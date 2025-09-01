Esmeralda, o influenceriță de doar 32 de ani, a fost găsită moartă, alături de familie. Investigaţiile arată că nimic nu a fost întâmplător, ce s-ar fi întâmplat

Descoperire cutremurătoare în Mexic! Esmeralda, o cunoscută influenceriță de pe TikTok, a fost găsită moartă alături de soțul ei și cei doi copii minori, iar cazul a șocat întreaga opinie publică. Investigațiile preliminare arată că atacul asupra familiei nu a fost unul întâmplător, ci planificat cu minuțiozitate.

Esmeralda ducea o viață aparent perfectă

Esmeralda strângea zeci de mii de urmăritori prin postările cu mașini de lux, haine scumpe și vacanțe extravagante. Într-una dintre filmările publicate online, ea chiar a mărturisit că duce o viață luxoasă datorită partenerului său de viață.

Această imagine de invidiat a fost însă doar fațada unei realități care s-a dovedit extrem de fragilă. Dispariția familiei a ridicat imediat suspiciuni, relatează nationalworld.com.

Când nu s-au mai întors acasă, autoritățile au declanșat o operațiune amplă de căutare. Cu ajutorul camerelor de supraveghere, polițiștii au reușit să urmărească traseul camionetei în care se aflau Esmeralda, soțul acesteia de 36 de ani și copiii lor, de 13 și 7 ani.

”Anchetatorii au găsit mai multe probe”

Locul tragediei a fost supus unei anchete amănunțite, iar anchetatorii au descoperit mai multe probe care indică faptul că familia ar fi fost ucisă chiar acolo.

Deși rezultatele medico-legale nu au fost încă finalizate, dovezile balistice și urmele de sânge sugerează aproape sigur că decesul a avut loc la fața locului.

Cadavrele au fost găsite într-o camionetă parcată în curtea unui service auto, iar autoritățile suspectează că atacul ar putea fi legat de afacerile soțului influenceriței.

La fața locului au fost identificate indicii clare care confirmă locul crimei, iar doi bărbați aflați în incinta service-ului au fost inițial reținuți, dar ulterior eliberați din lipsă de probe.

”Locul a fost investigat, iar anchetatorii au găsit mai multe probe care sugerează că familia a fost ucisă acolo. Deși rezultatele medico-legale nu au sosit încă, dovezile balistice și de sânge confirm aproape sigur că au fost asasinați la acea locație.”, a declarat procurorul Alfonso Gutierrez Santillan. ”Investigațiile arată că atacatorii pândiseră ieșirea timp de peste două ore. Nu a fost un atac imediat – au așteptat ca grupul să se deplaseze câțiva metri înainte de a comite răpirea.”, a explicat procurorul Blanca Trujillo, potrivit sursei citate.

Investigațiile continuă

Autoritățile mexicane continuă să strângă probe și să analizeze toate pistele posibile pentru a stabili exact cine a orchestrat atacul și care au fost motivele.

Ancheta se concentrează în special asupra afacerilor soțului, dar și asupra eventualelor conflicte personale sau financiare care ar fi putut declanșa tragedia.

