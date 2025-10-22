Epson Lifestudio, probabil cel mai important pas spre a-ți transforma camera într-un cinematograf. Vine cu sunet Bose

Epson schimbă complet modul în care te poți bucura de filme acasă, printr-o combinație spectaculoasă între imagine 4K, design elegant și sunet calibrat Bose. Noua gamă Epson Lifestudio reprezintă primul pas real către un cinematograf portabil, integrat într-un singur dispozitiv, fără cabluri, fără echipamente externe și fără compromisuri în privința calității audio-vizuale.

Proiectoare smart cu sunet Bose și imagine 4K

Epson Lifestudio este prima serie de proiectoare inteligente de streaming din lume echipată cu tehnologie Sound by Bose . Modelele sunt construite pe baza tehnologiei 3LCD cu trei cipuri și a noului procesor Triple Core Engine™ , care aduce o claritate și stabilitate remarcabilă chiar și în camerele luminoase.

Imaginea proiectată poate ajunge la o diagonală impresionantă de 150 de inci , în format Full HD fără distorsiuni , iar sistemul de ajustare automată – de la keystone correction până la adaptarea culorilor în funcție de perete – transformă configurarea într-un proces complet automat.

Totul rulează pe Android TV™ , cu acces instant la aplicațiile de streaming preferate. Modelele vin cu Wi-Fi, Bluetooth, HDMI ARC și USB-C PD (100/140W), oferind compatibilitate completă cu dispozitivele moderne.

Modelul Epson Lifestudio EF-72 adaugă un plus de rafinament prin iluminare ambientală LED și funcție de difuzor Bluetooth independent, care poate fi folosit chiar și fără proiecție activă. Practic, un singur dispozitiv înlocuiește televizorul, soundbar-ul și playerul extern.

Design inteligent și sustenabil, cu imprimante EcoTank

Conceptul Lifestudio merge mai departe de divertisment. Epson integrează și zona de imprimare sustenabilă, prin noile modele EcoTank L4360 și L6370 , care elimină complet cartușele tradiționale. Acestea folosesc tehnologia Heat-Free , reducând consumul energetic și timpii de pornire, și pot fi reumplute cu ușurință, fără deșeuri.

Modelul L6370 include alimentare automată (ADF), conexiuni Ethernet și imprimare duplex, în timp ce L4360 se adresează spațiilor mici, cu viteze de până la 15 ipm în alb-negru și 8 ipm color.

Epson, lider mondial în proiecție și design inteligent

Potrivit datelor Futuresource Consulting (CY25Q1) , Epson deține 49% din piața globală a videoproiectoarelor și un avans de 29% pe segmentul home cinema față de anul trecut. Cu o experiență de peste două decenii în topul industriei, compania aduce prin Lifestudio o redefinire a experienței de acasă: performanță, estetică și sustenabilitate.

Prin combinația de tehnologie 4K , sunet Bose și imprimare EcoTank , Epson construiește un nou limbaj al designului digital – acela în care tehnologia nu doar funcționează, ci se integrează firesc în viața de zi cu zi, devenind parte din atmosfera casei tale.