Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
29 oct. 2025 | 17:18
de Badea Violeta

Este legală plastifierea actelor de stare civilă, precum certificate de naştere şi de căsătorie? Răspunsul MAI

Social
Este legală plastifierea actelor de stare civilă, precum certificate de naştere şi de căsătorie? Răspunsul MAI
Poate fi un act de stare civila plastifiat fara probleme legale?

Plastifierea actelor de stare civilă nu este legală în România și poate duce la pierderea valabilității acestora. Ministerul Afacerilor Interne recomandă metode sigure de protecție a documentelor și explică ce trebuie făcut în cazul în care acestea au fost deja plastifiate.

Ce riscuri există dacă plastifiezi actele de stare civilă

Credeai că plastifierea documentelor este o bună soluţie pentru a ţi le păstra intacte? Ei bine, în România nu este legală plastifierea actelor de stare civilă, cum sunt certificatele de naştere, de căsătorie sau deces.

Dacă sunt plastifiate, documentele devin nule şi fără valabilitate. Te poţi lovi de probleme în momentul în care doreşti să le foloseşti pentru reînnoirea cărţii de identitate, spre exemplu.

Vezi și:
Un bărbat din Ilfov a aflat că e mort în acte de 20 de ani: „Doar la taxe mai trăiesc”
Cum se împart banii din conturi după deces. Ce acte sunt necesare la bancă

Nulitatea documentelor o constată ofiţerii de stare civilă sau funcţionarii autorizaţi. În aceste situaţii, documentele nu mai pot fi folosite în niciun fel în relaţia cu autorităţile publice. Reprezentanţii MAI avertizează că aceste reguli sunt obligatorii și se aplică tuturor cetăţenilor.

Ce trebuie să faci dacă ai plastifiat deja documentele

Dacă ai plastifiat din greșeală actele de stare civilă, soluția pentru a le face din nou valabile este să soliciți un duplicat. Acesta poate fi obținut la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor din România sau, dacă te afli în străinătate, la consulatele române.

Procedura este simplă și presupune depunerea unei cereri pentru eliberarea duplicatului și prezentarea actelor originale plastifiate, dacă acestea există, pentru constatarea nulității.

”Ce poţi să faci? Soluţia este să soliciţi un duplicat de la orice serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor din ţară sau, dacă te afli în străinătate, de la consulatele române”, au anunţat reprezentanţii MAI.

Această măsură le permite cetățenilor să obțină documente valabile și să evite problemele legale în relația cu autoritățile sau instituțiile publice. Este important ca toate actele de stare civilă să fie păstrate în formatul lor original, nealterat și neplastifiat.

Cum poţi proteja documentele fără a le plastifia

Reprezentanţii MAI recomandă cetăţenilor să păstreze documentele într-o folie de protecţie, astfel încât să fie protejate împotriva murdăriei, umezelii sau deteriorării fizice. Folia de protecţie permite manipularea și transportul documentelor fără a le afecta structura sau valabilitatea legală.

Această metodă simplă și sigură previne deteriorarea actelor fără a încălca legea. În plus, este recomandat ca documentele importante să fie depozitate într-un loc ferit de umiditate și razele directe ale soarelui și să se evite orice intervenție permanentă asupra hârtiei originale.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Cele mai bune invenții ale anului 2025, potrivit revistei TIME: de la drone care te filmează singure la saltele inteligente și frigidere solare
Cele mai bune invenții ale anului 2025, potrivit revistei TIME: de la drone care te filmează singure la saltele inteligente și frigidere solare
James Webb a descoperit un obiect misterios care ar putea fi cea mai veche galaxie din univers
James Webb a descoperit un obiect misterios care ar putea fi cea mai veche galaxie din univers
Valoarea tichetelor de masă crește de la 1 ianuarie 2026. Aproape 3 milioane de angajați vor beneficia de majorare
Valoarea tichetelor de masă crește de la 1 ianuarie 2026. Aproape 3 milioane de angajați vor beneficia de majorare
O clujeancă şi-a închis balconul cu tot cu ţeava de gaze. Autorităţile i-au dat 15 zile să demoleze construcţia
O clujeancă şi-a închis balconul cu tot cu ţeava de gaze. Autorităţile i-au dat 15 zile să demoleze construcţia
Ce trebuie să știi despre asigurarea locuinței: cum poți evita pierderea totală în caz de explozie, furtună sau cutremur
Ce trebuie să știi despre asigurarea locuinței: cum poți evita pierderea totală în caz de explozie, furtună sau cutremur
Testul de anduranță de 100.000 km cu Tesla Model Y: concluziile ADAC despre fiabilitate, costuri și problemele întâlnite
Testul de anduranță de 100.000 km cu Tesla Model Y: concluziile ADAC despre fiabilitate, costuri și problemele întâlnite
Ce se întâmplă dacă angajatorul întârzie salariul. Când poți face plângere la ITM
Ce se întâmplă dacă angajatorul întârzie salariul. Când poți face plângere la ITM
Cât ar urma să plătească românii pentru RCA-ul trotinetelor. Suma anunţată de stat nu este deloc mică
Cât ar urma să plătească românii pentru RCA-ul trotinetelor. Suma anunţată de stat nu este deloc mică
Revista presei
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e tratarea cancerului cu ceai de levănțică”
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Majda Aboulumosha trăiește viața pe repede înainte: „Eu sunt într-o cursă continuă”. EXCLUSIV
Playtech Știri
De ce a renunțat Marisa Paloma la saloanele din București, chiar dacă afacerile îi mergeau bine: „Urmează niște schimbări”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Ce își dorește Irinel Columbeanu de la Monica Gabor. Fostul milionar, mărturisire emoționantă după ce a aflat că fosta soție a venit în România
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...