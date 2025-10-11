Etajul care îți aduce cel mai mare profit dacă vrei să vinzi sau să închiriezi locuința

Când decizi să vinzi sau să închiriezi un apartament, nu doar locația cartierului contează — ci și etajul la care se află locuința.

Alegerea etajului poate influența semnificativ prețul pe metru pătrat, interesul potențialilor cumpărători sau chiriași și viteza cu care se închide tranzacția. Dar care etaj este „cel mai profitabil” în realitate?

De ce etajul contează

În funcție de oraș, de tipul de imobil (bloc vechi sau bloc nou) și de dotările acestuia (lift, izolație fonică, acces), cererile pentru apartamente la etaje medii sau superioare pot fi mai mari.

Etajele intermediare (de exemplu 3–6 într-un imobil de 8–10 etaje) tind să ofere un echilibru: nu sunt nici la sol (ieu fățiș cu zgomotul străzii, riscuri la infiltrații) și nici la ultimul etaj (unde pot apărea probleme cu căldura vara, acoperiș sau acces pe scară).

În plus, apartamentele la etaje mai sus au adesea vedere mai bună, mai lumină naturală și sunt mai ferite de zgomot stradal — avantaje pe care potențialii chiriași sau cumpărători sunt dispuși să le plătească.

Totuși, nu este o regulă fixă: în blocurile fără lift, apartamentul de la etaj 1 sau 2 poate fi mai căutat decât unul de la etaj 7 fără acces facil, deoarece oamenii nu doresc să urce scări cu bagaje sau cumpărături.

Studii, exemple și tendințe în România

Deși nu există un studiu național public actualizat care să spună precis „etajul X aduce cu Y% mai mult”, anunțurile imobiliare oferă indicii. În blocurile cu lift, apartamentele situate între etajele 3 și 7 apar frecvent în anunțuri preferențiale, iar cele situate la niveluri extreme (parter sau ultimul etaj) sunt în unele cazuri mai greu de vândut sau închiriat.

Date despre tendințele chiriei în România arată că prețurile au crescut, de exemplu garsonierele au ajuns la medii de ~ 311 euro/lună, apartamentele cu două camere la ~ 500 euro/lună — semn că cererea pe piața de închiriere este ridicată.

Un alt efect relevant: când chiria crește (+15% în 2024 față de 2023) în orașele mari, proprietarii sunt tentați să maximizeze toate elementele care detasează locuința — printre ele etajul, dotările și finisajele.

Etajul ideal: mediu spre superior cu lift

Pe baza observațiilor din piață și condițiilor uzuale ale blocurilor din orașele mari, etajele 3–5 sau 4–7 au cele mai mari șanse să genereze profit optim:

Nu sunt prea aproape de nivelul străzii — evită zgomotul, intrări necontrolate și umiditatea.

Beneficiază de lumină naturală mai bună decât apartamentele de la etaje joase.

Nu implică urcat scări extreme sau inconveniente majore (atunci când există lift).

Vedere mai plăcută, ceea ce este un argument în plus pentru marketing, și pentru chiriași care vor “priveliști, nu ziduri”.

În situații de blocuri foarte înalte, apartamentele situate între etajele 5–10 pot fi excelente, mai ales dacă scara este aerisită și liftul bine întreținut.

Când etajul inferior sau ultimul etaj pot fi avantajoase

Sunt situații când etajul 1 sau parterul pot fi preferate:

pentru spații comerciale sau birouri (acces la stradă),

pentru persoanele cu mobilitate redusă sau familii cu copii mici, care evită scările,

în imobile fără lift, oamenii caută apartamente cât mai jos,

într-un cartier în care nivelul de zgomot stradal nu este mare sau clădirea are insulație fonică bună.

Ultimul etaj poate fi atractiv dacă se transformă în penthouse, cu terase mari, panoramă, elemente speciale de design. Dar costurile de întreținere (izolație, acoperiș) trebuie luate în calcul.

Recomandări practice pentru proprietari