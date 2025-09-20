Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
20 sept. 2025 | 14:24
de Daoud Andra

Era în orice buzunar în anii 2000, acum valorează 7.000 de lei. De ce este mica monedă specială?

BANI ȘI CURS VALUTAR
Era în orice buzunar în anii 2000, acum valorează 7.000 de lei. De ce este mica monedă specială?
FOTO: Arhivă

Pentru mulți români, începutul anilor 2000 înseamnă amintiri legate de banii de hârtie și monedele de dinaintea denominării. Printre acestea, moneda de 1.000 de lei din 2003 părea la vremea respectivă ceva obișnuit, aflat în orice buzunar. Astăzi însă, aceeași monedă a devenit o piesă de colecție extrem de râvnită, iar pe internet se vinde chiar și cu 7.000 de lei, potrivit anunțurilor apărute pe diverse platforme de licitații și vânzări.

De ce este specială moneda de 1.000 de lei din 2003

Motivul pentru care această monedă, aparent banală, a ajuns la asemenea prețuri este raritatea ei pe piața actuală. Emisiunile monetare din perioada respectivă au avut tiraje limitate, iar după denominarea din 2005 (când 10.000 de lei vechi au devenit 1 leu nou), multe monede au fost retrase din circulație și topite. Astfel, piesele rămase în stare bună sunt din ce în ce mai greu de găsit.

Colecționarii de numismatică pun mare preț pe raritate și conservare. Cu cât o monedă este mai greu de găsit și cu cât starea ei este mai apropiată de cea de la momentul fabricației (fără zgârieturi, lovituri sau urme de uzură), cu atât valoarea sa crește. În cazul monedei de 1.000 de lei din 2003, un exemplar în stare excelentă este evaluat la mii de lei, iar cei pasionați nu ezită să plătească aceste sume pentru a o adăuga în colecție.

Vezi și:
Noi titluri de stat anunțate de Guvern, un buget de 10.8 miliarde de lei. Ce poți face cu banii de la stat din operațiunea Samurai
Descoperire arheologică rară: Monedă de aur de 2.270 de ani, găsită la Ierusalim

Moneda de 1.000 de lei

Piața de colecție: cât valorează alte monede

Moneda de 1.000 de lei nu este singura care a devenit un „tezaur” pentru pasionați. Există și alte monede românești sau internaționale care se vând la prețuri impresionante:

  • Moneda de 100 de lei din 1991 – Deși la prima vedere pare comună, unele exemplare cu erori de batere (litere sau cifre inversate, lipsă de detalii grafice) au fost listate online pentru câteva sute de lei.
  • Monedele aniversare din aur sau argint emise de BNR – De exemplu, monedele dedicate marilor personalități sau evenimente istorice pot depăși lejer valoarea de 2.000–3.000 de lei, în funcție de raritate.
  • Monedele comuniste cu tiraj mic – Unele emisiuni din anii ’50–’60, realizate în cantități limitate, se tranzacționează astăzi la câteva sute sau chiar mii de lei.
  • Monedele internaționale rare – Nu doar monedele românești atrag atenția colecționarilor. O monedă britanică de 50 de pence în ediție limitată sau o monedă americană cu eroare de batere pot ajunge să valoreze sute sau chiar mii de dolari pe piețele externe.

Pentru cei mai mulți dintre noi, monedele vechi au rămas doar simple suveniruri din trecut. Pentru colecționari însă, fiecare piesă spune o poveste și are o valoare care depășește cu mult suma inscripționată pe ea.

Când vine frigul în România? Trecem rapid de la vară, la temperaturi aproape de îngheţ
Recomandări
Nu arunca frunzele de toamnă la gunoi. Iată cum le poți folosi pentru binele grădinii tale la iarnă
Nu arunca frunzele de toamnă la gunoi. Iată cum le poți folosi pentru binele grădinii tale la iarnă
Cât câștigă un salariat de la noul magazin Action pentru program part-time. Rivalul lui Pepco intră puternic pe piața retailului
Cât câștigă un salariat de la noul magazin Action pentru program part-time. Rivalul lui Pepco intră puternic pe piața retailului
Ore de liniște la bloc în timpul săptămânii și în weekend: ce amenzi riști dacă nu le respecți. Ce prevede legea actuală
Ore de liniște la bloc în timpul săptămânii și în weekend: ce amenzi riști dacă nu le respecți. Ce prevede legea actuală
Dacă dau 1.000.000 $ pe „Viza de Aur” a lui Trump, devin cetățean american? Ce este de fapt aceasta și la ce ajută
Dacă dau 1.000.000 $ pe „Viza de Aur” a lui Trump, devin cetățean american? Ce este de fapt aceasta și la ce ajută
Compozitorul Brett James a murit la 57 de ani, într-un accident aviatic
Compozitorul Brett James a murit la 57 de ani, într-un accident aviatic
Trump pune taxă de 100.000 $ pentru viza de muncă H-1B și anunță „viza de aur” de 1 milion de dolari
Trump pune taxă de 100.000 $ pentru viza de muncă H-1B și anunță „viza de aur” de 1 milion de dolari
Cum verifici vechimea în muncă dacă ai lucrat cu contracte pe perioadă determinată
Cum verifici vechimea în muncă dacă ai lucrat cu contracte pe perioadă determinată
Singura creatură de pe pământ ce rămâne în viață chiar și după ce este arsă, înghețată la -200°C și nu moare nici în spațiu
Singura creatură de pe pământ ce rămâne în viață chiar și după ce este arsă, înghețată la -200°C și nu moare nici în spațiu
Revista presei
Adevarul
Locul din România unde localnicii consumă apă pe banii Primăriei. Cum s-a ajuns la situația aberantă care îngroapă bugetele locale
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul tarot pentru săptămâna 22-28 septembrie 2025. Cupidon stă la pândă pentru două zodii
Playtech Știri
Melania Trump, destăinuire neaşteptată. I-a spus lui Kate Middleton fără să îşi dea seama că se poate auzi: ”Îmi vine să nu mă mai întorc”
Playtech Știri
Toţi se aşteptau să îl vadă în faţa altarului. Artistul din România care a rupt brusc logodna de 5 ani
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...