Este legală plastifierea actelor de stare civilă, precum certificate de naştere şi de căsătorie? Răspunsul MAI

Plastifierea actelor de stare civilă nu este legală în România și poate duce la pierderea valabilității acestora. Ministerul Afacerilor Interne recomandă metode sigure de protecție a documentelor și explică ce trebuie făcut în cazul în care acestea au fost deja plastifiate.

Ce riscuri există dacă plastifiezi actele de stare civilă

Credeai că plastifierea documentelor este o bună soluţie pentru a ţi le păstra intacte? Ei bine, în România nu este legală plastifierea actelor de stare civilă, cum sunt certificatele de naştere, de căsătorie sau deces.

Dacă sunt plastifiate, documentele devin nule şi fără valabilitate. Te poţi lovi de probleme în momentul în care doreşti să le foloseşti pentru reînnoirea cărţii de identitate, spre exemplu.

Nulitatea documentelor o constată ofiţerii de stare civilă sau funcţionarii autorizaţi. În aceste situaţii, documentele nu mai pot fi folosite în niciun fel în relaţia cu autorităţile publice. Reprezentanţii MAI avertizează că aceste reguli sunt obligatorii și se aplică tuturor cetăţenilor.

Ce trebuie să faci dacă ai plastifiat deja documentele

Dacă ai plastifiat din greșeală actele de stare civilă, soluția pentru a le face din nou valabile este să soliciți un duplicat. Acesta poate fi obținut la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor din România sau, dacă te afli în străinătate, la consulatele române.

Procedura este simplă și presupune depunerea unei cereri pentru eliberarea duplicatului și prezentarea actelor originale plastifiate, dacă acestea există, pentru constatarea nulității.

”Ce poţi să faci? Soluţia este să soliciţi un duplicat de la orice serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor din ţară sau, dacă te afli în străinătate, de la consulatele române”, au anunţat reprezentanţii MAI.

Această măsură le permite cetățenilor să obțină documente valabile și să evite problemele legale în relația cu autoritățile sau instituțiile publice. Este important ca toate actele de stare civilă să fie păstrate în formatul lor original, nealterat și neplastifiat.

Cum poţi proteja documentele fără a le plastifia

Reprezentanţii MAI recomandă cetăţenilor să păstreze documentele într-o folie de protecţie, astfel încât să fie protejate împotriva murdăriei, umezelii sau deteriorării fizice. Folia de protecţie permite manipularea și transportul documentelor fără a le afecta structura sau valabilitatea legală.

Această metodă simplă și sigură previne deteriorarea actelor fără a încălca legea. În plus, este recomandat ca documentele importante să fie depozitate într-un loc ferit de umiditate și razele directe ale soarelui și să se evite orice intervenție permanentă asupra hârtiei originale.