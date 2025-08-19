EXPERIENȚĂ Samsung Bespoke AI Jet Ultra – unul dintre cele mai puternice aspiratoare verticale ale momentului, o soluție completă de curățare eficientă pentru întreaga casă

Samsung are deja o lungă experiență în spate când vine vorba de soluții eficiente de curățare a locuinței, dar ca în cazul oricărei companii care activează în domeniu, întotdeauna va avea în portofoliu un model de top, acel gadget superlativ la care merită să visezi dacă vrei să-ți faci viața mai ușoară. În 2025, modelul cu pricina este intitulat Samsung Bespoke AI Jet Ultra și, în urmă cu câteva zile, am avut ocazia să-l testez într-o varietate de scenarii de utilizare la sediul companiei din România, în AI Playground.

La fel ca în cazul telefoanelor Galaxy sau al televizoarelor lansate în ultimii ani, inteligența artificială joacă un rol foarte important în acest aspirator vertifical de top. Facilitează identificarea suprafețelor de lucru, ajustează în timp real puterea de aspirare și viteza de rotație a periei. În practică, atuurile sale sunt numeroase, dar cel mai important aspect care justifică investiția în noul Bespoke AI Jet Ultra, pe lângă accesoriile numeroase, constă în puterea de aspirare de 400W. Aceasta este cea mai mare integrată vreodată într-un aspirator Samsung și este posibilă datorită motorului digital HexaJet de 1050W cu aspirare Multi Cyclone. Valoarea este cu atât mai impresionantă când ai în vedere autonomia de aproximativ 160 de minute posibilă cu cele două baterii interschimbabile incluse în cutie. Este o investiție foarte bună și voi face tot posibilul să explic mai jos de ce.

Înainte să intru în detalii, merită să știi că Bespoke AI Jet Ultra este gândit ca un sistem complet, nu doar ca un aspirator puternic. Primești performanță brută, dar o îmbini cu un flux de utilizare fluid, care pornește de la docul de golire și încărcare All-in-One și continuă cu algoritmii AI Cleaning 2.0 ce recunosc tipul de pardoseală, colțurile sau zonele mai greu de abordat. În practică, acest lucru se traduce pentru tine în mai puține treceri peste aceeași zonă, gesturi mai naturale și, cel mai important, timp câștigat.

Samsung Bespoke AI Jet Ultra – specificații și performanță

Când citești „până la 400W putere de aspirare”, te aștepți la o demonstrație pe măsură, iar Jet Ultra livrează constant. Motorul digital Inverter HexaJet de 1050W, împreună cu arhitectura Multi Cyclone, menține fluxul de aer optim chiar și atunci când recipientul de 0,5 L începe să se umple. Pentru tine, asta înseamnă că performanța rămâne sus de la prima până la ultima cameră, fără acea cădere deranjantă pe care o întâlnești la soluții mai simple. Cele cinci trepte de putere îți oferă control fin, însă în cele mai multe cazuri modul AI va lua deciziile în locul tău mai repede și mai eficient.

Autonomia este un atu strategic. În cutie ai două baterii Li-ion detașabile, una proiectată pentru până la 100 de minute și a doua pentru până la 60 de minute, astfel încât să ajungi la aproximativ 160 de minute de utilizare în regim optimizat. Practic, poți curăța o casă mare într-o singură rundă, fără să te oprești pentru încărcare. Hot-swap-ul se face intuitiv, iar stația dedicată pentru încărcarea celei de-a doua baterii te ajută să le alternezi ușor și să păstrezi întotdeauna una pregătită.

Inteligența artificială din modul AI Cleaning 2.0 este piesa care leagă puterea brută de eficiența reală. Cu peria principală Active Dual Brush, aspiratorul clasifică tipul de podea și ajustează automat atât puterea de aspirare, cât și viteza periei pentru a menține curățarea la nivelul optim, reducând consumul de energie și crescând manevrabilitatea. Cu Slim LED Brush+, recunoaște inclusiv colțurile pe pardoseli dure și crește temporar puterea atunci când peria atinge îmbinările podea-perete, ca să scoată mizeria rămasă în margini. E genul de ajutor discret care îți scurtează sesiunile fără să îți schimbi obiceiurile și, cel mai important în opinia mea, fără să fie nevoie să înveți nimic nou. Îți faci treaba la fel ca înainte, dar rezultatele vor fi radical îmbunătățite.

Docul All-in-One Clean Station este parte esențială din experiență. Când așezi aspiratorul în stație, se golește automat recipientul cu tehnologia Air Pulse, iar Air Spin Edge îndepărtează până la 99% din firele de păr din traseul de aspirație. Practic, nu mai ai contact direct cu praful, iar sacul de 2 L din bază se schimbă rar. Sistemul de filtrare HEPA, cu etanșare atent calibrată, reține particulele fine, astfel încât aerul evacuat rămâne curat. Pentru tine, asta înseamnă mai puțină întreținere, igienă mai bună în cameră și sesiuni fără întreruperi.

Lista de accesorii confirmă că vorbim despre o soluție completă: peria principală Active Dual Brush pentru suprafețe mixte, Slim LED Brush+ pentru pardoseli dure și spații înguste, Pet Tool+ pentru părul de animale, Combination Tool pentru mobilă, Long Reach Crevice pentru spații înguste și Flex Tool care îți prelungește raza de acțiune sub mobilă sau deasupra dulapurilor. Toate se organizează curat pe suportul de accesorii, astfel încât să le ai la îndemână. Când ai nevoie, le schimbi într-o mișcare, fără să pierzi ritmul.

