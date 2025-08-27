Escrocheria elaborată de 7 milioane de euro care îți amintește de „Inventing Anna” – Cum a căzut un cunoscut actor în plasa unui fals artistocrat

Ultima ora
Unul dintre cei mai cunoscuți actori ai Franței, Dany Boon, urmează să fie personaj-cheie într-un proces spectaculos ce se va deschide la Nisa pe 26 septembrie 2025.

Boon, celebru pentru rolul și regia comediei de succes Bienvenue chez les Ch’tis (Bine ați venit la nord), susține că a fost victima unei fraude elaborate orchestrate de un bărbat care s-ar fi dat drept un aristocrat irlandez cu o educație la Oxford.

Presupusul escroc, cunoscut sub numele de Terry Birles, dar identificat oficial ca Thierry Fialek-Birles, este acuzat că i-ar fi sustras actorului aproape 7 milioane de euro, bani investiți în scheme financiare fictive și redirecționați către conturi offshore, scrie The Guardian.

Cum i-a câștigat încrederea actorului: iahturi de lux și povești fabricate

Fialek-Birles ar fi intrat în cercurile lui Boon în 2021, la Monaco, unde i-a prezentat actorului un plan pentru renovarea iahtului său de 21 de metri, evaluat la 3,5 milioane de euro.

Ulterior, acesta a convins vedeta să transfere peste 2,2 milioane de euro către o companie din Irlanda, South Seas Merchants Mariners Ltd Partnership (SSMM), pe care o descria drept o afacere de familie veche de peste un secol. Banii urmau să acopere întreținerea și asigurarea ambarcațiunii.

În lunile care au urmat, presupusul „aristocrat” ar fi reușit să îl convingă pe Boon să investească alte 4,5 milioane de euro într-un așa-zis program al Băncii Centrale a Irlandei, ce promitea dobânzi anuale atractive și scutire de taxe.

În realitate, nici programul, nici „familia italiană” despre care Fialek-Birles pretindea că ar fi cumpărat compania nu existau.

Imaginea creată era convingătoare: Fialek-Birles apărea la dineuri elegante la Royal Cork Yacht Club, povestea că provenea dintr-o veche familie irlandeză, că și-a pierdut părinții într-un accident de elicopter și că deținea proprietăți și iahturi istorice.

O poveste cu urmărire internațională: ce acuzații i-au fost aduse în Franța

În momentul în care actorul a început să devină suspicios, i s-a spus că banii nu mai pot fi recuperați și că ar trebui să își caute dreptatea în instanță. Fialek-Birles ar fi dispărut apoi, fiind localizat ulterior de detectivi privați.

Investigațiile au scos la iveală o rețea de companii obscure, sedii fictive în Caraibe și Pacific și multiple identități, inclusiv titluri inventate precum „Commodore Sir Thierry Waterford-Mandeville”.

În 2024, după emiterea unui mandat internațional, Fialek-Birles a fost arestat în Panama și extrădat în Franța. Acum, acesta urmează să fie judecat pentru fraudă, spălare de bani, fals și uz de fals.

La o audiere recentă, a declarat că ar dori să „repereze prejudiciul” și să returneze sumele, dar instanța i-a refuzat cererea de eliberare pe cauțiune.

Nu este clar dacă Dany Boon, pe numele real Daniel Farid Hamidou, va fi prezent la proces. Actorul, care a realizat și dublaje pentru filme Disney precum Shark Tale și Frozen 2, nu a comentat public situația.

Totuși, cazul rămâne unul dintre cele mai mediatizate procese de fraudă din Franța, aducând în fața judecătorilor o poveste desprinsă parcă dintr-un scenariu de comedie neagră: iahturi de lux, identități false și milioane dispărute în paradisuri fiscale.

