Evenimentele de neratat ale lunii octombrie – de la Katy Perry la Cristi Puiu, de la Emma Stone la Bucharest Fashion Week. De ce merită să iești din casă

Octombrie se anunță cea mai efervescentă lună culturală a toamnei. După o septembrie dominată de rafinamentul Festivalului Enescu, scena românească și internațională se transformă într-un caleidoscop de spectacole, premiere și concerte care traversează granițele dintre artă, cinema, muzică și modă. Fie că ești pasionat de teatru, film, design sau muzică live, octombrie îți oferă suficiente motive să lași ecranele și să trăiești cultura în timp real.

Festivalul Național de Teatru și spectacolele care definesc toamna teatrală

Între 17 și 26 octombrie, Bucureștiul devine o scenă deschisă în cadrul Festivalului Național de Teatru 2025, o ediție ce promite să fie una dintre cele mai dense din ultimul deceniu. Programul include 71 de reprezentații, semnate de regizori care au redefinit limbajul teatral contemporan – de la Radu Afrim, cu spectacolele „Casa dintre blocuri” și „Teatro Lúcido la malul infinitului”, până la Eugen Jebeleanu, cu „E doar sfârșitul lumii”, prezentat la Recul – Remediu Cultural.

Pentru iubitorii textelor clasice reinterpretate, „Comedia erorilor” în regia Sânzianei Stoican, programată pe 25 octombrie la Teatrul Mic, oferă o doză de umor și energie printr-o distribuție de top, cu Adrian Nicolae, Raluca Gheorghiu, Rareș Andrici și Ionuț Grama. Tot în aceeași perioadă, „Escadrila albă”, semnată de Irina Bucescu, aduce pe scena Hearth / Casa Kerim o poveste reală despre curajul celor patru aviatoare românce care au făcut istorie în misiuni de salvare.

Pentru un final de lună în note comice, Teo, Vio și Costel revin pe 28 octombrie la Sala Palatului cu showul lor devenit tradiție – o combinație de observație socială, improvizație și nostalgie care prinde perfect în atmosfera de toamnă urbană.

Cinema de autor și reveniri emblematice pe marile ecrane

Octombrie este o lună plină și pentru cinefili. Pe 10 octombrie, Tudor Giurgiu lansează „Pădurea de molizi”, o dramă intensă despre memorie și supraviețuire. O săptămână mai târziu, pe 17 octombrie, ajunge în cinematografe „After the Hunt”, cel mai nou film al lui Luca Guadagnino, cu Julia Roberts, Andrew Garfield și Ayo Edebiri, urmat de „Dinți de lapte”, o producție românească regizată de Mihai Mincan, care a atras atenția la Festivalul de la Veneția.

Pe 24 octombrie, cinefilii au parte de o dublă experiență emoțională: documentarul „Springsteen: Deliver Me from Nowhere”, despre geneza legendarului album „Nebraska”, și revenirea pe ecrane a filmului „Moartea domnului Lăzărescu”, într-o versiune remasterizată, la 20 de ani de la premiera care a redefinit cinematografia românească.

Finalul de lună aparține lui Yorgos Lanthimos și Radu Jude. Pe 31 octombrie, regizorul grec lansează „Bugonia”, o comedie SF absurdă cu Emma Stone, Jesse Plemons și Alicia Silverstone, favorită la Oscarurile din 2026, iar Radu Jude propune o reinterpretare ironic-modernă a mitului „Dracula”, cu Șerban Pavlu și Alexandru Dabija. Două viziuni radical diferite, unite prin aceeași dorință de a provoca și de a reinventa.

Muzică, modă și experiențe imersive de neratat

Pe plan internațional, octombrie devine luna marilor scene. Pe 24 octombrie, Katy Perry cântă la Paris, la Accor Arena, într-un spectacol gândit ca o călătorie prin două decenii de hituri pop. În Germania, Hans Zimmer susține o serie de concerte între Koln și Berlin, iar Bruce Springsteen își aduce povestea pe ecrane, dar și în setlisturile live din turneul european.

Queens of the Stone Age (20 octombrie), Erykah Badu (29 octombrie) și Till Lindemann (31 octombrie) completează o lună sonoră în marile capitale culturale, în timp ce Londra găzduiește un dublu concert Disturbed + Megadeth pe 26 octombrie la O2 Arena.

În România, scena se extinde dincolo de teatru și film, odată cu Bucharest Fashion Week, care transformă capitala într-o pasarelă urbană între 22 și 27 octombrie. Evenimentul aduce designeri emergenți și branduri consacrate într-un mix de estetică, inovație și sustenabilitate, confirmând că moda rămâne una dintre formele cele mai vizibile ale creativității românești.

Cultura trăită offline: o invitație la redescoperire

Octombrie 2025 pare să fie luna în care arta, muzica și filmul se întâlnesc pentru a celebra emoția reală, trăită în săli, pe scenă sau în fața unui ecran de cinema. Într-un context în care mare parte din divertisment s-a mutat online, aceste evenimente reamintesc că bucuria autentică vine din participare, din aplauze, din priviri și din energia colectivă a unei săli pline.

Așadar, dacă ai nevoie de un motiv pentru a ieși din casă, luna aceasta îți oferă zeci. De la teatrul lui Afrim la filmele lui Lanthimos, de la acordurile lui Springsteen la luminile pasarelei de la Bucharest Fashion Week, octombrie este un spectacol complet al artei contemporane – unul care merită trăit pe viu.