Interfața este clară și prietenoasă. Ecranul LCD îți arată modul selectat, autonomia estimată și alertele utile, iar butoanele dedicate îți permit să urci sau să cobori rapid puterea. Pe partea de conectivitate, compatibilitatea cu Wi-Fi și aplicația SmartThings îți aduce funcții practice: autodiagnoză, jurnal de curățare, notificări utile și personalizare a duratei de golire a recipientului din stație. Ca un detaliu drăguț, odată integrat în aplicația SmartThings de pe Android sau iPhone, aspiratorul poate inclusiv să te notifice că te sună cineva, apeluri pe care altfel probabil le-ai rata din cauza zgomotului. Poți seta inclusiv comportamentul luminilor în standby sau poți schimba modul implicit de pornire.

Greutatea și ergonomia contează atunci când faci curat des. Unitatea principală este echilibrată, iar tubul telescopic te ajută să-ți reglezi pe loc înălțimea de lucru. Mânerul are o curbură comodă, astfel încât poți curăța pe verticală fără să îți obosești încheietura. Nivelul acustic de până la 87 dB este bine controlat pentru clasa de putere în care joacă, iar vibrațiile sunt reduse. Când termini, așezi aspiratorul în Clean Station și știi că în câteva secunde este golit și a început procesul de încărcare.

Designul Bespoke, în Black Chrometal sau Satin Black, se potrivește cu ușurință într-un living modern. Nu mai e nevoie să ascunzi aspiratorul; îl poți lăsa la vedere fără ca estetica încăperii să aibă de suferit. În plus, ai detalii care fac diferența în utilizarea de zi cu zi: tub telescopic, recipient de praf lavabil, filtru pre-motor accesibil, indicator pentru sacul din stație, actualizări software automate și un mod de economisire a energiei pe care îl poți activa atunci când aspiratorul este andocat.

Dincolo de specificații, punctul forte al lui Bespoke AI Jet Ultra este felul în care îți simplifică rutina. Te bazezi pe AI ca să îți dozeze puterea acolo unde contează, pe autonomia dublă ca să nu întrerupi sesiunile și pe stația All-in-One ca să păstrezi totul igienic. Pentru suprafețele dure, Slim LED Brush+ luminează discret zona de lucru și îți scoate în evidență praful fin de lângă plinte. Pentru textile și părul de animale, Pet Tool+ adună ușor reziduurile fără să agaseze materialul. Iar când vrei precizie, Long Reach Crevice intră în spațiile în care altfel nu ai fi ajuns.

Dacă te întrebi cum se traduce „cea mai mare putere de aspirare integrată vreodată într-un aspirator Samsung”, răspunsul e simplu: termini mai repede, cu mai puține mișcări, și lași în urmă suprafețe vizibil mai curate. În bucătărie, firimiturile și praful fin dispar dintr-o singură trecere. În living, covoarele capătă din nou volum după ce peria principală scoate din fir particulele care dau mirosuri neplăcute. În dormitor, colțurile și îmbinările podea-perete nu mai rămân „de făcut data viitoare”.

Și încă un aspect util pe care îl simți din prima săptămână: întreținerea e prietenoasă. Recipientul lavabil, filtrele ușor de scos și accesul rapid la rotițele periei îți reduc la minimum timpul dedicat mentenanței. Stația All-in-One îți amintește când sacul este plin, iar SmartThings te ghidează cu pași simpli dacă apare vreo alertă sau e timpul pentru o curățare mai atentă a filtrului. În esență, sistemul te ajută să păstrezi performanța de nou fără efort.

Samsung Bespoke AI Jet Ultra – concluzie

Dacă îți dorești un aspirator vertical care să combine forța pură cu inteligența atificială utilă, Bespoke AI Jet Ultra bifează exact această definiție. Primești până la 400W putere de aspirare, un motor digital HexaJet de 1050W și o arhitectură Multi Cyclone care păstrează fluxul de aer optim. Te bucuri de până la 160 de minute autonomie cu două baterii detașabile și de confortul unei stații All-in-One care golește singură recipientul și menține igiena la standarde înalte. Modul AI Cleaning 2.0 îți detecteazăsuprafețele și ajustează dinamic puterea, astfel încât să termini mai rapid, iar pachetul bogat de accesorii acoperă cu brio toate scenariile dintr-o casă modernă.

Un alt avantaj tangibil este programul de garanție extinsă pe 5 ani. Până pe 31 decembrie 2025, dacă înregistrezi produsul în 30 de zile de la achiziție, beneficiezi de această acoperire suplimentară. Pentru un produs premium, liniștea că ești protejat pe termen lung îți confirmă că faci o alegere matură. Completezi imaginea cu livrarea gratuită la comenzi peste 400 de lei, returul în 14 zile și acces rapid la asistența clienți, iar experiența de cumpărare devine la fel de curată precum podelele tale în magazinul virtual Samsung.

Pe scurt, este genul de investiție care îți întoarce timp liber. La un preț recomandat de 6299 de lei, plătești pentru confortul real de a avea o locuință curată mai repede, cu mai puțin efort și cu mai multă igienă. Adaugi garanția extinsă de 5 ani prin înregistrare în 30 de zile și ecosistemul SmartThings care îți personalizează rutina, iar imaginea e completă. Dacă vrei o soluție premium care să fie în același timp puternică, inteligentă și simplu de folosit zi de zi, Samsung Bespoke AI Jet Ultra este alegerea care te ajută să îți faci ordine nu doar în casă, ci și în program. Timpul tău rămâne acolo unde contează cel mai mult pentru tine.