datele vor fi preluate și de NASA”. EXCLUSIV
Unde a fost găsit sigiliul contorului de gaz din Rahova. Noi detalii despre ancheta făcută de autorități
Unde a fost găsit sigiliul contorului de gaz din Rahova. Noi detalii despre ancheta făcută de autorități
Google Maps îți va arăta timpul până acasă fără să setezi ruta: o funcție mică, dar cu impact mare
Google Maps îți va arăta timpul până acasă fără să setezi ruta: o funcție mică, dar cu impact mare
Cum ar fi fost cărate statuile de pe Insula Paștelui: Un nou studiu face lumină în acest caz
Cum ar fi fost cărate statuile de pe Insula Paștelui: Un nou studiu face lumină în acest caz
CFR SA suspendă circulaţia mai multor trenuri CFR Călători din cauza datoriilor. Când intră în vigoare restricțiile
CFR SA suspendă circulaţia mai multor trenuri CFR Călători din cauza datoriilor. Când intră în vigoare restricțiile
Calcul impozit pe locuințe 2026: exemple concrete pentru apartamente de 50, 70 și 100 mp
Calcul impozit pe locuințe 2026: exemple concrete pentru apartamente de 50, 70 și 100 mp
Revista presei
Adevarul
Supliment alimentar la modă care nu funcționează. Mit demontat de 80 de ani de cercetări
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gabriela Firea este bunică. Primele imagini cu fostul edil al Capitalei şi nepoţica sunt foarte emoţionante. Foto
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 20 octombrie 2025. Nativii Berbec primesc o veste importantă
Playtech Știri
Zodiile care au noroc la bani în noiembrie 2025. Pentru unii nativi, vin câștiguri neașteptate
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...