Explozie la rafinăria Lukoil din Ploieşti: o persoană a fost rănită, intervenție de urgență a pompierilor

O explozie neurmată de incendiu a avut loc luni după-amiază în incinta rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploieşti, aflată în prezent în proces de revizie tehnică. Incidentul s-a produs pe strada Mihai Bravu și a mobilizat rapid echipajele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

„A avut loc o explozie, neurmată de incendiu, pe amplasamentul unui operator economic situat în municipiul Ploieşti. La faţa locului a intervenit un echipaj de terapie intensivă mobilă pentru evaluarea şi acordarea primului ajutor unui bărbat în vârstă de 57 de ani, conştient, care prezenta un traumatism cranio-facial şi un traumatism la nivelul membrului inferior stâng”, au transmis reprezentanții ISU Prahova, potrivit News.ro.

Victima a fost preluată de echipajul medical și transportată la Unitatea de Primiri Urgenţe Ploieşti, unde a fost internată pentru îngrijiri suplimentare.

Potrivit surselor din cadrul forţelor de intervenţie, deflagraţia s-a produs în interiorul rafinăriei Petrotel Lukoil, una dintre cele mai importante unități de procesare a țițeiului din România. Până în acest moment, nu au fost raportate alte victime sau pagube materiale majore.

Reprezentanţii ISU au confirmat că operatorul economic implicat are ca domeniu principal de activitate producţia şi distribuţia de produse petroliere. În această perioadă, rafinăria se află în revizie tehnică planificată, activitate care a început în urmă cu câteva zile și care presupune oprirea parţială a instalaţiilor pentru lucrări de întreţinere şi verificare.

Autorităţile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale exploziei şi pentru a verifica dacă au fost respectate toate normele de securitate şi protecţie a muncii.

Rafinăria Petrotel Lukoil, parte a grupului rusesc Lukoil, operează la marginea municipiului Ploieşti și are o capacitate de prelucrare de aproximativ 2,5 milioane de tone de țiței pe an. În trecut, unitatea a mai fost scena unor incidente similare, însă de intensitate redusă, cauzate de defecțiuni tehnice apărute în timpul lucrărilor de mentenanță.

