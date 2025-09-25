Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
25 sept. 2025 | 11:55
de Badea Violeta

Este legal programul de 24 de ore urmat de 48 de ore libere? Ce spune Codul Muncii

Legislație
Este legal programul de 24 de ore urmat de 48 de ore libere? Ce spune Codul Muncii
Schema de lucru 24/48 respecta normele legale? Sursa foto: Profimedia

În ultima perioadă, tot mai mulți angajați din diverse domenii se întreabă dacă programul de muncă de 24 de ore consecutive, urmat de 48 de ore libere, este legal. Această schemă de lucru apare frecvent în domenii precum transporturile, securitatea, sănătatea sau industria ospitalității, unde turele prelungite sunt deseori necesare. Pentru a înțelege dacă angajatorii respectă legislația, este esențial să consultăm prevederile Codului Muncii și reglementările privind timpul de muncă.

Ce reguli impune Codul Muncii pentru orele de lucru

Codul Muncii stabilește că durata normală a timpului de muncă nu poate depăși 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână, cu posibilitatea de a se lucra în regim de program prelungit doar în anumite condiții.

În situații excepționale, orele suplimentare sunt permise, dar există limite legale privind numărul maxim de ore pe săptămână și per perioadă de referință, precum și obligația de acordare a repausului.

Vezi și:
Contractul de Muncă și Codul Muncii din România – de ce ar fi bine să știi ce semnezi și să înțelegi ce citești. Riscurile la care te expui ca angajat și patron
Ce înseamnă un salariu echitabil în România, cum îți dai seama că ești plătit bine sau prost în raport cu munca ta

Prin urmare, un program de 24 de ore consecutive nu se încadrează în norma standard și poate fi considerat legal doar dacă există derogări expres prevăzute de lege pentru domeniul respectiv și dacă perioada de odihnă compensatorie este respectată.

Repausul zilnic și săptămânal

Codul Muncii prevede că fiecare angajat are dreptul la un repaus zilnic de minimum 12 ore între două perioade de muncă consecutive și la un repaus săptămânal de cel puțin 48 de ore.

În cazul unui program 24/48, perioada de odihnă este teoretic respectată, însă doar dacă nu se cumulează ore suplimentare care ar depăși limitele săptămânale legale.

În plus, pentru anumite activități, reglementările speciale ale altor acte normative pot permite ajustări ale programului, dar acestea trebuie aplicate cu respectarea strictă a drepturilor angajaților la odihnă și sănătate.

Condiții pentru legalitatea programului 24/48

Pentru ca programul de 24 de ore urmat de 48 de ore libere să fie legal, angajatorul trebuie să respecte câteva condiții clare: compensarea corespunzătoare a orelor suplimentare, menținerea limitei săptămânale de muncă, acordarea repausului legal și aplicarea prevederilor speciale pentru domeniile care permit astfel de ture.

În lipsa acestor condiții, programul poate fi considerat ilegal, iar angajații au dreptul să sesizeze Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) sau să solicite compensarea corespunzătoare.

