Ultima ora
Elon Musk și Donald Trump s-au împăcat la memorialul lui Charlie Kirk. Șeful Tesla a postat imediat pe X
22 sept. 2025 | 11:33
de Alexandru Puiu

Exploatarea minieră a Lunii, esențială pentru calculatoarele viitorului. De ce investiția fabuloasă pare inevitabilă

TEHNLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
Exploatarea minieră a Lunii, esențială pentru calculatoarele viitorului. De ce investiția fabuloasă pare inevitabilă
Exploatarea minieră a Lunii pentru Heliu / foto: reprezentare AI

De mai bine de 50 de ani, oamenii nu au mai pășit pe Lună. Totuși, cursa pentru resursele sale a început deja, iar în prim-plan se află heliu-3 – un izotop rar pe Pământ, dar prezent din abundență pe suprafața satelitului natural. În contextul în care tehnologia computerelor cuantice avansează rapid, acest gaz ar putea deveni cheia pentru funcționarea supercalculatoarelor de mâine.

Firma finlandeză Bluefors , lider în tehnologia criogenică necesară pentru răcirea calculatoarelor cuantice, a cumpărat deja zeci de mii de litri de heliu-3 prin compania spațială Interlune , pentru suma de peste 300 de milioane de dolari. Interlune, fondată de foști directori ai Blue Origin și de un astronaut Apollo, promite primele livrări comerciale de heliu-3 între 2028 și 2037, marcând începutul unei industrii care părea până acum doar o idee science-fiction.

De ce heliul-3 este resursa-cheie pentru calculatoarele cuantice

Heliul-3 se vinde cu până la 20 de milioane de dolari pe kilogram, ceea ce îl transformă în „singura resursă pentru care merită să mergi în spațiu”, după cum afirmă Rob Meyerson, directorul Interlune.

Vezi și:
O nouă cursă în tehnologie: Europa se aruncă în revoluția computerului cuantic, dar riscă să repete greșelile făcute cu inteligența artificială

Motivul are legătură cu modul în care funcționează calculatoarele cuantice. Spre deosebire de laptopurile clasice, acestea folosesc qubiți care necesită temperaturi extrem de scăzute pentru a funcționa stabil. Frigiderele de diluție, produse de companii precum Bluefors și folosite inclusiv de IBM, ating temperaturi de 200 de ori mai mici decât cele din spațiul cosmic, folosind un amestec de heliu-3 și heliu-4.

Fără aceste condiții criogenice, calculatoarele cuantice nu ar putea atinge performanțele teoretice: rezolvarea în câteva secunde a unor probleme pe care un calculator clasic nu le-ar putea încheia nici în mii de ani. De la medicină și criptografie, până la explorarea spațiului și finanțe, impactul poate fi revoluționar.

Cum se va face exploatarea pe Lună

Planurile Interlune prevăd un proces în patru etape: excavația stratului superficial, separarea particulelor prin centrifugare, extragerea gazelor prinse în praf, apoi izolarea izotopilor de heliu-3 pentru transportul spre Pământ. În teorie, terenurile exploatate ar arăta mai degrabă ca niște parcele agricole decât ca minele clasice de pe Pământ.

Estimările vorbesc despre peste un milion de tone de heliu-3 depozitate în solul lunar, acumulate de-a lungul a patru miliarde de ani prin bombardarea constantă cu particule solare. Dacă aceste rezerve pot fi exploatate eficient, atunci calculatoarele cuantice și centrele de date ale viitorului ar putea beneficia de un flux stabil de resurse critice.

Totuși, analiștii avertizează că extragerea nu va fi simplă. Tehnologiile actuale s-ar putea să nu fie capabile să opereze la scară industrială înainte de 20–30 de ani. Costurile misiunilor spațiale, transportul materialelor și infrastructura de procesare reprezintă provocări uriașe.

Inevitabilul drum spre mineritul cosmic

Chiar dacă obstacolele sunt semnificative, cererea de heliu-3 va crește exponențial odată cu apariția calculatoarelor cuantice comerciale. O singură mașină ar putea consuma mii de litri de heliu-3, o cantitate imposibil de acoperit din sursele actuale de pe Pământ, limitate în principal la deșeurile nucleare.

Astfel, exploatarea Lunii nu mai apare ca un moft sau un exercițiu de putere între marile națiuni, ci ca o investiție inevitabilă pentru viitorul tehnologiei globale. În anii ce vin, „grânarul energetic” al omenirii ar putea fi chiar regolitul lunar, iar costurile fabuloase ale exploatării vor fi justificate de progresul pe care îl vor aduce.

Efortul de a limita încălzirea globală la 1,5°C față de era preindustrială este în pericol, avertizează ONU
Recomandări
Lucrări la rețeaua de termoficare în București. Sute de blocuri și Spitalul Malaxa rămân temporar fără apă caldă
Lucrări la rețeaua de termoficare în București. Sute de blocuri și Spitalul Malaxa rămân temporar fără apă caldă
Pe ce a cheltuit un american 120 de dolari la Lidl România? Turistul a rămas surprins de preţurile din supermarket: „E o nebunie”
Pe ce a cheltuit un american 120 de dolari la Lidl România? Turistul a rămas surprins de preţurile din supermarket: „E o nebunie”
Telescopul Gaia ne arată mai bine de 44 de milioane de stele. Noua hartă 3D a galaxiei noastre
Telescopul Gaia ne arată mai bine de 44 de milioane de stele. Noua hartă 3D a galaxiei noastre
70.000 de lei pe lună, cea mai mare pensie specială din România. Doar o mică parte din sumă provine din contribuţii
70.000 de lei pe lună, cea mai mare pensie specială din România. Doar o mică parte din sumă provine din contribuţii
Avertisment DNSC: noi tentative de fraudă pe rețelele sociale pun în pericol datele utilizatorilor
Avertisment DNSC: noi tentative de fraudă pe rețelele sociale pun în pericol datele utilizatorilor
Cum să gestionezi ușor abonamentele și plățile în eShop pe Switch 2
Cum să gestionezi ușor abonamentele și plățile în eShop pe Switch 2
James Gunn promite un Lex Luthor mai „sofisticat” în Man of Tomorrow. Ce trebuie să știi despre viitorul film cu Superman
James Gunn promite un Lex Luthor mai „sofisticat” în Man of Tomorrow. Ce trebuie să știi despre viitorul film cu Superman
„Găinile și picioarele”, problema de clasa a III-a la care adulţii găsesc cu greu răspunsul corect
„Găinile și picioarele”, problema de clasa a III-a la care adulţii găsesc cu greu răspunsul corect
Revista presei
Adevarul
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
O cunoscută prezentatoare TV a murit la doar câteva momente de la postarea unei imagini pe Instagram. Celebritatea din Mexic avea doar 43 de ani
Playtech Știri
Horoscopul banilor în octombrie 2025: Zodiile care atrag prosperitatea și cele care trebuie să fie atente la cheltuieli
Playtech Știri
Imaginea cu Elena Udrea care a emoţionat internetul. Fotografia a fost făcută la câteva zile de la naşterea Evei: „Să nu-i mai laşi singuri”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...