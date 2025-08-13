Este legală camera de bord prin Bulgaria şi Grecia? Dilema românilor care pleacă în vacanţă? ”Cât timp nu publicaţi filmările”

Tot mai mulți șoferi din România aleg să monteze camere video pe bordul mașinii pentru a avea o dovadă clară în cazul unui incident rutier. Aceste dispozitive, cunoscute sub numele de dashcam, au devenit un accesoriu comun în trafic, însă odată cu începutul sezonului estival, mulți conducători auto se întreabă dacă ele sunt permise și în afara țării.

Poți folosi camera de bord în Bulgaria și Grecia?

Întrebarea a apărut recent și pe grupul de Facebook „Forum Thassos”, unde un turist român a cerut lămuriri înainte de a pleca în concediu cu mașina. „Bună ziua. Cine cunoaște, se permite cu cameră de bord (videoregistrator) prin România, Bulgaria, Grecia?”, a scris acesta.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar răspunsurile primite au fost variate. Unii participanți la discuție au atras atenția asupra regulilor stricte privind protecția datelor personale. „Aveţi mare grijă! Se permite doar videoregistrarea şoselei. Strict. Dacă în videoregistrare apare o registrare de faţă de om sau de nunăr de maşină, veţi avea probleme. Registratorul GDPR UE nu permite videoregistrari! Amenda poate ajunge la 3% din salariul/venitul anual! Eu nu m-aş risca…”, a avertizat un membru al grupului.

Alții au fost mai relaxați în privința interpretării regulilor, subliniind că problema apare doar dacă materialele sunt publicate. „Și cum înregistrezi șoseaua fără numerele de înmatriculare şi/sau fețele oamenilor ce circulă pe acolo? Totul este să nu pui înregistrarea la dispoziția publicului! Înregistrarea este doar pentru autorități!”, a comentat un alt internaut.

Există și opinii clare despre ce este permis în anumite țări. „Fără camere ascunse (spion) în Bulgaria! Camerele dashcam (de bord) sunt bine venite!”, a precizat cineva, în timp ce altcineva a reamintit: „Da! În Grecia fără detector radar!!!”. Un alt răspuns concis a rezumat regula: „Da, sunt permise, cât timp nu publicaţi filmările.”

Ce trebuie să știe șoferii români

Deși în majoritatea țărilor europene folosirea camerelor de bord este tolerată, condiția principală este ca înregistrările să fie folosite strict în scop personal sau pentru a fi prezentate autorităților, în caz de incident. Publicarea lor online, în special dacă dezvăluie fețe de persoane sau numere de înmatriculare, poate atrage sancțiuni bazate pe legislația privind protecția datelor (GDPR).

Regulile pot diferi de la o țară la alta: în Bulgaria, camerele de bord nu sunt interzise, dar cele ascunse (de tip spion) nu sunt acceptate. În Grecia, pe lângă respectarea drepturilor privind datele personale, există și interdicția clară a detectoarelor radar.

Pentru a evita problemele, șoferii ar trebui să verifice din timp legislația din fiecare stat pe care îl tranzitează. Este important de știut că, dacă încalcă regulile de circulație, amenzile nu rămân în afara granițelor — acestea vor fi trimise acasă, în România, în baza acordurilor internaționale.

Astfel, folosirea unei camere de bord poate fi un aliat de nădejde pe drumurile din vacanță, atâta timp cât este folosită responsabil și în limitele legii fiecărei țări.